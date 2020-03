Minecraft Guide: Alles, was ihr zum Verzaubern wissen müsst

Wir erklären euch alle Details rund ums Verzaubern in Minecraft, damit ihr gleich loslegen könnt und eure Rüstung deutlich aufwertet.

Minecraft ist im Laufe der Jahre richtig groß geworden und manch eine Mechanik ist komplexer und umfangreicher, als man zuerst für möglich hielt. Einer dieser Bereiche sind die Verzauberungen. Davon gibt es nämlich eine ganze Reihe im Spiel und es kursieren jede Menge Gerüchte und Halbwissen zu diesem Thema. Deshalb haben wir hier einen Guide für euch, der alles zu den Verzauberungen erklärt.

Was sind Verzauberungen in Minecraft?

Was bringen Verzauberungen? Verzauberungen sind die einzige Möglichkeit, Waffen und Ausrüstung in Minecraft mit zusätzlichen, zumeist nützlichen Effekten zu versehen. So lässt sich etwa der Rüstungswert von Brustpanzern verbessern oder Waffen zusätzlicher Schaden entlocken. Auch Werkzeuge können verzaubert werden, um zum Beispiel eine bessere Ausbeute beim Abbauen von Diamanten zu haben. Viele Items können in Minecraft verzaubert werden, was langfristig Ressourcen spart oder die Effektivität eines Gegenstandes drastisch erhöht.

Voll verzaubert hält euer Charakter mehr aus und ist effektiver.

Wie bekommt man Verzauberungen? Verzauberungen bekommt man in Minecraft grundsätzlich auf 3 unterschiedliche Arten, wobei die erste jedoch die häufigste ist:

Das Verzaubern eines Gegenstandes am Zaubertisch

Das Kombinieren eines Zauberbuchs mit einem Gegenstand am Amboss

Das Kombinieren von zwei bereits verzauberten Gegenständen am Amboss

Dieser Guide beschäftigt sich hauptsächlich mit der Verwendung des Zaubertisches, aber auch die anderen Methoden werden kurz erklärt.

Einen Zaubertisch erstellen

Die Herstellung des Zaubertisches (Enchanting Table): Damit ihr mit dem Verzaubern anfangen könnt, müsst ihr bereits ein paar Ressourcen gesammelt haben, denn ein Zaubertisch ist nicht ganz billig. Zur Herstellung benötigt ihr:

4 Obsidian

2 Diamanten

1 Buch

Die Materialien könnt ihr entweder selbst abbauen, wobei euch unser Diamanten-Farmguide sicher behilflich ist. Alternativ könnt ihr sämtliche Materialien mit etwas Glück auch in NPC-Dörfern finden. Obsidian und Diamanten gibt es manchmal in Kisten, Bücher bekommt ihr, wenn ihr die Bücherregale in der Stadtbibliothek „abbaut“.

Ordnet die Materialien wie im Bild gezeigt an und ihr könnt einen Zaubertisch aufbauen. Der Zaubertisch hat keine Haltbarkeit, er hält also euer ganzes Minecraft-Leben über an.

Das Verbessern des Zaubertisches: Damit euer Zaubertisch die stärksten und besten Verzauberungen anbieten kann, benötigt ihr noch 15 Bücherregale. Diese ordnet ihr rund um den Verzaubertisch an, jeweils mit einem Block Platz dazwischen – also quasi der Rand eines 5×5-Musters, wie auf diesem Bild gezeigt. Wenn alles geklappt hat, dann solltet ihr bei den Bücherregalen kleine Runen sehen, die immer mal wieder zum Zaubertisch schweben.

Bücherregale rund um den Tisch verstärken seine Wirkung.

Jedes Bücherregal erhöht die Effektivität des Zaubertisches und steigert damit die Anzahl und Effektivität der angebotenen Verzauberungen. Das Aufwerten ist zwar kein Muss, sollte aber auf jeden Fall gemacht werden, um Verzauberungen mit ihrem vollen Potenzial zu nutzen.

