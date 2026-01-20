Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet

GuideService
3 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet

In Hytale müsst ihr alle Monster des Spiels einmal gesehen haben. Wir verraten euch, welche Monster es in Hytale gibt und wo ihr sie findet.

Wofür will man alle Monster finden? In Hytale schreitet ihr im Spiel vor allem durch Erkundung voran. Dabei entdeckt ihr auch viele verschiedene Monster im Spiel. Derzeit gibt es 240 verschiedene Monster, die ihr entdecken könnt.

Alle entdeckten Wesen landen dabei in eurem Tagebuch, das ihr im „Forgotten Temple“ beim „Heart of Orbis“ als „Memory“ abgeben könnt. Damit füllt ihr euer Kompendium und schaltet neue Crafting-Rezepte wie die Teleporter frei.

Hytale feiert erfolgreichen Early-Access-Release mit 2,8 Millionen Spielern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5 Ein Film-Bösewicht aus 2025 kann es locker mit dem Joker aufnehmen, kann jetzt auf HBO Max bestaunt werden Ein neuer Film mit knallharten Cops auf Netflix ist Platz 1 in 89 Ländern, es ist ein Thriller voller Action und Spannung Weibliche Supersoldaten in Warhammer 40.000 spalten gerade die Community – So schlimm ist das wirklich 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen Warhammer hat ein eigenes Abo für exklusive Serien, kostet 6,49 € im Monat – Für wen lohnt sich Warhammer+? 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende 5 starke Anime für das nächste, viel zu kurze Wochenende Neues Anime-Spiel mischt Genshin und Satisfactory und über 35 Millionen Spieler wollen das Game unbedingt zocken ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.12.0 – Kleines Update schränkt Exploiter ein Zum ersten Mal in der Geschichte zeichnet sich die Möglichkeit eines Mittelmeers ohne Wein ab

Alle Monster in Hytale und wo man sie findet

Die Monster in Hytale findet ihr nicht alle an einem Fleck, sondern an verschiedenen Orten im Spiel. Manche gibt es nur in einzelnen Biomen, andere nur auf gewissen Höhen. Wir haben euch alle Monster hier aufgelistet und nach den Kategorien sortiert, wie ihr sie auch im Kompendium im „Forgotten Temple“ findet. Wir erweitern und vervollständigen die Liste regelmäßig, wenn wir weitere Monster entdecken.

Freshwater

NameOrt/Region
BluegillSeedling Woods
CatfishSeedling Woods
Clownfish
CrabZone 1 Shore
FrostgillFrostmarch Tundra
Blue JellyfishZone 2 Shallow Ocean
Cyan JellyfishZone 2 Shallow Ocean
Green Jellyfish
Man of WarZone 2 Shore
Red Jellyfish
Yellow Jellyfish
LobsterThe Fens
MinnowForgotten Temple
PikeThe Fens
PiranhaThe Fens
Black PiranhaBoreal Reach
Pufferfish
SalmonBoreal Reach
SnapjawBoreal Reach
Blue Tang
Chevron Tang
Lemon Peel TangZone 1 Shallow Ocean
Sailfin Tang
Rainbow TroutSeedling Woods

Mythic

NameOrt/Region
Frost Dragon
Emberwulf
Shadow Knight
WraithCharred Woodlands
YetiBoreal Reach

Avian

NameOrt/Region
Archaeopteryx
BatSeedling Woods
Ice BatBoreal Reach
BluebirdForgotten Temple
Crow
DuckForgotten Temple
GreenfinchForgotten Temple
FlamingoBadlands
HawkThe Fens
Brown OwlForgotten Temple
Snowy OwlBoreal Reach
Parrot
Penguin
PigeonThe Fens
Pterodactyl
RavenSeedling Woods
Sparrow
TetrabirdSeedling Woods
Vulture
WoodpeckerSeedling Woods

Abyssal

NameOrt/Region
Moray EelGolden Steppes
Hammerhead Shark
Lava Shellfish
TrilobiteBoreal Reach
Black TrilobiteBadlands
Humpback WhaleZone 2 Shallow Ocean

Elemental

NameOrt/Region
Earthen GolemSeedling Woods
Ember Golem
Frost Golem
Sandswept GolemBadlands
Thunder Golem
Firesteel GolemThe Fens
Living SparkBadlands
Ember Spirit
Frost Spirit
Root Spirit
Thunder Spirit

Undead

NameOrt/Region
Undead Chicken
Undea CowCharred Woodlands
Ghoul
Skeleton HorseCharred Woodlands
Armored Skeleton Horse
Bleached HoundZone 4 Shore Tier 5
Undead Pig
Skeleton ArcherSeedling Wood
Skeleton ArchmageThe Fens
Burnt Skeleton Alchemist
Burnt Skeleton ArcherSeedling Wood
Burnt Skeleton GunnerCharred Woodlands
Burnt Skeleton Knight
Burnt Skeleton LancerCharred Woodlands
Burnt Skeleton PraetorianThe Fens
Burnt Skeleton SoldierThe Fens
Burn Skeleton Wizard
Skeleton FighterDrifting Plains
Frost Skeleton ArcherThe Everfrost
Frost Skeleton Archmage
Frost Skeleton FighterFrostmarch Tundra
Frost Skeleton Knight
Frost Skeleton MageThe Everfrost
Frost Skeleton Ranger
Frost Skeleton Scout
Frost Skeleton SoldierBoreal Reach
Incandescent Skeleton FighterSeedling Woods
Incandescent Skeleton Footmen
Incandescent Skeleton HeadThe Fens
Incandescent Skeleton MageSeedling Woods
Skeleton KnightSeedling Woods
Skeleton MageThe Fens
Skeleton Pirate Captain
Skeleton Pirate Gunner
Skeleton Pirate Striker
Skeleton RangerSeedling Woods
Sandswept Skeleton Archer
Sandswept Skeleton Archmage
Sandswept Skeleton AssassinGolden Steppes
Sandswept Skeleton GuardBadlands
Sandswept Skeleton Mage
Sandswept Skeleton Ranger
Sandswept Skeleton ScoutGolden Steppes
Sandswept Skeleton Soldier
Skeleton ScoutSeedling Woods
Skeleton SoldierThe Fens
Werewolf
Zombie
Aberrant Zombie
Burnt Zombie
Frost Zombie
Sandswept ZombieDesolate Basin

