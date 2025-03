Minecraft kündigt bessere Grafik an – Fan jubelt: „Minecraft 2 ist endlich da“

Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Auf ein tatsächliches Minecraft 2 werden wir wohl noch länger als bis 2028 warten können, auch wenn es da mal etwas locker-flockig rausgeschossene Ankündigungen gab: Notch kündigt Minecraft 2 an und alle fragen sich, ob das je was wird

Auf reddit erklärt ein Nutzer: Für Hardcore-Spieler, die ohnehin Mods nutzen, ist so ein Upgrade eine Sache. Aber für die vielen Spieler, die ohne Mods und „Vanilla“ spielen, sei so ein Upgrade noch wichtiger.

Wie sind die Reaktion? Das Video, in dem man die Änderung vorgestellt hat, kommt gut an. Gerade die neuen Licht-Effekte und die Schatten werden gelobt.

So soll das funktionieren: Die Idee ist, dass man selbst entscheiden kann, ob man „Vibrant Visuals“ als Setting aktiviert. Man wird aber auch mit Spielern zusammenspielen können, die den alten Look bevorzugen.

Mojang will zwar einen neuen Look für Minecraft einführen, aber gleichzeitig den kreativen Prinzipien, denen man folgt, treu bleiben:

Aber jetzt beginnt Mojang eine Offensive, um die Grafik zu verbessern, ohne am Gameplay etwas zu ändern. Das Projekt, das in mehreren Schritten ablaufen soll, heißt „Vibrant Visuals.“

Mojang Studios haben eine visuelle Aufwertung für Minecraft (PC, Xbox One, PS4, jede erdenkliche Plattform der Welt) angekündigt. Am 22. März auf der Minecraft Live erklärten sie ihre Vision fürs Spiel: die Vibrant Visuals.

