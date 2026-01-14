Hytale im Early Access – Alles zum Release, den Plattformen und Editionen

Das Block-Action-Adventure Hytale ist in den Early Access gestartet. Wann das Game in den vollen Release gehen soll, auf welchen Plattformen es aktuell spielbar ist und alle weiteren Informationen haben wir hier für euch.

Was ist Hytale? Hytale ist ein Sandbox-RPG in Blockoptik. Es stammt aus der Spieleschmiede Hypixel Studios. Aufgrund der optischen Ähnlichkeiten mit Minecraft, wurde es bereits als Minecraft-Killer bezeichnet.

Ursprünglich war der Release für 2021 geplant. Dies ist jedoch nicht passiert und das Spiel wurde zwischendrin sogar kurz eingestellt. Schlussendlich konnte Hytale doch noch gerettet werden. Am 13. Januar 2026 ist es jetzt im Early Access live gegangen.

Hytale: Alles zum Release, den Editionen und den Plattformen

Wann soll Hytale erscheinen? Hytale ist am 13. Januar 2026 in den Early Access gestartet. Wann Hytale in der finalen 1.0-Version online gehen wird, ist entsprechend aktuell noch nicht klar.

Ist Hytale kostenlos? Hytale ist nicht kostenlos oder Free-to-Play. Das Game kann jetzt schon in drei verschiedenen Versionen erstanden werden:

  • Standard – 23,79 US-Dollar
    • Zugriff auf das Game
    • Nutzernamenreservierung
    • Exklusives Cape
    • Waldhüter-Set
    • Reisender-Set
    • Savannen-Scout-Set
  • Supporter – 41,64 US-Dollar
    • [alles aus der Standard-Edition]
    • Exklusives Unterstützer-Cape
    • Featherbound-Set
    • Aasfresser-Set
    • Arktis-Scout-Set
    • Erforscher-Brille
  • Cursebreaker (Founder’s Edition) – 83,29 US-Dollar
    • [alles aus der Standard- und Supporter-Edition]
    • Exklusives Cursebreaker-Cape
    • Gaias-Hoffnung-Set
    • Held-der-Leere-Set
    • Pop-Star-Set
    • Leerenträger-Set

Weitere Items sollen laut der Webseite zu späteren Zeitpunkten noch bekannt gegeben werden.

Gibt es eine Roadmap für Hytale? Nach Entwicklerangaben auf der offiziellen Webseite ist die Roadmap noch nicht vollständig geplant, nachdem das Team den aktuellen Build innerhalb von nur acht Wochen finalisiert habe. Fürs Erste wollen die Entwickler Spieler-Feedback sammeln sowie schnell und oft kleine Updates veröffentlichen.

Für welche Plattformen erscheint Hytale? Hytale kann aktuell auf Windows- sowie Linux-PCs und auf MACs gespielt werden. Dafür muss das Spiel über die offizielle Webseite gekauft werden.

Momentant ist Hytale nicht für PS5, Xbox oder Nintendo Switch erhältlich und kann auch nicht über Steam gekauft werden.

Wie steht es um die Server von Hytale? Das Game kann auf mehrere Arten gespielt werden. Zum einen bieten die Entwickler offizielle Server an. Zum anderen kann man über bekannte Anbieter private Server anmieten, auf denen man dann Hytale-Sessions laufen lassen kann.

Auf Hytalecommunity.de gibt es eine Übersichtsliste mit den deutschen Hytale-Servern.

Gibt es Mods für Hytale? Ja, es gibt Mods für Hytale. Zum Release-Zeitpunkt dieses Artikels können 139 verschiedene Mods für das Spiel via Curseforge.com heruntergeladen werden.

Laut den Entwicklern (Hytale.com) soll Modding auch ein Fokus-Punkt für Hytale sein und bleiben. Konkret geben sie an, dass ihnen Jahre an Entwicklungszeit, Tools und Dokumentationen fehlen. Dementsprechend gäbe es aktuell noch Grenzen was die Editor-Funktionen angeht, und weitere Einschränkungen. Man wolle das Modding aber zusammen mit den Spielern vorantreiben.

Der Early-Access von Hightale ist noch ganz frisch und gerade erst live gegangen. MeinMMO-Redakteurin Johanna hat sich das Spiel aber schon angesehen und hat ihre ersten Eindrücke in einen Artikel gegossen. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das Game aktuell spielt, lest ihr am besten bei ihr weiter: Hytale schränkt mich so ein, wie ich es mir von Minecraft immer gewünscht habe

