Minecraft: Skins erstellen & einfügen – So leicht geht’s

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Ihr seht, dass das Ändern des Skins in Minecraft wirklich leicht funktioniert und schnell erledigt ist. Mit den vielen Vorlagen von anderen Nutzern müsst ihr gar nicht viel Zeit investieren, um euch vom Standard-Steve in ein cooles Aussehen zu verwandeln.

In diesem Guide seht ihr Webseiten, auf denen ihr euren Skin ändern könnt und schreiben dazu, wie ihr die Optik dann in Minecraft importiert.

Kurz erklärt: Euren Skin für Minecraft könnt ihr auf verschiedenen Webseiten erstellen und anpassen. Anschließend ladet ihr den Skin in euer Spiel. Es ist nicht möglich, euren Skin in Minecraft selbst zu verändern.

Insert

You are going to send email to