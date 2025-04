Ein Trend von TikTok zum Minecraft-Film geht so weit, dass Leute sogar Hühner mit ins Kino nehmen

Der Film zu Minecraft ist ein riesiger Erfolg und damit nach dem Film zu Super Mario Bros. die nächste finanziell erfolgreiche Videospielverfilmung. Doch das sorgt aktuell auch für Probleme. Ein TikTok-Trend bringt Zuschauer dazu, ein Huhn ins Kino mitzubringen.

Was ist das für ein Trend? Der Minecraft-Film erschien am 3. April in Deutschland und ist bisher weltweit ein ziemlicher Erfolg. Laut IMDb spielte der Film bei einem geschätzten Budget von 150 Millionen US-Dollar über 340 Millionen US-Dollar ein (Stand: 11.04.2025).

Neben den großen Stars Jack Black und Jason Momoa kommt der Film bei Fans vor allem durch Referenzen zum beliebten Spiel an.

Das führte aber auch zu einem TikTok-Trend. Bei bestimmten Szenen des Films fangen Zuschauer in manchen Vorstellungen an, zu randalieren und Popcorn oder andere Gegenstände durch die Luft zu schmeißen. Wie das aussehen kann, seht ihr hier auf TikTok.

Vor allem die Chicken-Jockey-Szene scheint ein wichtiger Punkt für die Fans zu sein, völlig auszurasten. Ein Zuschauer nahm diese Szene noch ernster und brachte ein Huhn mit in eine Vorstellung.

Ein echtes Huhn im Kino

Was ist in dem Saal passiert? In einem YouTube-Video wird ein Kinosaal gezeigt, in dem gerade die berüchtigte Chicken-Jockey-Szene läuft. Plötzlich sieht man, wie viele Jugendliche randalieren, sich ihre T-Shirts ausziehen und herumschreien.

Zwei Typen mit einer Creeper-Maske stehen im Fokus im Video, weil sie während der Randale ein Huhn bei sich tragen. Später im Video sieht man, wie sie es in einer Tasche hineingepackt haben. Für solche Aktionen wurden auch schon Polizisten in Kinos gerufen, denn die Minecraft-Randalen scheinen keine Seltenheit zu sein.

Auch der Regisseur des Films, Jared Hess, äußerte sich schon zu den Chicken-Jockey-Vorfällen. Im Interview mit ew.com sah er das Problem dabei aber nicht:

Es ist schon komisch, wenn man zu viel Spaß hat und die Polizei gerufen wird. […] Es ist lustig, weil ich denke, dass es nur buchstäblich Jubel ist und Popcorn geworfen wird, was ich so lustig finde, dass die Polizei wegen Popcorn gerufen wird. Ja, es ist saukomisch. Ich habe schon so viele lustige Videos gesehen. Es ist toll, vor allem, wenn die Leute auf die Schultern ihrer Freunde klettern und aufstehen und diese Momente bejubeln. Es ist wie diese verrückte Vorfreude. Aber ich bin einfach froh, dass die Leute mit ihren Freunden und Familien Erinnerungen schaffen.

Auch in Deutschland scheint das Problem vorhanden zu sein. In einem Reddit-Post sieht man ein Schild der Kinokette Cineplex. Dort warnen sie davor, dass man herausgeworfen wird, wenn man Snacks wird. Außerdem würde der Saal während der gesamten Vorstellung kontrolliert werden.

Das ist nicht das erste Mal, dass ein Film für so einen Trend sorgt. Wie rp-online.de im Juli 2022 berichtete, sorgte der Film Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss für den Gentleminions-Trend. Jugendliche haben sich dafür extra schick gekleidet, mit Anzug und Krawatte.

Während es in Deutschland scheinbar ruhig verlief, kam es in den USA und Großbritannien aber auch da zu Krawallen während der Vorstellungen. Was sagt ihr zum Minecraft-Film? Wollt ihr ihn überhaupt sehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ein anderer Trend sorgte 2024 für einen Krieg zwischen Rittern und Gnomen: Euer TikTok ist gerade voll mit Rittern und Gnomen? Wir erklären, woher der Content kommt