Voraussetzungen für das Verzaubern

Grundsätzlich funktioniert das Verzaubern sehr leicht. Ihr benötigt dafür 3 Dinge:

Einen Gegenstand, den ihr Verzaubern wollt

Ein ausreichend hohes Spielerlevel (am besten 30+)

1-3 Lapislazuli (ein großer Vorrat wird aber empfohlen)

Welche Gegenstände können verzaubert werden? Gegenstände aller Art könnt ihr selbst herstellen. Egal ob eine Eisenrüstung, eine goldene Spitzhacke oder ein Diamantschwert – fast alle ausrüstbaren Gegenstände können verzaubert und so in ihrer Funktion verstärkt oder erweitert werden.

So sammelt ihr Erfahrung: Euer Spielerlevel wird durch Erfahrungspunkte bestimmt, die ihr bei vielen Aktionen im Spiel erhaltet. Darunter fällt:

Das Sammeln von seltenen Erzen

Das Züchten von Tieren

Das Einschmelzen von Erzen oder Braten von Fleisch

Das Bekämpfen und Besiegen von Feinden

Durch das Töten von Feinden sammelt ihr Erfahrungspunkte.

So findet ihr Lapislazuli: Lapislazuli bekommt ihr hingegen wie üblich, indem ihr tiefe Schächte grabt. Es ist ein recht seltenes Material, das vor allem zwischen den Ebenen 1 und 32 vorkommt. Ihr werdet Lapislazuli also vermutlich bei eurer Suche nach Diamanten finden.

So funktioniert das Verzaubern am Zaubertisch

Ihr müsst lediglich euren Verzaubertisch öffnen und den gewünschten Gegenstand in den dafür vorgesehenen Slot ziehen. Dann legt ihr 3 Lapislazuli in das zweite Feld.

Anschließend könnt ihr mit der Maus über die 3 Felder auf der rechten Seite hovern. Das verrät euch eine der Verzauberungen, die ihr garantiert erhaltet, solltet ihr sie auswählen. Dazu können weitere, zufällige Verzauberungen kommen. Das ist jedoch nicht garantiert und hat einen hohen Zufallsfaktor inne, der auch vom Material abhängt. So lassen sich Gegenstände aus Gold besonders gut verzaubern, haben aber eine geringe Haltbarkeit. Deshalb werden grundsätzlich immer Diamant oder Netherite empfohlen.

Ihr könnt schon eine der Verzauberungen einsehen – manchmal werden es aber mehr.

Die 3 Felder geben auch an, die teuer die Verzauberung ist, die ihr auswählt:

Feld 1 kostet immer 1 Charakterlevel und 1 Lapislazuli.

Feld 2 kostet immer 2 Charakterlevel und 2 Lapislazuli.

Feld 3 kostet immer 3 Charakterlevel und 3 Lapislazuli.

Wie ihr sicher schon vermutet, sind die Verzauberungen aus Feld 3 im Regelfall die stärksten, dafür aber auch die teuersten. Wenn ihr hochwertige Ausrüstung verzaubert (also etwa bestehend aus Diamanten oder dem neuen Material Netherite), dann solltet ihr immer die Verzauberungen aus Feld 3 anpeilen.

Die Zahl auf der rechten Seite zeigt an, welches Charakterlevel ihr benötigt, um die Verzauberung durchzuführen. Im obigen Beispiel bräuchtet ihr für die Verzauberung ganz unten also mindestens Stufe 30 und 3 Stufen würden euch für das Verzaubern abgezogen werden.

Wenn euch keine der 3 angebotenen Verzauberungen gefällt, dann lohnt es sich, die Verzauberungen „neu auszuwürfeln“. Dafür müsst ihr einfach eine Verzauberung auswählen und auf ein Objekt anwenden – das geht am besten auf ein Buch. Wer Ressourcen sparen will, wählt zum „neu würfeln“ eine Verzauberung auf Rang 1. Anschließend bekommt ihr neue Verzauberungen angeboten.

Ihr könnt Verzauberungen auch in Bücher bannen, um sie später im Amboss zu verwenden.

Wann sollte man Verzaubern? Grundsätzlich solltet ihr eure erspielten Level immer dann in Verzauberungen umwandeln, wenn ihr Stufe 30 oder höher erreicht habt. Selbst, wenn ihr gerade keine neue Verzauberung benötigt, kann es sinnvoll sein, Verzauberungen auf Bücher zu bannen und diese irgendwo zu lagern. Denn bedenkt: Wenn ihr sterben solltet, fangt ihr wieder auf einem niedrigen Level an. Es wäre doch schade, diese Erfahrungspunkte zu verschwenden. Investiert sie also regelmäßig in Verzauberungen.

