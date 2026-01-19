Hytale: Alles, was ihr zu Tieren wissen müsst

In Hytale gibt es eine Menge Tiere, die ihr finden könnt, aber wozu sind sie gut und kann man sie auch züchten oder zähmen? All das erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Welchen Nutzen haben Tiere in Hytale? In Hytale gibt es eine Menge Tiere und je nach Biom ändert sich auch die Artenvielfalt und der Bestand. Sie tun euch in den meisten Fällen nichts, doch als Abenteurer könnte es sich lohnen, ein Auge auf sie zu haben. Denn sie können euch entscheidende Vorteile bringen:

Sie können euch als schnelles Fortbewegungsmittel dienen (Pferde)

Sie können euch mit Nahrung versorgen (Fleisch, Milch, Eier)

Sie können euch mit Ressourcen ausstatten (Leder)

Wer nun Minecraft gezockt hat, denkt sofort daran, die Tiere zu zähmen, um dann Farmen zu bauen. Die Idee ist nicht abwegig, doch durch den Early Access könnte euer Vorhaben an einigen Punkten scheitern. Was ihr also zu den Tieren wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Tiere züchten und zähmen: Geht das?

Kann man Tiere züchten? Derzeit könnt ihr Tiere noch nicht züchten, das Feature ist allerdings in Planung. Durch den Release im Early Access hat Hytale viele Features eingebüßt. Die Entwickler kümmern sich derzeit um das Kernspiel, doch zukünftige Funktionen, darunter das Züchten, sollen noch kommen.

Ihr könnt also eure tierischen Kameraden nicht mit speziellem Futter versorgen, damit sie sich fortpflanzen. Was jedoch geht, ist, Ställe zu bauen und gewisse Arten schon jetzt zu lagern, bis das „Paarungs“-Update veröffentlicht wurde. Bis dahin müsst ihr euch aber noch gedulden.

Kann man Tiere zähmen? Wer Tiere wie Pferde zähmen will, den müssen wir vorerst enttäuschen. Auch dieses Feature hat es bislang nicht in den Early Access geschafft. Was ihr aber tun könnt, ist, kleinere Kreaturen mit einem Feed Bag zu manipulieren.

Meist rennen diese weg, wenn sie euch oder ein Raubtier erblicken. Mit diesem Beutel jedoch bleiben sie neugierig, bekommen Herzen über ihrem Kopf und rennen nicht weg. Den Beutel könnt ihr bei der Farmer’s Workbench mit folgenden Materialien bauen:

10 x Wheat (Weizen/Getreide)

5 x irgendein Gemüse

5 x irgendeine Frucht

10 x Essence of Life

Das ist aber auch das Einzige, was sie tun. Ihr könnt sie damit nicht zum Paaren verleiten oder zähmen. Auch dieses Feature könnte mit einem zukünftigen Update ins Spiel implementiert werden.

Einen Bonus, den wir euch ans Herz legen können, gibt es beim Fang von Kleintieren. Bei eurer Farmer’s Workbench gibt es nämlich die Möglichkeit, ein „Capture Crate“, also eine Fang-Box zu bauen. Mit ihr könnt ihr Kleintiere sofort einfangen, wenn ihr euch in ihrer Nähe befindet. In der Box könnt ihr sie dann in eurer Farm freilassen und so euren Stall befüllen.

Farm für Tiere bauen: So entkommen eure Kreaturen nicht

Was sollte ich beim Bau einer Farm beachten? Das Gute ist: Eure Tiere brauchen keine Nahrung oder Trinkwasser. Sie werden also nicht verenden, wenn ihr sie einsperrt. Was den Bau angeht, müsst ihr vorab wissen, welches Lebewesen ihr dort beheimaten wollt.

Je nach Größe des Tieres müsst ihr die Zäune sowie Tore entsprechend erhöhen. Bei Kleintieren wie Hühnern, Hasen oder sogar Schweinen reicht es, wenn ihr die Farm nur einen Block hoch baut.

Größere Tiere wie Pferde brauchen eine Umzäunung, die zwei Blöcke hoch ist. So vermeidet ihr, dass sie plötzlich aus dem Stall hüpfen und euch entkommen.

Das waren vorerst alle Informationen, die wir rund um das Thema „Tiere“ liefern können. Zukünftig sollen diese Features aber erweitert werden, doch bis dahin müsst ihr euch gedulden. Mehr zu Hytale findet ihr hier: Hytale: 7 Tipps für den Anfang, die euch vorbereitet ins Spiel starten lassen