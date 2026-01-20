Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet

In Hytale müsst ihr alle Monster des Spiels einmal gesehen haben. Wir verraten euch, welche Monster es in Hytale gibt und wo ihr sie findet.

Wofür will man alle Monster finden? In Hytale schreitet ihr im Spiel vor allem durch Erkundung voran. Dabei entdeckt ihr auch viele verschiedene Monster im Spiel. Derzeit gibt es 240 verschiedene Monster, die ihr entdecken könnt.

Alle entdeckten Wesen landen dabei in eurem Tagebuch, das ihr im „Forgotten Temple“ beim „Heart of Orbis“ als „Memory“ abgeben könnt. Damit füllt ihr euer Kompendium und schaltet neue Crafting-Rezepte wie die Teleporter frei.

Alle Monster in Hytale und wo man sie findet

Die Monster in Hytale findet ihr nicht alle an einem Fleck, sondern an verschiedenen Orten im Spiel. Manche gibt es nur in einzelnen Biomen, andere nur auf gewissen Höhen. Wir haben euch alle Monster hier aufgelistet und nach den Kategorien sortiert, wie ihr sie auch im Kompendium im „Forgotten Temple“ findet. Wir erweitern und vervollständigen die Liste regelmäßig, wenn wir weitere Monster entdecken.

Freshwater

Name Ort/Region Bluegill Seedling Woods Catfish Seedling Woods Clownfish Crab Zone 1 Shore Frostgill Frostmarch Tundra Blue Jellyfish Zone 2 Shallow Ocean Cyan Jellyfish Zone 2 Shallow Ocean Green Jellyfish Man of War Zone 2 Shore Red Jellyfish Yellow Jellyfish Lobster The Fens Minnow Forgotten Temple Pike The Fens Piranha The Fens Black Piranha Boreal Reach Pufferfish Salmon Boreal Reach Snapjaw Boreal Reach Blue Tang Chevron Tang Lemon Peel Tang Zone 1 Shallow Ocean Sailfin Tang Rainbow Trout Seedling Woods

Mythic

Name Ort/Region Frost Dragon Emberwulf Shadow Knight Wraith Charred Woodlands Yeti Boreal Reach

Avian

Name Ort/Region Archaeopteryx Bat Seedling Woods Ice Bat Boreal Reach Bluebird Forgotten Temple Crow Duck Forgotten Temple Greenfinch Forgotten Temple Flamingo Badlands Hawk The Fens Brown Owl Forgotten Temple Snowy Owl Boreal Reach Parrot Penguin Pigeon The Fens Pterodactyl Raven Seedling Woods Sparrow Tetrabird Seedling Woods Vulture Woodpecker Seedling Woods

Abyssal

Name Ort/Region Moray Eel Golden Steppes Hammerhead Shark Lava Shellfish Trilobite Boreal Reach Black Trilobite Badlands Humpback Whale Zone 2 Shallow Ocean

Elemental

Name Ort/Region Earthen Golem Seedling Woods Ember Golem Frost Golem Sandswept Golem Badlands Thunder Golem Firesteel Golem The Fens Living Spark Badlands Ember Spirit Frost Spirit Root Spirit Thunder Spirit

Undead

Name Ort/Region Undead Chicken Undea Cow Charred Woodlands Ghoul Skeleton Horse Charred Woodlands Armored Skeleton Horse Bleached Hound Zone 4 Shore Tier 5 Undead Pig Skeleton Archer Seedling Wood Skeleton Archmage The Fens Burnt Skeleton Alchemist Burnt Skeleton Archer Seedling Wood Burnt Skeleton Gunner Charred Woodlands Burnt Skeleton Knight Burnt Skeleton Lancer Charred Woodlands Burnt Skeleton Praetorian The Fens Burnt Skeleton Soldier The Fens Burn Skeleton Wizard Skeleton Fighter Drifting Plains Frost Skeleton Archer The Everfrost Frost Skeleton Archmage Frost Skeleton Fighter Frostmarch Tundra Frost Skeleton Knight Frost Skeleton Mage The Everfrost Frost Skeleton Ranger Frost Skeleton Scout Frost Skeleton Soldier Boreal Reach Incandescent Skeleton Fighter Seedling Woods Incandescent Skeleton Footmen Incandescent Skeleton Head The Fens Incandescent Skeleton Mage Seedling Woods Skeleton Knight Seedling Woods Skeleton Mage The Fens Skeleton Pirate Captain Skeleton Pirate Gunner Skeleton Pirate Striker Skeleton Ranger Seedling Woods Sandswept Skeleton Archer Sandswept Skeleton Archmage Sandswept Skeleton Assassin Golden Steppes Sandswept Skeleton Guard Badlands Sandswept Skeleton Mage Sandswept Skeleton Ranger Sandswept Skeleton Scout Golden Steppes Sandswept Skeleton Soldier Skeleton Scout Seedling Woods Skeleton Soldier The Fens Werewolf Zombie Aberrant Zombie Burnt Zombie Frost Zombie Sandswept Zombie Desolate Basin