Alle Minecraft-Verzauberungen in der Übersicht

Insgesamt gibt es in Minecraft gegenwärtig 38 verschiedene Verzauberungen, die auch noch in unterschiedlichen Stärken daherkommen. Wir haben die Verzauberungen nach ihrem deutschen Namen alphabetisch sortiert und erklären, welchen Nutzen die Verzauberungen haben und für welche Gegenstände sie sich eignet.

Atmung

Was bringt Atmung? Atmung erhöht die Dauer, die euer Charakter unter Wasser bleiben kann, bevor ihm die Luft ausgeht. Außerdem wird die Zeit zwischen den einzelnen Ticks des Erstickungsschadens erhöht.

Für welche Items ist Atmung? Atmung ist exklusiv für Helme.

Stufe I Stufe II Stufe III Atemdauer +15 Sekunden +30 Sekunden +45 Sekunden Höhere Zeit für Erstickungsschaden-Ticks +1 Sekunde +2 Sekunden +3 Sekunden

Bann

Was bringt Bann? Bann erhöht den Schaden, den eine Waffe gegen alle Untoten verursacht.

Für welche Items ist Bann? Bann ist exklusiv für Schwerter. Es kann jedoch über ein Zauberbuch auch auf Äxte übertragen werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V +3 Schaden +5 Schaden +7 Schaden +10 Schaden +13 Schaden

Ein Schadenspunkt entspricht einem halben Herzchen in Minecraft.

Behutsamkeit

Was bringt Behutsamkeit? Behutsamkeit erlaubt es, Blöcke in ihrem Urzustand abzubauen. So kann man etwa Grasblöcke abbauen oder Diamanterz, ohne dass dabei die Diamanten fallengelassen werden.

Für welche Items ist Behutsamkeit? Behutsamkeit eignet sich für alle Werkzeuge wie Spitzhacken, Schaufeln und Äxte.

Mit der Verzauberung Behutsamkeit könnt ihr die Diamant-Erze auch mitnehmen und später neu positionieren, um sie dann „richtig“ abzubauen.

Durchbohren

Was bringt Durchbohren? Durchbohren sorgt dafür, dass Armbrüste mit einem Pfeil mehrere Feinde gleichzeitig treffen können, sofern diese hintereinander stehen.

Für welche Items ist Durchbohren? Durchbohren ist lediglich für Armbrüste.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Durchbohrt 1 Feind. Durchbohrt 2 Feinde. Durchbohrt 3 Feinde. Durchbohrt 4 Feinde.

Dornen

Was bringt Dornen? Die Dornen-Verzauberung sorgt dafür, dass Angreifer 1-4 Schaden erleiden, wenn sie gegen den verzauberten Spieler Schaden verursachen.

Für welche Items ist Dornen? Dornen kann auf sämtlichen Rüstungen verzaubert werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Wahrscheinlichkeit auf Schaden 15% 30% 45%

Wenn mehrere Gegenstände mit „Dornen“ verzaubert sind, dann wird ihre Effektivität addiert, wodurch die prozentuale Wahrscheinlichkeit steigt. Hat man insgesamt 7 Ränge von „Dornen“, beträgt die Chance 100%.

Effizienz

Was bringt Effizienz? Effizienz erhöht die Abbaugeschwindigkeit, mit der Werkzeuge ihren vorgesehenen Rohstoff abbauen.

Für welche Items ist Effizienz? Effizienz ist für alle Werkzeuge wie Spitzhacke, Schaufel oder Axt verfügbar. Durch ein Zauberbuch kann Effizienz auch auf Scheren übertragen werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V Abbautempo +30% +69% +120% +286% +371%

Stufe V kann nur erreicht werden, wenn man zwei Gegenstände mit Stufe IV an einem Amboss kombiniert.

Eisläufer

Was bringt Eisläufer? Eisläufer erlaubt es dem Spieler, über das Wasser zu laufen, da Wasserblöcke in der Nähe in Eis verwandelt werden. Das betrifft nur Wasserblöcke, die über sich mindestens einen Block Luft haben. Fließendes Wasser ist nicht betroffen.

