Minecraft: Server kostenlos selbst erstellen, wie geht das?

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Gibt es auch kostenlose, externe Server? Diese gibt es auch, wir empfehlen euch dafür die Seite minehut.com . In dieser könnt ihr kostenlos einen Server erstellen, indem ihr den Anweisungen auf der Seite folgt. Zusätzlich könnt ihr mit Geld euer RAM oder CPU upgraden, um so einen besseren und stabileren Server zu gewährleisten.

In einem kostenpflichtigen Server jedoch, der von externen Anbietern angeboten wird, müsst ihr euch über nichts mehr Gedanken machen. Es existiert ein Service sowie auch ein Schutz gegen DDoS und besitzt sogar ein höheres Limit, was die möglichen Spieler angeht.

Was muss ich bei einem privaten Server beachten? Bei privaten Servern, die ihr vor allem öffentlich benutzen wollt, müsst ihr wissen, dass es sehr gefährlich sein kann, seine IP-Adresse an Dritte weiterzugeben, denen ihr nicht vertraut. Sie könnten im schlimmsten Falle illegale Dinge treiben und sich als euch ausgeben. Seid also dessen bewusst und achtet darauf, wem ihr Zugang zu eurem Server gebt.

Wie erstelle ich einen eigenen Server in Minecraft? Um einen eigenen kostenlosen Server auf die Beine zu stellen, müsst ihr erst einmal die offizielle Seite von Minecraft besuchen und die aktuellste Datei der “minecraft_server.1.XX.X.jar file” herunterladen (via minecraft.net ).

In Minecraft könnt ihr selbst einen Server auf die Beine stellen, um mit euren Freunden darauf zu zocken und das völlig kostenlos. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und erklären euch, was ihr beachten solltet.

