Minecraft bekommt Flug-Reittiere, Freunde können mitfliegen

Für Minecraft steht eine große Änderung an. Denn bald kann man Freunde auf einem außergewöhnlichen Flug-Reittier mitnehmen.

Minecraft ist ein ohnehin schon großes Spiel, das jedes Jahr durch Patches und neue Inhalts-Updates noch erweitert wird. Auf der Minecraft Live wurden jetzt die Pläne für das kommende Jahr vorgestellt und dabei ein Highlight offenbart. Denn neben den grafischen Verbesserungen wird es auch bald eine Neuerung geben, mit der ihr die Oberwelt von Minecraft auf eine ganz neue Art und Weise erkunden könnt: Auf dem Rücken eines Ghasts.

Wie bekommt man das Flug-Mount? Um das Flugmount freizuschalten, muss man zuerst einen „Vertrockneten Ghast“ im Nether finden oder durch eine Ghast-Träne und einen Knochenblock herstellen. Anschließend begießt man das Ganze mit Wasser, um einen kleinen Ghastling zu erschaffen. Der muss allerdings eine Weile gepflegt werden, damit er groß und stark wird – erst dann wird er zu einem „glücklichen Ghast“ und kann mit Ghast-Gurtzeug ausgestattet werden.

Ab dann könnt ihr auf dem Ghast reiten und damit zumindest die Oberwelt erkunden. In den Nether oder das Ende wird der Ghast wohl nicht zurückkehren wollen – oder können.

Wer will, kann auch andere Spieler auf dem Ghast mitnehmen. Keine Lust mehr, auf eure bisherige Basis? Dann schnappt einfach eure Gruppe und fliegt mit dem Ghast in schönere Gefilde, um einen Außenposten aufzubauen.

Ghast können bald geflogen werden – auch mit mehreren.

Gibt es dazu Alternativen? Schon jetzt kann man in Minecraft mit Hilfe von Elytra fliegen. Das ist ein besonderer Umhang aus dem „Ende“, also dem letzten Gebiet von Minecraft. Den kann man zusammen mit Raketen benutzen, um in Windeseile durch die Luft zu düsen. Allerdings ist das Fliegen mit Elytra nicht nur gefährlich, sondern auch auf einen einzelnen Charakter beschränkt. Das Reisen auf einem Ghast wird demnach – vermutlich – ein bisschen gemütlicher ausfallen und sich eher für Reisen mit einer Gruppe eignen.

Wann kommt das? Einen genauen Release-Termin für den reitbaren Ghast gibt es noch nicht. Allerdings soll das Feature bereits in den nächsten Wochen getestet werden, sodass man mit einem Snapshot (quasi einem Beta-Test) bereits das neue Feature ausprobieren kann. Bevor die fliegenden Ghasts Teil von Minecraft werden, kommen aber noch einige weitere Neuerungen. Denn in wenigen Tagen steht bereits der nächste Patch von Minecraft an und der bringt einige richtig schweinische Inhalte.