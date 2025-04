Freunde buddeln seit fast 40 Jahren ein Loch in ihrem Garten, machen eine Entdeckung wie aus Minecraft

Seit 38 Jahren gehen Robert und Alain täglich unter die Erde. Sie haben durch Zufall ein Höhlensystem im Garten von Robert entdeckt und fördern großartige Schätze zu Tage – fast wie in Minecraft.

Was ist das für ein Loch? Der Franzose Robert stieß 1987 mitten auf seinem Feld auf einen Abgrund. Ein Pferd des Nachbarn fiel in seinem Garten in ein Loch. Bei der Rettung kam heraus, dass das Loch in ein größeres Höhlensystem führt (via YouTube).

Zusammen mit seinem Freund Alain gelangt Robert rund 50 Meter unter die Erdoberfläche. Dabei sind sie wie folgt vorgegangen:

Mit Presslufthämmern haben sie die Stollen der Höhle freigelegt

Die überschüssige Erde haben sie säckeweise an die Oberfläche gebracht

Für die Sicherheit haben sie Treppen gebaut und Lichter installiert

In der Höhle sind sie dann mit der Zeit auf Fledermäuse und Stalaktiten gestoßen. Der große Traum der beiden Freunde ist es, zu Lebzeiten noch auf einen großen Raum mit Stalaktiten und Stalagmiten zu stoßen. Die beiden sind nämlich schon 75 und 76 Jahre alt.

Welche Schätze haben sie entdeckt? Bei ihren Erkundungstouren haben die beiden zahlreiche Schätze entdeckt. Dazu zählen Mammutknochen, menschliche Kiefer und Fossilien, die mehr als 450.000 Jahre alt sind.

Jeden Monat kommen Forscher zur Höhle, um die Entdeckungen zu begutachten. Die Wissenschaftler helfen sogar, die Erdsäcke aus der Höhle zu befördern – um dann selbst einige Proben zu nehmen. Robert und Alain sind mittlerweile nämlich so alt, dass ihnen das Tragen der Säcke schwerer fällt.

Was hat das mit Minecraft zu tun? Wie der Name des Spiels schon verrät, bewaffnen sich Spieler in Minecraft mit einer Spitzhacke und fördern wertvolle Ressourcen an Land. Dafür hacken sie sich durch die Pixelwelt und stoßen dabei ab und an auf unterirdische Höhlensysteme. Da die Welt zufällig generiert wird, können sich Spieler nie sicher sein, worauf sie stoßen.

So ähnlich müssen sich Robert und Alain gefühlt haben, als sie das Höhlensystem erkundet haben. Auch sie haben besondere Schätze in der Höhle gefunden – allerdings wohl keine, aus denen sie TNT oder Schwerter herstellen könnten. Vielleicht finden sie aber ja noch Diamanten.

Minecraft erschien ursprünglich im Jahr 2009, ist also nicht ganz so alt wie die Entdeckung der beiden Freunde. Doch bis heute wird Minecraft immer noch mit Updates versorgt.