Notch kündigt Minecraft 2 an und alle fragen sich, ob das je was wird

Der Urvater von Minecraft kündigt einen Nachfolger an. Doch wie sehr sollte man darauf vertrauen, dass Notch wirklich „Minecraft 2“ abliefert?

Minecraft ist auch jetzt noch eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, das sich noch immer großer Beliebtheit erfreut. Doch der Urvater von Minecraft hat offenbar eine Idee für Minecraft 2 – oder welchen Namen auch immer der geistige Nachfolger haben wird. Denn die Rechte am Spiel besitzt er gar nicht mehr.

Was wurde angekündigt? Auf der Plattform X hat Notch, der ursprüngliche Erfinder von Minecraft, zum Jahreswechsel eine Umfrage gestartet. Er wollte wissen, welches Spiel sich die Community als nächstes von ihm wünscht. Die Auswahl konnte zwischen „Minecraft 2“ und einem traditionellen Roguelike-Spiel getroffen werden.

Die Wahl fiel dabei ziemlich eindeutig aus, denn 79 % der Abstimmenden entschieden sich für „Mach Minecraft 2, Boomer“.

Damit scheint die Entscheidung gefallen zu sein, dass Notch kündigt an einem geistigen Nachfolger von Minecraft 2 arbeiten möchte. Er merkt zwar selbst an, dass solche geistigen Nachfolger häufig ein tragisches Schicksal erleiden – aber wenn es das ist, was die Fans von ihm wollen, wäre er ja schön doof, das Geld nicht mitzunehmen und diesem Wunsch nicht nachzukommen.

Wie genau würde ein Minecraft 2 aussehen? Das kann wohl niemand bisher beantworten – nicht einmal Notch. Denn klar ist, dass Notch das Spiel gar nicht „Minecraft 2“ nennen dürfte. Immerhin liegen die Rechte an Minecraft inzwischen bei Mojang und damit bei Microsoft. Notch hatte schon vor vielen Jahren das Spiel verkauft und es wird seither von einem anderen Team weiterentwickelt.

Er erklärt aber, dass er einen geistigen Nachfolger so gestalten würde, dass man eine Urheberrechtsverletzung vermeidet. Denn er hat durchaus Respekt für das, was das aktuelle Team mit Minecraft macht.

Notch gilt als umstritten: Auch wenn Notch der Urvater von Minecraft ist, gilt er inzwischen als ziemlich umstritten. Gerade in den letzten Jahren hat er sich häufig durch kritische Aussagen gegen die LGBTQIA+-Community geäußert und auch den Feminismus scharf kritisiert.

So hat er den Feminismus als „soziale Krankheit“ bezeichnet, beleidigte non-binäre Videospiel-Entwickler:innen und nannte Transgender-Personen „verwirrt“ und warf ihnen vor, unter einer „psychischen Erkrankung“ zu leiden – auch wenn er den letzten Vorwurf zum Teil zurücknahm.

Diese Vorfälle hatten in der Vergangenheit bereits dazu geführt, dass Notch aus den Credits des originalen Minecraft gestrichen wurde.

Hinzu kommt, dass der X-Account von Notch gerade einem etwas sonderbaren Fiebertraum gleicht. Denn neben der Umfrage lassen sich auch dem Anschein nach sehr zusammenhanglose Tweets finden, in denen nicht ganz klar ist, was er damit möchte. Einige Auszüge aus den letzten Tagen:

„Ich meine das alles übrigens ernst.“ (auf X)

„Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich habe.“ (auf X)

„Ich habe einen wirklich kleinen Penis.“ (auf X)

Wie viel Vertrauen man in diese Art der Ankündigung legt, ist am Ende wohl jedem und jeder selbst überlassen. Es gibt allerdings viele Fans, die sich ein weiteres Spiel wie Minecraft vom ursprünglichen „Vater" des Spiels wünschen würden. Diese Hoffnungen wurden nun deutlich geschürt.