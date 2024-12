Millionen warten auf ein Sandbox-RPG, doch auch 6 Jahre später gibt es keine Spur von dem „Minecraft-Killer“

Das Sandbox-RPG Hytale positionierte sich 2018 perfekt, um das nächste Minecraft zu werden. Doch 2024 warten Fans noch immer vergeblich auf einen Release und Updates der Entwickler sind selten. Ein YouTuber beleuchtet, was aus dem „Minecraft-Killer“ wurde.

Um welches Spiel geht es? Hytale soll ein Sandbox-RPG im Stil von Minecraft werden, das quasi alles besser macht, als das Vorbild, dabei aber den Klötzchen-Charme des Originals behält. Am 13. Dezember 2018 wurde das Spiel mit einem Trailer angekündigt, der schnell über 30 Millionen Aufrufe auf YouTube sammelte. Aktuell steht das Video bei 61 Millionen Views (Stand: Dezember 2024)

Zum 6. Jahrestag des Trailer-Releases beleuchtet der YouTuber Casual Curious, wie es um den vermeintlichen Minecraft-Killer steht.

Hytale wollte sein wie Minecraft, nur besser in jeder Hinsicht

Das ist die Story hinter Hytale: 2018 befand sich Minecraft in einer schwierigen Phase: Hacker machten das Spiel unsicher und Content Creator waren auf der Suche nach neuen Inhalten. Obwohl Minecraft noch viele Spieler anlockte, schien der große Hype vorbei.

Hytale wollte alles besser machen: einen Abenteuer-Modus, RPG-Kämpfe, eine starke Einbindung der Modding-Community sowie Anti-Cheat, und das alles in ansprechender Grafik. Ein Release war für 2021 geplant, für die geplante Beta meldeten sich 2,5 Millionen Spieler an.

Hinter Hytale steckte Hypixel Studios, ein Entwickler-Studio der Leute hinter dem gleichnamigen Minecraft-Server, der vor allem für seine Mini-Games bekannt ist. Wir haben seinerzeit bereits über das Projekt berichtet.

2020 kaufte Riot das Unternehmen, ließ es jedoch als eigenständiges Studio weiter arbeiten. Zu diesem Zeitpunkt sollte Hytale so gut wie fertig sein, doch offenbar kam wie bei so vielem die Corona-Pandemie dazwischen. 2021 wurde das Spiel daher auf 2023 verschoben.

2022 kündigten die Entwickler jedoch an, dass sie die gesamte Engine von Hytale neu entwickeln und dafür von Java zu C++ wechseln wollen. Der Release wurde damit auf unbestimmte Zeit verschoben. Seitdem ist es still um das Spiel geworden.

Zwar gibt es immer mal wieder kleine Schnipsel in Form von Screenshots oder dem ein oder anderen Clip, größere Updates der Entwickler gibt es aber nur zweimal im Jahr, im Sommer und im Winter.

Das ganze Video von Casual Curious könnt ihr euch hier ansehen:

Ein Opfer des eigenen Hypes?

Was steckt dahinter? Wie der YouTuber zeigt, war wohl niemand so überrascht vom Hype um das Spiel, wie die Entwickler selbst. In einem Blog-Post aus dem November 2019 erklärten die Devs, dass die gewaltige Reaktion „alles verändert“ habe.

Durch den Hype habe man neue Partnerschaften gewinnen können, gleichzeitig seien jedoch auch die Ansprüche des Teams an sich und das Spiel gestiegen. Man habe nur eine Chance für einen guten ersten Eindruck. Die Entwickler wollten also offenbar ganz sicher sein, dass Hytale zum Release den Erwartungen gerecht wird.

Casual Curous vermutet daher, dass die Entwickler zunächst geplant hatten, Hytale als „Early Access“-Titel zu veröffentlichen und die ganzen versprochenen Feature nach und nach zu ergänzen. Da nun aber Millionen von Menschen auf das Spiel warteten und die Erwartungen riesig waren, ging das wohl nicht mehr.

Erschwerend kommt hinzu, dass Minecraft seit 2019 erneut floriert und in dieser Zeit ebenfalls zahlreiche Updates und Verbesserungen erhalten hat. Das, was Hytale einst vom Original abheben sollte, wirkt nun im Vergleich also längst nicht mehr so besonders.

Gleichzeitig ist auch der Bedarf nach einer Alternative zurückgegangen. Auch dem Hypixel-Server selbst geht es prächtig. Laut Casual Curious werden dort jährliche mehrere Millionen US-Dollar mit Ingame-Währung verdient. Man brauche Hytale also gar nicht mehr.

Was ist der aktuelle Stand? Zuletzt meldeten sich die Entwickler am 17. Dezember 2024 im Dev-Blog auf der offiziellen Website. Darin berichten sie von den Fortschritten beim Wechsel zur neuen Engine sowie einem internen Playtest.

Game Director John Hendricks gibt zudem einen Ausblick auf das kommende Jahr. Nach dem erfolgreichen internen Test sollen nun Gameplay und Inhalte in die neue Engine gebracht werden. In der ersten Jahreshälfte will man sich auf kompetitive und kreative Elemente konzentrieren.

In der zweiten Hälfte von 2025 soll es dann um den Adventure-Modus und um soziale Aspekte gehen. Für diesen Zeitraum sind auch Playtests geplant.

Letztlich wird Hypixel, sollte es jemals zu einem Release kommen, mit ähnlichen Hürden konfrontiert werden wie andere neue Spiele, die sich gegen etablierte Genre-Konkurrenten durchsetzen wollen.

