Nach 15 Jahren kann man ein nützliches Item in Minecraft endlich selbst herstellen

In The Precinct verkörpert ihr den jungen Polizisten Nick Cordell Jr., der sich dem Kampf gegen das Verbrechen anschließt und den Mord an seinem Vater aufklärt.

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Wie wird man den Sattel herstellen können? Mit dem neuen Summer Drop 2025, Versionen JE 1.21.6 & BE 1.21.90, wird es möglich sein, Sattel mit 3 Leder und einem Eisenbarren herzustellen. Dafür positioniert ihr einen Eisenbarren in die Mitte. Zusätzlich dazu packt ihr jeweils ein Leder, links, rechts und über den Barren.

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

„In dieser Zeit könnte man einen Doktor machen“: Spieler baut 13 Jahre lang an einer Map in Minecraft

Lange Zeit war der Sattel nur über Handel mit Dorfbewohnern, als Item-Drop, mit der Angel oder als zufälliges Item in diversen Truhen auffindbar. Mit einem neuen Update (via Minecraft.net ) werdet ihr euch die Sattel aber endlich selbst craften können. Der Summer Drop 2025 soll noch im Juni erscheinen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to