Millionen Fans warten seit fast 7 Jahren auf den Minecraft-Killer, doch jetzt hat er sich selbst erledigt

Wir glauben immer noch an Hytale. Wir glauben an das Team und sind jedem Mitglied, ob früher oder heute, das seine Liebe in das Spiel gesteckt hat, für immer dankbar. Wir sind auch unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben: die Welt, die wir uns vorgestellt haben, die Risiken, die wir eingegangen sind, und das Herz, das wir in dieses Projekt gesteckt haben. Nichts davon kann uns genommen werden.

Darin erklärte er, dass die Arbeiten an Hytale abgebrochen werden. Das Studio wird in den nächsten Monaten nach und nach geschlossen.

Wie ist dazu gekommen? Der CEO von Hypixel Studios, Aaron Donaghey, meldete sich auf x.com in einem langen Post an die Community.

Was ist das für ein Spiel? Hytale wurde 2018 angekündigt. Es sollte ein Sandbox-RPG werden , das in einer prozedural generierten Fantasy-Welt spielt. Allein optisch lag der Vergleich mit Minecraft nahe. Die Entwickler von Hypixel Studios hatten sich vom eigenen Minecraft-Server „Hypixel“ inspirieren lassen und wollten ein eigenständiges Spiel erschaffen.