Für welche Items ist Eisläufer? Eisläufer kann lediglich auf Schuhe angewandt werden.

Stufe I Stufe II Anzahl der gefrorenen Blöcke Radius von 3 Blöcken um den Charakter. Radius von 4 Blöcken um den Charakter.

Entladung

Was bringt Entladung? Entladung funktioniert nur während eines Gewitters. Der geschleuderte Dreizack lässt beim Auftreffen einen Blitz auf das Ziel niedergehen.

Für welche Items ist Entladung? Entladung ist ausschließlich für den Dreizack verfügbar.

Explosionsschutz

Was bringt Explosionsschutz? Explosionsschutz hat zwei Effekte. Zum einen reduziert es den Schaden, den man bei einer Explosion erleidet. Zum anderen verringert es die Reichweite des Rückstoßes, der von Explosionen hervorgerufen wird.

Für welche Items ist Explosionsschutz? Explosionsschutz kann auf sämtliche Rüstungen angewandt werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Schadensreduktion bei Explosion 8% 16% 24% 32%

Mehrere Verzauberungen von Explosionsschutz sind stapelbar und addieren sich. Es gibt jedoch ein Cap von 80% – weiter kann der Schaden nicht reduziert werden.

Federfall

Was bringt Federfall? Federfall verringert oder neutralisiert den erlittenen Fallschaden.

Für welche Items ist Federfall? Federfall kann lediglich auf Schuhe verzaubert werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Schadensreduktion 1 2 3 4

1 Schaden entspricht in Minecraft einem halben Herzchen.

Feuerschutz

Was bringt Feuerschutz? Feuerschutz verringert den Schaden, den Spieler durch Feuer erleiden und reduziert zugleich die Dauer, wie lange der Charakter in Flammen steht, wenn er angezündet wurde.

Für welche Items ist Feuerschutz? Feuerschutz ist für sämtliche Rüstungen verfügbar.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Schadensreduktion gegen Feuer 8% 16% 24% 32%

Mehrere Verzauberungen von Feuerschutz addieren sich, das Cap liegt jedoch bei 80%. Weiter kann Schaden nicht durch Verzauberungen reduziert werden.

Zusätzlich reduziert Feuerschutz die Dauer, die Spieler in Flammen stehen.

Flamme

Was bringt Flamme? Flamme macht aus gewöhnlichen Pfeilen Feuerpfeile. Diese stecken das Ziel (Monster, Spieler und TNT-Blöcke) in Brand, wodurch sie bis zu 5 Schadenspunkte erleiden, sollten sie nicht vorher gelöscht werden.

Für welche Items ist Flamme? Flamme ist lediglich für den Bogen verfügbar.

Fluch der Bindung

Was bringt Fluch der Bindung? Fluch der Bindung ist eine negative Verzauberung. Der Flucht sorgt dafür, dass ein angelegter Gegenstand nicht mehr abgelegt werden kann, bis man entweder stirbt oder der Gegenstand verbraucht wird.

Für welche Items ist Fluch der Bindung? Fluch der Bindung kann auf sämtlichen Rüstungs-Gegenständen sein, aber auch auf Elytren und Geschnitzten Kürbissen.

Diese Verzauberung erhält man nicht über den Zaubertisch, sondern muss einen so verfluchten Gegenstand direkt finden oder die Verzauberung über ein Buch finden.

Der „Fluch der Bindung“ – legt man diesen Helm an, dann wird man ihn nicht mehr los.

Fluch des Verschwindens

Was bringt Fluch des Verschwindens? Fluch des Verschwindens ist eine negative Eigenschaft. Ein damit versehener Gegenstand verschwindet sofort, wenn der tragende Spieler stirbt. Der Gegenstand kann also nicht nach dem Tod wieder aufgehoben werden.

Für welche Items ist Fluch des Verschwindens? Sämtliche Verzauber-Ziele können damit belegt werden. Also Rüstungen, Werkzeuge, Waffen.

Diese Verzauberung erhält man nicht über den Zaubertisch, sondern muss einen so verfluchten Gegenstand direkt finden oder die Verzauberung über ein Buch finden.