Kweebec

NameOrt/Region
Kweebec RootlingForgotten Temple
Kweebec SaplingForgotten Temple
Kweebec SeedlingForgotten Temple
Kweebec SproutlingForgotten Temple

Feran

NameOrt/Region
Feran Burrower
Feran Civilian M
Feran Civilian WGolden Steppes
Feran Cub
Feran LongtoothGolden Steppes
Feran Sharptooth
Feran WindwalkerGolden Steppes

Critter

NameOrt/Region
Cactee
FrogForgotten Temple
GeckoThe Fens
Silk LarvaSeedling Woods
MeerkatGolden Steppes
MoleratThe Fens
MouseSeedling Woods
RatSeedling Woods
ScorpionDesolate Basin
Magma SlugCharred Woodlands
Frost SnailEverfrost
Magma SnailThe Fens
CobraBadlands
Marsh SnakeThe Fens
Rattle Snake
SpiderThe Fens
Cave SpiderSeedling Woods
SquirrelForgotten Temple

Voidspawn

NameOrt/Region
Void CrawlerSeedling Woods
Void EyeSeedling Woods
Void LarvaThe Fens
Void SpawnSeedling Woods
Void Spectre

Goblin

NameOrt/Region
Goblin Duke
Goblin HermitSeedling Woods
Goblin LobberDesolate Basin
Goblin MinerSeedling Woods
Goblin Ogre
Goblin Scavenger
Goblin ScrapperSeedling Woods
Goblin Thief

Scarak

NameOrt/Region
Scarak Broodmother
Scarak Defender
Scarak FighterDesolate Basin
Scarak LouseBadlands
Scarak SeekerBadlands

Outlander

NameOrt/Region
Outlander BerserkerBoreal Reach
Outlander BruteThe Everfrost
Outlander InitiateThe Everfrost
Outlander HunterBoreal Reach
Outlander MarauderBoreal Reach
Outlander Unsworn
Outlander PriestThe Everfrost
Outlander SorcererThe Everfrost
Outlander StalkerBoreal Reach

Livestock

NameOrt/Region
AntelopeGolden Steppes
ArmadiloDesolate Basin
BisonThe Everfrost
Bison Calf
BoarSeedling Woods
Boar PigletSeedling Woods
BunnyForgotten Temple
CamelGolden Steppes
Camel Calf
ChickenDrifting Plains
ChickDrifting Plains
Desert Chicken
Desert ChickDesolate Basin
CowDrifting Plains
CalfDrifting Plains
DoeForgotten Temple
StagForgotten Temple
GoatThe Fens
KidThe Fens
HorseSeedling Woods
FoalSeedling Woods
Moose BullFrostmarch Tundra
Moose CowFrostmarch Tundra
MosshornDrifting Plains
MouflonFrostmarch Tundra
Mouflon LambBoreal Reach
PigDrifting Plains
PigletThe Fens
RabbitDrifting Plains
RamGolden Steppes
Ram LambGolden Steppes
SheepSeedling Woods
LambDrifting Plains
SkrillGolden Steppes
Skrill Chick
TurkeyThe Fens
Turkey ChickThe Fens
WarthogGolden Steppes
Warthog PigletGolden Steppes

Predator

NameOrt/Region
Grizzly BearSeedling Woods
Polar BearFrostmarch Tundra
FoxDrifting Plains
HyenaGolden Steppes
Snow LeopardBoreal Reach
Sabertooth TigerGolden Steppes
Black WolfDrifting Plains
White WolfBoreal Reach

Voidtaken

NameOrt/Region
The Hedera

Trork

NameOrt/Region
Trork Brawler
Trork Chieftain
Trork Guard
Trork HunterSeedling Woods
Trork MaulerSeedling Woods
Trork Sentry
Trork ElderSeedling Woods
Trork WarriorThe Fens

Reptile

NameOrt/Region
CrocodileBadlands
Fen StalkerThe Fens
Sand LizardBadlands
Cave Raptor
Cave Rex
Snap Dragon
Rhino ToadCharred Woodlands
Magma Rhino ToadBadlands
TortoiseBadlands
Trillodon
Mehr zum Hytale
Hytale: Softwood finden und verwenden
von Alexander Mehrwald
Hytale: Glas herstellen – So baut ihr Fenster für eure Häuser
von Christos Tsogos
Hytale: Alle Cheats und Commands, die ihr verwenden könnt
von Alexander Mehrwald

Habt ihr Monster entdeckt, die uns noch fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! In Hytale gibt es nicht nur etliche Monster, sondern auch viele Tiere, die ihr zähmen könnt und die euch beim Überleben helfen können. Mehr zu den Tieren von Hytale erfahrt ihr in unserem Guide: Hytale: Alles, was ihr zu Tieren wissen müsst

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Hytale: Softwood finden und verwenden

Hytale-Glas

Hytale: Glas herstellen – So baut ihr Fenster für eure Häuser

Hytale: Alle Cheats und Commands, die ihr verwenden könnt

Hytale Guide Guide Titelbild

Hytale: Alle Guides, Tipps und Listen zum Game

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx