Spieler aus Minecraft lässt 32 Bots stundenlang im Nether graben, um euch zu zeigen, wo ihr am besten Ressourcen finden könnt

In Minecraft ist vor allem das Looten seltener Ressourcen ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses. Während viele Miner auf Glück nur drauflos graben, hat sich ein Spieler einen Test erlaubt, um zu sehen, wo man ertragreich nach Ressourcen im Nether suchen muss.

Wie lief der Test ab? Der User Mahtog42 hat einen Test in Minecraft gewagt, um herauszufinden, wie die Erzverteilung im Nether geregelt ist. Um das auf die Beine zu stellen, hat er 32 Bots genutzt und sie in unterschiedlichen Höhen bis zu 24 Stunden Material abbauen lassen.

Am Ende seines Tests hat er dann die abgebauten Materialien gezählt und anhand seiner Ergebnisse eine Grafik erstellt, um zu sehen, welche Abbauhöhe im Nether die lukrativste ist. Das Ergebnis teilte er nun auf Reddit mit. Für den ein oder anderen Miner könnte das Ergebnis überraschend sein.

Je höher, desto besser, aber mit Ausnahmen

Was hat der Spieler herausgefunden? Bei der Grafik ist klar ein Trend zu erkennen: Je höher, desto besser ist der Ertrag, vor allem was Gold und Quarz angeht. Folgendes lässt sich zusammenfassend sagen:

Höhe 8 bis 22 und 33 bis 116 sind optimal, um Gold und Quarz abzubauen Höhe 110 bis 114 sind am ertragreichsten, was Gold und Quarz angeht

Wer Antiken Schutt haben möchte, sollte sich zwischen den Höhen 10 bis 22 aufhalten Alles, was darüber oder darunter liegt, wirft kaum Antiken Schutt ab und wäre somit Zeitverschwendung

Der Gesamtertrag seines Tests belief sich auf folgende Summen: Goldblöcke: 178.350 Quarzblöcke: 636.047 Antiker Schutt: 3.945



Wichtig ist dabei, dass sich die angegebenen Höhen auf die Höhe bezieht, in der sich der Kopf des Bots befand.

Was sagen Fans zu den Ergebnissen? Sie sind dankbar und überrascht über die Ergebnisse des Tests, doch sie hinterfragen auch, ob die Bots durchgehend auf soliden Grund abbauen konnten. Der User kabob95 meint, die Höhen von 30 bis 33 haben auffällig niedrigen Ertrag, was vor allem daran liegen könnte, dass der Nether häufig von Lavaseen umgeben ist – was auch der Tester bestätigt.

Andere User wie Yoitman haben sich gefragt, ob einer der Bots beim Abbau verbrannt ist. Der Nether ist einer der gefährlichsten Orte überhaupt. Es wäre also kein Wunder, wenn einer der Bots in einen Lavasee gefallen wäre.

Mahtog42 verneint jedoch die Aussage und erklärt, alle Bots haben den 24-stündigen Test heil überstanden. Er muss sich aber eingestehen, dass er die Gegner deaktivieren musste, sonst hätten Ghasts seine fleißigen Arbeiter in die Lavaseen katapultiert – das wollte er vermeiden.

Mit bis zu 2704 Upvotes auf Reddit (Stand 16. Mai 2025) sind viele Fans aber dankbar über die Ergebnisse, denn mit ihnen können Spieler ihre Farmrouten besser planen und so effektiver durch den Nether reisen, um an ihre gewünschten Materialien zu gelangen. Möchtet ihr lieber an Diamanten kommen? Dann haben wir für euch den passenden Guide: Minecraft Guide: Diamanten finden – So farmt ihr am schnellsten