Glück

Was bringt Glück? Glück erhöht die Anzahl der erhaltenen Ressourcen beim Abbau von Erzen und einigen Pflanzen.

Für welche Items ist Glück? Glück kann auf alle Werkzeuge angewandt werden.

Art der Ressource Stufe I Stufe II Stufe III Edel-Erze (Kohle, Diamant, Smaragd, Lapislazuli, Netherquarz) 33% Chance auf doppelte Menge 25% Chance auf doppelte Menge

25% Chance auf dreifache Menge 20% Chance auf doppelte Menge

20% Chance auf dreifache Menge

20% Chance auf vierfache Menge Andere Materialien (Redstone, Glowstone, Karotten, Seelaternen, Melonen, Netherwarzen, Kartoffeln, Weizenkörner aus Weizen) Maximale Anzahl +1 Maximale Anzahl +2 Maximale Anzahl +3

Glück erhöht zusätzlich geringfügig die Chance, Äpfel in Blättern zu finden oder Setzlinge aus Blättern zu gewinnen. Auch die Menge von erhaltenen Weizenkörnern aus Gras wird drastisch erhöht.

Glück des Meeres

Was bringt Glück des Meeres? Glück des Meeres erhöht die Chance, Schätze zu angeln und reduziert gleichzeitig die Chance auf Gegenstände der „Mülle“-Kategorie.

Für welche Items ist Glück des Meeres? Nur Angel-Ruten können mit dieser Verzauberung belegt werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Chance auf Schatz +1% +2% +3% Chance für Müll -2,5% -5% -7,5%

Mit einer verzauberten Angel findet ihr schneller und häufiger Fische.

Haltbarkeit

Was bringt Haltbarkeit? Haltbarkeit verleiht Gegenstände eine Chance, dass sie bei Benutzung keine Haltbarkeit verlieren und somit länger verwendet werden können.

Für welche Items ist Haltbarkeit? Haltbarkeit kann auf alle Rüstungen, Waffen und Werkzeuge gewirkt werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Chance, keine Haltbarkeit zu verlieren (Rüstungen) 20% 27% 30% Chance, keine Haltbarkeit zu verlieren (Waffen, Werkzeug) 50% 67% 75%

Eine Spitzhacke mit „Haltbarkeit III“ wird demnach ungefähr 4x so lange halten, wie eine unverzauberte Spitzhacke.

Harpune

Was bringt Harpune? Harpune steigert den Schaden, den Kreaturen aus dem Wasser erhalten, wenn sie von der Harpune beschädigt werden. Das ist vor allem gegen Feinde in Unterwassertempeln nützlich.

Für welche Items ist Harpune? Mit Harpune kann nur der Dreizack verzaubert werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V +2,5 Schaden +5 Schaden +7,5 Schaden +10 Schaden +12,5 Schaden

Ein Schadenspunkt entspricht in Minecraft einem halben Herzchen.

Köder

Was bringt Köder? Köder ist eine der besten Verzauberungen für Angel-Freunde, denn sie senkt die Zeit, die man zum Angeln benötigt und erhöht die Chance, einen Fisch zu fangen. Sie senkt dadurch aber auch die Chance, Müll oder Schätze zu fangen.

Für welche Items ist Köder? Köder kann lediglich auf eine Angelrute verzaubert werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Zeit bis zum Anbeißen -5 Sekunden -10 Sekunden -15 Sekunden Chance auf Fisch anstatt Müll/Schatz +1% +2% +3%

Mehrfachschuss

Was bringt Mehfachschuss? Mehrfachschuss sorgt dafür, dass eine Armbrust drei Pfeile gleichzeitig verschießt, dabei aber nur einen einzigen verbraucht.

Für welche Items ist Mehrfachschuss? Mehrfachschuss kann lediglich auf eine Armbrust verzaubert werden.

Nemesis der Gliederfüßler

Was bringt Nemesis der Gliederfüßler? Diese Verzauberung erhöht den verursachten Schaden einer Waffe gegen alle Arten von Spinnen, Silberfischen, Bienen und Endermiten.

Für welche Items ist Nemesis der Gliederfüßler? Die Verzauberung ist exklusiv für Schwerter. Mithilfe eines Zauberbuchs kann sie jedoch auch auf Äxte übertragen werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V +2,5 Schaden +5 Schaden +7,5 Schaden +10 Schaden +12,5 Schaden

Ein Schadenspunkt entspricht einem halben Herzchen in Minecraft.

