„Er war einfach total manisch“: Jack Black konnte am Set des Films zu Minecraft nicht mit dem Zocken aufhören

Minecraft erhält bereits Anfang April 2025 seinen großen Film fürs Kino. Darin spielt Jack Black den Protagonisten Steve. Für die Rolle hat er am Set viel „geübt“, indem er zahlreiche Stunden in das Spiel steckte und ein bestimmtes Material hortete.

Was hat es mit dem Film auf sich? Videospielverfilmungen waren in den letzten Jahren teilweise richtig gut. Denkt nur an Adaptionen von The Last of Us, Dungeons & Dragons oder Arcane.

Minecraft bekommt bereits am 3. April 2025 seinen eigenen Kinofilm. Darin spielt Jack Black die Hauptrolle Steve. Bereits im Vorfeld musste sich der Film viel Kritik von Fans gefallen lassen.

Sie störten sich besonders am Look und an der Besetzung des Films. Für manche wirkte es nach dem Trailer so, als würde Jack Black einfach sich selbst spielen. Und damit könnten sie nicht unrecht haben.

Laut Torfi Frans Ólafsson, der bei Mojang als Senior Director arbeitet, sollte sich das Publikum auf eine neue Version der Figur einstellen (via Variety): „Das ist nicht mein Steve oder euer Steve. Das ist Jack Blacks Steve. Es ist buchstäblich seine Interpretation dieser Figur und was sie für ihn bedeutet.“

Wie sich nun rausstellt, hat der Schauspieler viel Energie in die Rolle gesteckt und am Set fleißig geübt. Jedoch nicht so, wie man es zunächst denken würde.

Ein Crafting-Material hat es Jack Black besonders angetan

Wie hat der Schauspieler geübt? Ólafsson erzählte, dass er während des Drehs allen Mitgliedern des Casts Xbox-Konsolen mit Minecraft darauf zur Verfügung gestellt hatte.

Jack Black war von allen der mit der größten Passion und sammelte schnell über 100 Spielstunden. Nicht nur war er sehr angetan von Minecraft und erkundete die Welt, er entwickelte auch eine besondere Faszination zu einem Crafting-Material.

Die Rede ist von Lapislazuli, ein Stoff, den man beim Abbauen des entsprechenden Erzes erhält. Daraus lässt sich blauer Farbstoff herstellen, und es eignet auch zur Verzauberung.

Ólafsson beschreibt Blacks Verhalten beim Spielen folgendermaßen:

Er war völlig manisch, hortete Sachen in den Minen und suchte nach Lapislazuli, weil er den Klang mochte. Er hat es immer wieder gesagt: „Kann ich im Film über Lapislazuli sprechen?“ Torfi Frans Ólafsson via Variety

Ob die Drehbuchautoren sich auf diese Bitte eingelassen und tatsächlich eine Zeile über das wertvolle Material eingebaut haben, kann erst beim Release des Films überprüft werden.

Fest steht hingegen, dass Jack Black anscheinend sehr motiviert war, sich mit der Figur und der Welt von Minecraft auseinanderzusetzen. Vielleicht beruhigt das einige Fans, die den Kinostart am 3. April 2025 besorgt erwarten. Aber was sagt eigentlich der Schöpfer des Spiels zum Film: „Ich habe Schlimmeres erwartet“: Der Erfinder von Minecraft hat seine ganz eigene Meinung zum Film, den schon jetzt viele hassen