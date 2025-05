Minecraft bekommt eine kleine Änderung mit großer Wirkung für die Fans

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Wie steht’s derzeit um Minecraft? Das Sandbox-Abenteuer von Mojang und Microsoft ist auch 16 Jahre nach Start der Early-Access-Version der Java-Edition quicklebendig. Auf Twitch landet Minecraft weiterhin regelmäßig in der Top 10 der am meisten geschauten Spiele (via sullygnome.com ). Ständig gibt’s neue Updates, Inhalte oder Events – etwa zuletzt zum Star-Wars-Tag.

Wie gefällt euch der neue Nebel? Hättet ihr mal wieder Lust, eine Runde in Minecraft zu drehen? Wann war euer letztes Mal? Verratet es in den Kommentaren!

Was schreibt die Community? Einige Fans fühlen sich bei den Bildern nostalgisch an alte Minecraft-Tage erinnert, andere loben die Stimmung, die durch den Schnee und den Nebel vermittelt wird.

Wer wissen möchte, was genau beim Nebel optimiert worden ist, der wird im Bereich „Shader fog changes“ der Patch Notes fündig – via minecraft.net :

Der Unterschied fällt in Minecraft jedoch derart positiv aus, dass ein Post auf Reddit zu der Neuerung in nicht einmal einem Tag mehr als 16.000 Upvotes und mehr als 250 Kommentare erhalten hat. Thread-Ersteller SigmaHold lieferte gleich einige Vergleichsbilder mit:

Was ist das für eine Neuerung? Es liest sich in den offiziellen Patch Notes für Update „25w19a“ wie ein kleines Detail: „Der Nebel wurde für eine bessere atmosphärische Perspektive optimiert.“ Dazu kommt: „Wenn es regnet, wird es nebliger.“

Für Minecraft ist am 6. Mai 2025 das eigentlich recht kleine Update „25w19a“ erschienen. Eine der Neuerungen sorgt in der Community derzeit jedoch für richtig gute Stimmung.