Plünderung

Was bringt Plünderung? Plünderung sorgt dafür, dass mit der Waffe getötete Feinde (oder Wildtiere) mehr Beute hinterlassen.

Für welche Items ist Plünderung? Plünderung ist exklusiv für Schwerter.

Stufe I Stufe II Stufe III Maximale Items pro Kill +1 +2 +3 Chance auf seltenes Item +3,5% +4,5% +5,5%

Reparatur

Was bringt Reparatur? Reparatur sorgt dafür, dass aufgenommene Erfahrungspunkte sofort verbraucht werden, um die Haltbarkeit eines Gegenstandes zu erhöhen und es so zu „reparieren“. Jeder aufgenommene Erfahrungspunkt stellt 2 Haltbarkeit wieder her. Ist der Gegenstand nicht beschädigt, steigt stattdessen ganz normal die Erfahrung des Charakters.

Für welche Items ist Reparatur? Reparatur ist für alle Waffen, Rüstungen und Werkzeuge geeignet.

Reparatur kann jedoch nicht beim Verzaubern über den Zaubertisch erhalten werden. Stattdessen muss man diese Verzauberung von Gegnern, aus Schatztruhen oder dem Tausch mit Dorfbewohnern erhalten

Rückstoß

Was bringt Rückstoß? Rückstoß erhöht die Reichweite, mit der Gegner bei einem Treffer zurückgestoßen werden, sodass man sie leichter auf Distanz halten kann.

Für welche Items ist Rückstoß? Rückstoß kann lediglich auf Schwertern vorkommen.

Mit „Rückstoß“ könnt ihr Feinde auf Distanz halten.

Schärfe

Was bringt Schärfe? Schärfe erhöht den Schaden einer Waffe gegen sämtliche Kreaturen im Spiel.

Für welche Items ist Schärfe? Schärfe ist grundsätzlich für Schwerter, kann mit einem Zauberbuch aber auch auf Äxte aufgetragen werden.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V +1 Schaden +1,5 Schaden +2 Schaden +2,5 Schaden +3 Schaden

Ein Schadenspunkt entspricht einem halben Herzchen in Minecraft.

Stufe V kann nur erreicht werden, wenn man zwei Gegenstände mit Stufe IV an einem Amboss kombiniert.

Schlag

Was bringt Schlag? Schlag erhöht den Rückstoß, den Kreaturen und Spieler erleiden, wenn sie von Pfeil eines Bogens getroffen werden.

Für welche Items ist Schlag? Schlag ist lediglich für den Bogen verfügbar.

Schusssicher

Was bringt Schusssicher? Schusssicher reduziert den Schaden, den Spieler durch Pfeile und andere Projektile erleiden.

Für welche Items ist Schusssicher? Schusssicher ist für sämtliche Rüstungen verfügbar.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Schadensreduktion bei Projektilen 8% 16% 24% 32%

Mehrere Schusssicher-Verzauberungen stapeln sich bis zu einem Maximum von 80% Schadensreduktion.

Schutz

Was bringt Schutz? Schutz verringert den Schaden, den ein Spieler aus allen Quellen erhält.

Für welche Items ist Schutz? Schutz ist für sämtliche Rüstungen verfügbar.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Schadensreduktion 4% 8% 12% 16%

Mehrere Verzauberungen auf unterschiedlichen Gegenständen addieren sich. Hat man Schutz IV auf allen Rüstungsteilen, besteht eine Schadensreduktion von 64%.

Schwungkraft

Was bringt Schwungkraft? Schwungkraft erhöht den Schaden, den Sekundärziele erleiden, wenn sie von einem Schwert mit dem Schwungangriff getroffen wurden.

Für welche Items ist Schwungkraft? Schwungkraft gibt es exklusiv für Schwerter.

Stufe I Stufe II Stufe III Schaden des Angriffs 1+ 50% des Schwertschadens 1+ 66% des Schwertschadens 1+ 75% des Schwertschadens

Seelenläufer

Was bringt Seelenläufer? Seelenläufer erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers, wenn er sich auf Seelenerde oder Seelensand befindet. Die sonst übliche Verlangsamung durch Seelensand und -erde entfällt somit.

