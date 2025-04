Twitch-Streamer Papaplatte darf den Minecraft-Film vor allen anderen sehen, verpennt ihn

Der Minecraft-Film mit Jack Black kommt zwar erst heute ins Kino, doch Twitch-Streamer Papaplatte durfte ihn vorab sehen – so richtig Spannung scheint dabei aber nicht aufgekommen zu sein.

Am 3. April 2025 startet „Ein Minecraft Film“ in den deutschen Kinos. Das Blöckchen-Spiel ist seit Jahren ein Dauerbrenner und verhalf dem ein oder anderen deutschen Content Creator zu einer Karriere auf YouTube und später Twitch. Gronkh, dessen Let’s Plays zu Minecraft tausende Zuschauer begleitet haben, sollte sogar eine Sprecherrolle im Film haben. Laut Fans sei seine Rolle jedoch gestrichen worden (via Reddit).

Kein Wunder also, dass zur Premiere am 30. März auch zahlreiche deutsche Content Creator aus der Minecraft-Szene am Start waren.

Minecraft-Film – zum Einschlafen?

Was hat Papaplatte zum Minecraft-Film zu sagen? Nicht allzu viel, und das lag wohl daran, dass der Streamer nicht so viel von dem Film mitbekommen hat. Wie er im Stream zugab, sei er während der Vorführung vielleicht für ein halbes Stündchen eingeschlafen.

Und da Gähnen, wie wir alle wissen, äußerst ansteckend ist, hat es laut Papaplatte direkt auch den befreundeten Streamer Reeze erwischt, der neben ihm saß. Mehr wollte oder konnte der Streamer an dieser Stelle nicht mehr zu dem Film sagen.

Wie kommt der Film sonst so an? Auch, wenn die Reaktion von Papaplatte nun nicht unbedingt für den Film spricht, fallen die ersten Reaktionen durchaus positiv aus. Mehr dazu erfahrt ihr bei den Kollegen von GameStar.

Erste Kritiker bewerten den Film als unterhaltsam, aber wenig innovativ. Auf Rotten Tomatoes steht der Film bei einem durchwachsenen Score von 53 % (Stand: 18:00), wobei das Urteil der Zuschauer noch aussteht.

Damit könnte der Minecraft-Film eine Rückkehr zum eher schlechten Ruf von Videospiel-Verfilmungen sein, nachdem herausragende Adaptionen wie Arcane und Fallout so viel für das Genre getan haben.

Bereits im Vorfeld gingen die Meinungen zum Minecraft-Film weit auseinander. Gerade die älteren Fans zeigten sich skeptisch, so auch der Twitch-Streamer Trymacs: Bekannter Streamer findet Look des Minecraft-Films zu kindisch – „Leute wie Gronkh spielen Minecraft“