Kweebec

Name Ort/Region Kweebec Rootling Forgotten Temple Kweebec Sapling Forgotten Temple Kweebec Seedling Forgotten Temple Kweebec Sproutling Forgotten Temple

Feran

Name Ort/Region Feran Burrower Feran Civilian M Feran Civilian W Golden Steppes Feran Cub Feran Longtooth Golden Steppes Feran Sharptooth Feran Windwalker Golden Steppes

Critter

Name Ort/Region Cactee Frog Forgotten Temple Gecko The Fens Silk Larva Seedling Woods Meerkat Golden Steppes Molerat The Fens Mouse Seedling Woods Rat Seedling Woods Scorpion Desolate Basin Magma Slug Charred Woodlands Frost Snail Everfrost Magma Snail The Fens Cobra Badlands Marsh Snake The Fens Rattle Snake Spider The Fens Cave Spider Seedling Woods Squirrel Forgotten Temple

Voidspawn

Name Ort/Region Void Crawler Seedling Woods Void Eye Seedling Woods Void Larva The Fens Void Spawn Seedling Woods Void Spectre

Goblin

Name Ort/Region Goblin Duke Goblin Hermit Seedling Woods Goblin Lobber Desolate Basin Goblin Miner Seedling Woods Goblin Ogre Goblin Scavenger Goblin Scrapper Seedling Woods Goblin Thief

Scarak

Name Ort/Region Scarak Broodmother Scarak Defender Scarak Fighter Desolate Basin Scarak Louse Badlands Scarak Seeker Badlands

Outlander

Name Ort/Region Outlander Berserker Boreal Reach Outlander Brute The Everfrost Outlander Initiate The Everfrost Outlander Hunter Boreal Reach Outlander Marauder Boreal Reach Outlander Unsworn Outlander Priest The Everfrost Outlander Sorcerer The Everfrost Outlander Stalker Boreal Reach

Livestock

Name Ort/Region Antelope Golden Steppes Armadilo Desolate Basin Bison The Everfrost Bison Calf Boar Seedling Woods Boar Piglet Seedling Woods Bunny Forgotten Temple Camel Golden Steppes Camel Calf Chicken Drifting Plains Chick Drifting Plains Desert Chicken Desert Chick Desolate Basin Cow Drifting Plains Calf Drifting Plains Doe Forgotten Temple Stag Forgotten Temple Goat The Fens Kid The Fens Horse Seedling Woods Foal Seedling Woods Moose Bull Frostmarch Tundra Moose Cow Frostmarch Tundra Mosshorn Drifting Plains Mouflon Frostmarch Tundra Mouflon Lamb Boreal Reach Pig Drifting Plains Piglet The Fens Rabbit Drifting Plains Ram Golden Steppes Ram Lamb Golden Steppes Sheep Seedling Woods Lamb Drifting Plains Skrill Golden Steppes Skrill Chick Turkey The Fens Turkey Chick The Fens Warthog Golden Steppes Warthog Piglet Golden Steppes

Predator

Name Ort/Region Grizzly Bear Seedling Woods Polar Bear Frostmarch Tundra Fox Drifting Plains Hyena Golden Steppes Snow Leopard Boreal Reach Sabertooth Tiger Golden Steppes Black Wolf Drifting Plains White Wolf Boreal Reach

Voidtaken

Name Ort/Region The Hedera

Trork

Name Ort/Region Trork Brawler Trork Chieftain Trork Guard Trork Hunter Seedling Woods Trork Mauler Seedling Woods Trork Sentry Trork Elder Seedling Woods Trork Warrior The Fens

Reptile

Name Ort/Region Crocodile Badlands Fen Stalker The Fens Sand Lizard Badlands Cave Raptor Cave Rex Snap Dragon Rhino Toad Charred Woodlands Magma Rhino Toad Badlands Tortoise Badlands Trillodon

Habt ihr Monster entdeckt, die uns noch fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! In Hytale gibt es nicht nur etliche Monster, sondern auch viele Tiere, die ihr zähmen könnt und die euch beim Überleben helfen können. Mehr zu den Tieren von Hytale erfahrt ihr in unserem Guide: Hytale: Alles, was ihr zu Tieren wissen müsst