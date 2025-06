Minecraft hat jetzt die wahrscheinlich coolste Möglichkeit zur Fortbewegung, die es jemals gab

Minecraft hat 2 neue Updates erhalten. Eines der beiden bringt euch dabei eine neue Möglichkeit der Fortbewegung.

Mehr als 16 Jahre ist es inzwischen her, dass Minecraft in der Early-Access-Phase erschien und bis heute Millionen von Spielern fesseln kann. 2014 wurde das Spiel gemeinsam mit Mojang, dem Entwicklerstudio hinter Minecraft, von Microsoft gekauft.

Auch nach all den Jahren bekommt das Spiel heute noch neue Updates und Inhalte. Vor wenigen Tagen war es wieder so weit: Die Updates tragen die Namen „Chase the Skies“ und „Vibrant Visuals“ sowie die Nummer 1.21.6. Während das erste für die Java- und Bedrock-Version erschien, gibt es das zweite Update nur für Bedrock-Spieler.

Höher, schneller, weiter

Was steckt in Chase the Skies? Das Update Chase the Skies bringt einige inhaltliche Änderungen in beide Spiele-Versionen. Die größte Neuerung ist die Einführung des glücklichen Ghasts. Hierbei handelt es sich um eine friedliche Variante des Ghasts, den die meisten Minecraft-Spieler aus dem Nether kennen dürften.

Diese friedliche Variante des Ghasts kann aus einem ausgetrockneten Ghast wachsen. Letzteren könnt ihr finden oder herstellen. Habt ihr eine ausgewachsene Variante des glücklichen Ghasts, dann könnt ihr diesen Mob als Reittier nutzen und mit ihm durch die Lüfte fliegen.

Dabei habt ihr sogar die Möglichkeit, bis zu 3 weitere Spieler mitzunehmen und gemeinsam durch die Welt zu fliegen. Außerdem kann ein glücklicher Ghast genutzt werden, um größere Gegenstände und Tiere wie Boote oder Pferde zu transportieren.

Zudem bringt euch das Update erstmals die Möglichkeit, dass ihr Mitspieler in einer Anzeige seht. Dabei könnt ihr sehen, in welcher Richtung sich ein Spieler befindet und durch die Größe der Anzeige auch ungefähr, wie weit entfernt der Spieler ist.

Zusätzlich wurde die Funktionalität von Leinen erweitert, die nun genutzt werden können, um mehrere Mobs miteinander zu verbinden. Auch Sattel könnt ihr mit dem neuen Update endlich selbst herstellen sowie neue Schallplatten im Spiel finden.

Was steckt in Vibrant Horizons? Das zweite Update, Vibrant Horizons, erschien nur für die Bedrock-Version. Es bringt einige visuelle Verbesserungen mit.

Dabei gibt es neue optische Verbesserungen des Sonnenlichts, der Schatten sowie bei Wasser-Reflexionen, Nebel und Wasserfällen. Bisher werden die Bedrock-Versionen auf folgenden Geräten unterstützt:

Xbox Series X|S

Xbox One

PS4 und PS5

einige Android-Geräte

einige iOS-Geräte

PCs mit DirectX 12

In der Zukunft ist ein Release des Updates auch für die Java-Version geplant.

Wenn ihr durch die neuen Updates wieder ins Spiel starten wollt, dann braucht ihr wie immer dringend eine elementare Sache: Rohstoffe. Ein Spieler hat ein interessantes Experiment gewagt um zu prüfen, wo ihr im Nether besonders erfolgreich an die seltenen Rohstoffe kommt: Spieler aus Minecraft lässt 32 Bots stundenlang im Nether graben, um euch zu zeigen, wo ihr am besten Ressourcen finden könnt.