Nach 15 Jahren hat Minecraft endlich mehr schweinische Inhalte

Ein neuer Patch für Minecraft bringt endlich mehr Abwechslung für Tierliebhaber. Mehr Schweine und schönere Wälder mit Laub.

Minecraft ist eines der Spiele, die wohl niemals wirklich „fertig“ sind. Es gibt immer wieder neue Updates und Verbesserungen, die neue Inhalte in das Survival-Spiel einführen. Der neuste Snapshot, also die neuste Patch-Version, bringt dabei endlich eine Verbesserung, die langjährige Fans vor allem mit Mods selbst behoben haben: Schweine in neuen Variationen. Denn nach 15 Jahren gibt es endlich frische Frischlinge.

Was sind das für Variationen? Schweine gab es in Minecraft bisher lediglich in einer Form: der typischen rosa Variante. Egal ob ihr im Dschungel unterwegs wart, eisige Tundren erforscht habt oder auf großen Blumenwiesen herumspaziert – Schweine sahen in Minecraft überall gleich aus. Das war vielen Spielerinnen und Spielern schon länger ein Dorn im Auge, denn seit 15 Jahren hat sich an Schweinen wenig verändert. Das ändert sich jetzt, denn es gibt nun eine neue „kalte“ und eine „warme“ Variation der Schweine.

Die kalten Schweine haben eine gelblich-weiße Färbung und der Optik nach sogar ein wenig Fell, um sie in den kalten Temperaturen warmzuhalten.

Die warmen Schweine haben eine eher bräunlich-orange Färbung.

Wo findet man die Schweine? Der Fundort der Schweine lässt sich anhand des Namens bereits erahnen.

„Warme“ Schweine findet ihr in allen Biomen mit großer Wärme. Das sind zum Beispiel der Dschungel, die verschiedenen Savannen oder die Ödlande.

„Kalte“ Schweine findet ihr vor allem in den Taiga-Biomen oder in den windigen Wäldern. Wenn ihr Schnee findet, sind diese Schweine meist in der Nähe.

„Normale“ Schweine: In allen Biomen, in denen die beiden anderen Varianten nicht vorkommen – ein gemäßigtes Klima.

Schweine der verschiedenen Varianten sind kompatibel miteinander, sie können also zur Zucht genutzt werden. Das daraus entstehende Ferkel hat dann zufällig das Aussehen eines der beiden Elterntiere. Mischformen gibt es – anders als bei Schafen – nicht.

Beachtet, dass die neuen Schweine bisher nur im Snapshot verfügbar sind. Bis sie in die Live-Version von Minecraft übergehen, wird es noch eine Weile dauern.

Was ist noch neu? Abgesehen von den neuen Schweinen gibt es auch ein paar Anpassungen an den Wäldern. Denn Wälder generieren nun Laub, der wiederum von den Charakteren aufgesammelt und zu Blöcken verarbeitet werden kann. Das dürfte langfristig dazu führen, dass Laub einen größeren Einfluss auf die Umgebung des Spiels hat, da viele Wälder nun auf dem Boden mit Laub bedeckt sein werden.

Weitere Neuerungen sind angepasste Rezept-Kosten für den Lodestone (um Kompasse zu fixieren) und der Umstand, dass man den gruseligen Mob „Creaking“ nun mit einer Plakette benennen kann, sodass er auch während des Tages überlebt und nicht direkt vernichtet wird – vorausgesetzt, er wird nicht auf andere Weise vernichtet.