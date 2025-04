Gronkh sollte eine große Rolle im Film zu Minecraft haben – Jetzt fragen Fans: Ist er überhaupt drin?

Am 3. April kam der lange ersehnte Minecraft-Film in die Kinos. Der deutsche YouTuber und Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range sollte eine große Rolle in dem Film sprechen, doch nach dem Release fragt sich die Community, ob er überhaupt zu hören ist.

Was für eine Rolle ist das? Wenn man im deutschen Raum an Minecraft denkt, so kommt einem der YouTuber und Twitch-Streamer Gronkh schnell in den Sinn. Er war einer der Ersten im deutschen Raum, der Minecraft spielte, und so wünschten sich einige Fans des Videospiels, dass er eine Synchronrolle in dem Film hat.

Gronkh hatte eine überraschende Ankündigung für die Community, als der Trailer veröffentlicht wurde: Er soll den Erzähler der Geschichte sprechen. Das würde einen Großteil des Films einnehmen, worüber nicht nur die Community erfreut war, sondern auch andere Content Creator, wie man auf einem Clip auf YouTube sehen kann.

Gronkh selbst war ebenfalls aufgeregt und sagte: „Ich will unbedingt ‘Hallöchen Popöchen’ reinkriegen“ (via YouTube).

Wir stellen euch Gronkh in unserem Video vor:

„Ich dachte, er spricht den Erzähler“

Die Community ist verwundert: Auf reddit postete ein User seine Verwunderung über die Sprechrolle von Gronkh: „Ich bin gerade aus dem Minecraft-Film raus und habe nirgends die Stimme von Gronkh erkannt. Ich dachte, er spricht den Erzähler. Aber irgendwie gab es keinen Erzähler.“

Tatsächlich scheint in dem Film wohl nicht Gronkh als Erzähler zu sprechen, sondern der Synchronsprecher Tobias Meister, der die deutsche Stimme des Schauspielers Jack Black ist. Von Gronkh als Erzähler ist nichts zu hören.

Ist Gronkh im Minecraft Film? Der YouTuber hatte wohl schon alle Sätze seiner Erzählerrolle eingesprochen, doch dann wurde die Rolle aus dem Film gestrichen. So erzählt es Lenny des YouTube-Kanals Cinema Strikes Back in seiner Kritik zu dem Minecraft-Film (via YouTube).

Wer also nur wegen Gronkh in den Minecraft-Film geht, der wird bitter enttäuscht werden. Stattdessen spricht der Twitch-Streamer nur die Rolle einer Radiostimme, und seine Sprechrolle ist auf ein paar wenige Sätze beschränkt.

Für viele Fans dürfte dies eine Enttäuschung sein, da viele Minecraft unmittelbar mit den Let’s Plays von Gronkh verbinden beziehungsweise vielleicht erst durch ihn damals auf das Spiel aufmerksam geworden sind.

So schließt ein User auf reddit einen Kinobesuch für den Minecraft-Film für sich aus, wenn Gronkh nicht den Erzähler spricht: „Dann bleib ich mit meinem Arsch eben daheim und warte auf die Blu-ray.“

Auch wenn der Minecraft-Film wohl eine sehr junge Zielgruppe hat, so freuten sich auch Twitch-Streamer auf den Film. Papaplatte war einer davon und hätte den Film sogar vor Kinostart sehen können, doch dann verschläft er einfach den Termin: Twitch-Streamer Papaplatte darf den Minecraft-Film vor allen anderen sehen, verpennt ihn