Für welche Items ist Seelenläufer? Seelenläufer ist lediglich für Schuhe verfügbar.

Seelenläufer kann nicht über den Zaubertisch erhalten werden, sondern nur aus dem Handel mit Piglins im Nether.

Die Piglin haben die Verzauberung eventuell für euch dabei …

Sog

Was bringt Sog? Sog sorgt dafür, dass Spieler nach dem Werfen des Dreizacks in Richtung des Dreizacks gezogen werden. Das geht jedoch nur unter Wasser oder während Regen oder Schneefall.

Für welche Items ist Sog? Sog ist lediglich für den Dreizack verfügbar.

Stufe I Stufe II Stufe III Weite des Sogs 13 Blöcke 21 Blöcke 30 Blöcke

Stärke

Was bringt Stärke? Stärke erhöht den Schaden, den Spieler mit einem Bogen anrichten, wenn sie ihn gegen Kreaturen oder andere Spieler einsetzen. Der Schaden erhöht sich je nach Spannung des Bogens beim Abschuss.

Für welche Items ist Stärke? Stärke ist lediglich für den Bogen verfügbar.

Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V ungespannt +2 Schaden +2 Schaden +2 Schaden +3 Schaden +3 Schaden halbe Spannung +9 Schaden +11 Schaden +12 Schaden +14 Schaden +15 Schaden volle Spannung +14 Schaden +16 Schaden +18 Schaden +20 Schaden +23 Schaden volle Spannung +Krit +15 Schaden +18 Schaden +20 Schaden +23 Schaden +25 Schaden

Ein Schadenspunkt entspricht einem halben Herzchen in Minecraft.

Stufe V kann nur erreicht werden, wenn man zwei Gegenstände mit Stufe IV an einem Amboss kombiniert.

Treue

Was bringt Treue? Diese Verzauberung sorgt dafür, dass der Dreizack nach einem Wurf zum Spieler zurückkehrt und so erneut geworfen werden kann. Je höher die Stufe der Verzauberung, desto schneller kehrt der Dreizack zurück.

Für welche Items ist Treue? Treue ist nur für den Dreizack verfügbar.

Unendlichkeit

Was bringt Unendlichkeit? Ein mit Unendlichkeit verzauberter Bogen kann unendlich viele Pfeile verschießen, ohne dass Pfeile verbraucht werden. Dafür muss aber zumindest ein Pfeil im Inventar sein.

Für welche Items ist Unendlichkeit? Unendlichkeit gibt es lediglich für den Bogen.

Verbrennung

Was bringt Verbrennung? Verbrennung fügt der Waffe einen zusätzlichen Effekt hinzu. Getroffene Feinde werden in Brand gesteckt und erleiden einige Ticks lang Feuerschaden. Sterben Wildtiere an diesem Feuer, hinterlassen sie ihr Fleisch bereits im gebratenen Zustand.

Für welche Items ist Verbrennung? Verbrennung kann lediglich auf Schwertern vorkommen.

Stufe I Stufe II Ticks an Feuerschaden 3 bis 4 6 bis 8

Wasseraffinität

Was bringt Wasseraffinität? Wasseraffinität sorgt dafür, dass Spieler unter Wasser schneller abbauen können. Sie können mit der gleichen Geschwindigkeit wie an Land abbauen, wenn sie auf festem Boden stehen.

Für welche Items ist Wasseraffinität? Wasseraffinität ist lediglich für Helme verfügbar.

Mit der richtigen Verzauberung seid ihr unter Wasser genau so effektiv wie an Land.

Wasserläufer

Was bringt Wasserläufer? Wasserläufer erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers, während er sich unter Wasser befindet.

Für welche Items ist Wasserläufer? Wasserläufer ist exklusiv auf Schuhen verfügbar.

Stufe I Stufe II Stufe III Reduktion der Verlangsamung -33% -66% -100%

Schnellladen

Was bringt Schnellladen? Mit dieser Verzauberung können Spieler ihre Armbrust schneller nachladen und somit den nächsten Pfeil rascher abfeuern.

Für welche Items ist Schnellladen? Schnellladen ist exklusiv für die Armbrust verfügbar.

