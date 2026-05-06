Diablo 4: Astaroth finden und besiegen – So geht’s

Astaroth ist einer der bekanntesten Bosse in Diablo 4, denn er stellt sich euch in der Hauptkampagne relativ früh in den Weg und kann zudem später seit dem Release von Season 9 auch in einem bestimmten Dungeon gefarmt werden. Wo ihr ihn findet und wie ihr ihn besiegen könnt, zeigen wir euch hier.

Wo finde ich Astaroth? Um Astaroth zu finden, müsst ihr Eskalationssiegel für Eskalierende Alpträume finden, die ihr unter anderem aus Horadrischen Tresorkammern erhaltet. Diese tauchen in Alptraum-Dungeons auf Qual-Stufen auf. Ihr könnt euch laut Spielern außerdem Eskalationssiegel herstellen, indem ihr 5 Alptraum-Siegel im Horadrim-Würfel verschmelzt.

Aktiviert ihr ein Eskalationssiegel, führt es euch durch mehrere Dungeons hintereinander, die ihr erfolgreich abschließen müsst. Am Ende der Dungeons wartet dann Astaroth mit seinem Höllenbiest auf euch, damit ihr ihn besiegen könnt.

Sein Kampf ist nicht ganz ohne, denn er besitzt mehrere Phasen, die ihr überstehen müsst. Mehr zu seinem Kampf erfahrt ihr im folgenden Teil.

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Astaroth besiegen – Wie läuft sein Kampf ab?

Was muss ich über den Kampf wissen? Astaroth besitzt in seinem Kampf zwei Phasen und dadurch unterschiedliche Kampfstile, die ihr vor einer Konfrontation kennen solltet.

In der ersten Phase sitzt Astaroth auf seinem Reittier „Amalgam des Zorns“. Mit diesem versucht er euch durch Sprungattacken zu erreichen und Schaden zuzufügen – abseits davon besitzt er zudem Flammenattacken. Beiden könnt ihr mit Ausweichsprüngen im richtigen Moment entkommen.

In der zweiten Phase stirbt das Amalgam des Zorns und ihr müsst euch temporär mit Astaroth rumschlagen. Wiegt euch jedoch nicht in Sicherheit, denn sein Reittier ist nur temporär außer Gefecht gesetzt. In einer Lache aus Blut und Gift, die stetig größer wird, regeneriert das Amalgam seine Gesundheit.

Während dieser Zeit müsst ihr euch vollkommen auf Astaroth konzentrieren und Schaden austeilen. Zu den neuen Attacken des Dämons zählen Sensenangriffe im Nahkampf sowie Meteoritenschauer aus der Entfernung. Gelegentlich werden zudem einige Lakaien gerufen, die euch ebenfalls attackieren wollen.

Ziel ist es in dieser Phase, die Lebensbalken beider Gegner, Astaroth und das Amalgam, auf null zu reduzieren. Wenn ihr das geschafft habt, ist der Boss besiegt.

Wie bekomme ich Loot von Astaroth, ohne ihn zu besiegen? Wer keine Lust darauf hat, durch eine Dungeon-Reise erst an den Loot von Astaroth zu gelangen, kann alternativ Belial herausfordern. Für seine Belohnungstruhe braucht ihr allerdings „Hüllen des Verräters“, die ihr von Belial bekommt, wenn er zufällig nach einem anderen Bosskampf spawnt.

Kurz nach dem Kampf gegen Belial könnt ihr entscheiden, aus welchem Boss-Loot-Pool eure Belohnung gezogen werden soll – hier solltet ihr Astaroth wählen. Damit erhaltet ihr die Items aus dem Loot-Pool des dämonischen Reiters aus der Belohnungstruhe.

Belohnungen von Astaroth

Welche Items droppt Astaroth? Bei Astaroth habt ihr die Chance auf Mythics, klassenspezifische Uniques, aber auch auf Uniques, die alle Klassen ausrüsten können:

Alle Klassen: Krone von Lucion, Ausdauernder Glaube

Barbaren: Kampftrance, Hufe des Berggottes, Die Dritte Klinge

Zauberer: Esus Erbstück, Zersplittertes Winterglas, Gruß von Verglas

Druiden: Trauergesang von Airidah, Entzücken des Wahnsinnigen Wolfes, Wildherzenhunger

Jäger: Asharas Khanjar, Augen in der Dunkelheit, Triumph des Gladiators

Totenbeschwörer: Blutmondbeinlinge, Blutloser Schrei, Ring der Seele des Sakrilegs

Geistgeborener: Echo von Kwatli, Ring der Mitternachtssonne

Paladin: Griswolds Opus, Herold der Zakarum

Hexenmeister: Bindungen der Zermürbung, Gugel der Boshaften Qual, Tritt der Schwindenden Welt, Hekatonschlucht, Litanei der Schwärze

Das waren alle wichtigen Infos zu Astaroth, wo ihr ihn finden könnt und welche Belohnungen er für euch bereithält. Werdet ihr euch durch die ganzen Dungeons quälen oder lieber auf Belial zurückgreifen? Mehr zu den Belohnungen aller Bosse findet ihr in unserer Liste: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops in Season 13