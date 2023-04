Minecraft: Wo findet man Netherite?

In unserem kurzen Guide zeigen wir euch, wie und wo ihr in Minecraft schnell und einfach Netherite finden könnt.

Wo findet man Netherite? Der Werkstoff Netherite gehört zu den seltensten Materialien in Minecraft. Es kann nur im Nether gefunden werden, wenn ihr Antiken Schutt abbaut. Antiker Schutt ist in verschiedenen Höhen vorhanden, doch Höhe 15 hat sich am zuverlässigsten bewiesen.

Antiker Schutt kommt selten und in geringer Stückzahl vor

Da das Erz in einer sehr geringen Stückzahl auftritt, solltet ihr am besten nicht wild mit eurer Spitzhacke Blöcke abbauen. Sucht euch lieber einen Berg mit Netherrack aus und grabt euch euren Weg bis in Höhe 8 – 22 hinein. Nun nehmt ihr TNT-Blöcke und sprengt den Berg weg.

Alle Blöcke werden vernichtet, bis auf den Antiken Schutt, denn der ist resistent gegen Feuer und Explosionen. Baut diesen ab und schmelzt den Schutt dann für Netherit-Schrott ein. Danach könnt ihr euren gewonnenen Schrott in Netherit-Barren einschmelzen, wenn ihr genügend Goldbarren besitzt.

Wozu ist Netherite gut? Netherite ist das stärkste und stabilste Element, um Waffen oder Rüstungen zu craften. Habt ihr einmal genügend Netherit-Barren gecraftet, könnt ihr diese dann an einem Schmiedetisch mit eurer Diamantausrüstung kombinieren.

Netherit-Ausrüstung lässt sich leicht herstellen

Dadurch könnt ihr eure vorhandene Ausrüstung aufwerten und sie so stabiler und tödlicher machen. Zusätzlich könnt ihr einen Leitstein erbauen, damit eurer Kompass genau in diese Richtung zeigt, in der euer Leitstein aufgebaut wurde. Seid euch aber bewusst, dass dieses Erz sehr selten ist und mit bedacht eingesetzt werden sollte.

Das waren alle Infos über Netherit und wie ihr an das seltene Element rankommt. Hattet ihr auch Schwierigkeiten auf eurer Suche fündig zu werden oder wolltet ihr nur eine gute Taktik herausfinden, um eure lästige Schnitzeljagd abzukürzen? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren und nennt uns gerne eure Taktiken, wie ihr am besten an Netherite rankommt.

Hier zeigen wir euch zudem, wie ihr euren eigenen Server für Minecraft kostenlos erstellen könnt: Minecraft: Server kostenlos selbst erstellen, wie geht das?