Stufe I Stufe II Stufe III Reduktion der Nachladezeit 0,25 Sekunden 0,5 Sekunden 0,75 Sekunden

Zauberbücher herstellen und verwenden

Wer gerade ein hohes Charakterlevel besitzt, aber keinen Gegenstand findet, den er verzaubern möchte, sollte seine Erfahrung dennoch investieren. Das geht am besten, indem man Verzauberungen in Bücher bannt.

Legt dafür einfach, anstelle eines anderen Gegenstandes, ein Buch in den Zaubertisch und wie gewohnt die gewünschte Menge Lapislazuli. Anschließend wählt ihr die Verzauberung aus – fertig. Jetzt ist die Verzauberung in das Buch gebannt und kann von dort aus auf andere Objekte übertragen werden.

Bücher eignen sich als Zwischenspeicher für Verzauberungen.

Dafür benötigt ihr einen Amboss. Stellt diesen auf und kombiniert anschließend das gewünschte Item mit dem verzauberten Buch, um die Verzauberung auf den Gegenstand anzuwenden. Das Buch wird dabei verbraucht.

Verzauberte Bücher stellen also eine gute Möglichkeite dar, um Verzauberungen für lange Zeit zu „speichern“ und später zu benutzen, wenn man sie wirklich verwenden will.

Kombinieren von Verzauberungen

Wer mit seinen Verzauberungen noch nicht zufrieden ist, der kann entsprechende Waffen und Gegenstände noch weiter verbessern. Das geht über einen Amboss, der zwei Arten von Aufwertungen ermöglicht. Beachtet, dass beide Methoden Spielerlevel verbrauchen, wie schon der Zaubertisch. Je mächtiger die Reparatur oder Verbindung von Gegenständen, desto höher fallen die Kosten aus.

Vereinen von Verzauberungen: Verzauberungen lassen sich zu einer neuen Stufe verschmelzen.

Beispiel: Wenn man zwei Eisenschwerter mit der Verzauberung „Schärfe II“ in den Amboss legt und zu einem neuen Schwert schmiedet, dann wird dieses Schwert „Schärfe III“ besitzen – also die nächsthöhere Stufe.

Einige Verzauberungen lassen sich nur auf diese Weise gewinnen (wie etwa Schärfe V oder Stärke V).

Kombinieren von Verzauberungen: Eine weitere Methode ist es, Verzauberungen zu kombinieren.

Beispiel: Besitzt man eine Diamantspitzhacke mit „Effizienz III“ und eine weitere Diamantspitzhacke mit „Haltbarkeit III“, dann kann man diese zu einer neuen Spitzhacke verbinden, die dann Effizienz III und Haltbarkeit III besitzt.

So lassen sich sehr mächtige Gegenstände erstellen, die über den normalen Zaubertisch nicht erhältlich sind.

Zu guter Letzt könnt ihr den Amboss benutzen, um Verzauberungen aus einem Zauberbuch auf einen Gegenstand zu übertragen.

Entfernen von Verzauberungen

Es ist auch möglich, Verzauberungen von Gegenständen wieder zu entfernen, wenn man sie nicht haben möchte. Dafür benötigt ihr einen Schleifstein.

Den Schleifstein kann man entweder selbst herstellen oder aber in vielen NPC-Dörfern in der Schmiede finden.

Was bringt das Entfernen von Verzauberungen? Das Entfernen von Verzauberungen setzt den Gegenstand auf seinen Urzustand zurück, die Verzauberungen werden also entfernt. Allerdings bekommt der Spieler dafür einen Teil der Erfahrungspunkte wieder gutgeschrieben und kann diese in neue Verzauberungen investieren.

Das funktioniert übrigens auch mit Zauberbüchern.

Verzauberungen lassen sich auch wieder entfernen.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Rang der Verzauberung war, desto mehr Erfahrungspunkte erhaltet ihr auch zurück. Es gibt allerdings immer einen Verlust. Ihr bekommt also weniger zurück als ihr ursprünglich für eine Verzauberung ausgegeben haben.

Einzig und allein die beiden Flüche lassen sich auf diese Art und Weise nicht entfernen.

Damit dürftet ihr alles wichtige über Verzauberungen in Minecraft wissen!

