In Hytale könnt ihr jetzt Doom und Windows 95 starten, sogar Hytale ist in sich selbst spielbar

Hytale hat seit seinem Release viele Spieler begeistern können und beschäftigt auch die Mod-Community. Eifrige Tüftler haben es bereits geschafft, bekannte Spiele und Programme innerhalb der Software zum Laufen zu bringen.

Hytale ist erst vor etwa einer Woche, nämlich am 13. Januar 2026 erschienen, doch schon jetzt hat die Modding-Community das Spiel auf dem Radar und probiert so einiges aus.

Dabei scheinen vor allem jene Mods spannend, die nicht einfach Elemente zum Spiel hinzufügen oder verändern, sondern ganze Spiele und Programme über Hytale zum Laufen bringen. Möglich ist das dank eines einfach zu modifizierenden Servercodes der Entwickler von Hypixel Studios.

Auf der Website hytalemodding.com betonen die Modder, dass der Client des Spiels aktuell noch nicht verändert werden kann, dieser aber ohnehin nicht entscheidet, wie das Spiel und die UI aussehen. Diese Rolle kommt den Servern zu.

Bereits jetzt zeigen die Modder, was alles möglich ist. So können neben bekannten Spielen auch ein altes Betriebssystem und Hytale in sich selbst gestartet werden.

Mit dem Doomslayer durch Hytale

Was wurde in Hytale eingebaut? Es mag seltsam klingen, doch es ist tatsächlich möglich, das allererste Doom aus dem Jahr 1993 in Hytale zu starten. Wie das aussieht, zeigt ein Video des YouTube-Kanals tr7zw. Zugegeben, sehr verpixelt, doch im Wesentlichen erkennt man das Spiel wieder.

Der User beschreibt die Erfahrung als holprig: „Die Steuerung funktioniert ein bisschen wie eine kaputte Tastatur, der Code entspricht überhaupt nicht den Best Practices, aber es reicht aus, um das Spiel einigermaßen spielen zu können.“

Auch andere Spiele wie Minecraft wurden bereits in Hytale eingebaut, was ebenfalls zu einem eher ruckeligen Ergebnis führt, wie ihr in einem Video auf x.com sehen könnt. Ein anderer Modder hat bereits die Grafik von Hytale an jene von Minecraft angepasst.

Besonders absurd wird es, wenn Hytale selbst innerhalb von Hytale gestartet wird. Auch hier erhält man eine Performance, die einige FPS mehr vertragen könnte. Das Ergebnis im Video auf x.com zeigt aber: Es ist möglich.

Wer es nostalgisch mag, der kann sich eine Mod anschauen, die das Betriebssystem Windows 95 in Hytale startet. In einem Video, das auf dem Account von Hytale Modding auf x.com geteilt wurde, ist zu sehen, wie der Modder iamcxv7 das Betriebssystem startet und sich durch verschiedene Funktionen klickt.

Was sagt die Community dazu? Wenig überraschend kommen die Mod-Experimente gut an. Unter dem Beitrag auf x.com, der die Implementierung von Windows 95 zeigt, teilen die Nutzer ihre Gedanken:

„Es waren nur fünf Tage … wie“, schreibt der offizielle Account von Hytale, worauf Hytale Modding antwortet: „Wir können ALLES tun“.

„Kann Skyrim darauf laufen?“, stellt Matt LeClair die einzig richtige Frage – eine Antwort steht leider noch aus.

„Das ist schneller passiert, als ich es erwartet habe“, gibt Hymods zu.

„Als nächstes GTA 6 in Hytale“, schreibt Leahcim – eine Hoffnung, die angesichts des ausstehenden Releases von Rockstars Titel wohl enttäuscht werden wird.

Amüsant ist auch, dass so einige User nach Doom oder Hytale innerhalb von Hytale fragen. Die Antwort darauf lautet immer gleich: „Das gibt es bereits.“

Wenn die Modding-Community so weiter macht, dürfen wir gespannt sein, welche kreativen, absurden und lustigen Mods es in Zukunft für Hytale geben wird. Hättet ihr Vorschläge dafür? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Die Entwickler des Spiels sind indes auch nicht untätig: Hytale Patch Notes Update 1 auf Deutsch – Das erste große Update ist live