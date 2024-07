Auf TikTok kämpfen gerade überall Ritter gegen Gnome – Was zum Halbling ist da los?

Wenn euch der Algorithmus auf TikTok gerade seltsame Videos von Cosplayern in Ritterrüstung oder Typen mit falschem Bart, Umhängen und Fischernetzen zeigt, geht es euch wie tausenden anderen. „Gnomes vs. Knights“ ist ein neues Phänomen auf der Plattform und entwickelt sich gerade zu einem riesigen Event.

Was ist gerade los auf TikTok?

Seit Ende Juni tauchen immer mehr Videos auf, in denen es um Gnome und Ritter geht. Hinterlegt wird das fast immer mit dem gleichen, leicht mystischen Song: „Misanthrop“ von Blod Besvmelse.

Die Videos erhalten meist direkt hunderttausende bis Millionen Views und zehntausende Likes innerhalb von wenigen Stunden, steigen entsprechend in der Beliebtheit. Das größte TikTok hat sogar über 80 Millionen Views.

Mittlerweile ist nicht nur TikTok mit dem Clips überflutet, auch auf X und anderen sozialen Medien werden die skurrilen Videos geteilt.

Woher kommt der seltsame Trend? Ende Juni hat der TikToker crawly_possessed ein erstes Video von sich in einem Kostüm gepostet: Auf den Knien krabbelnd mit einem giftgrünen Umhang, einem Spitzhut, den er sich mit Klebeband an den Kopf gepappt hat und einem rosa Fischernetz als Zauberstab.

Nach einigen seltsamen Videos zuvor hat Crawly mit diesem Clip mehrere Millionen Nutzer erreicht, das Video ging in kürzester Zeit viral. Hier erklären wir euch die ganze Geschichte hinter dem grünen Internet-Zauberer. Hier seht ihr den Clip, mit dem alles begann:

Als Reaktion auf den Clip kamen allerdings schnell Antworten, unter anderem von Leuten in Ritterrüstung, die plötzlich Jagd auf die Gnome machen, etwa mit den Drohungen: „Crawly, ich werde dich finden. Der Wald wird dich nicht schützen.“ (via TikTok) Dabei kommen teilweise Videos mit aufwendigen Kostümen, Flügelhelmen und brennenden Schwertern zustande (via TikTok).

Die Gnome haben sich das aber nicht gefallen lassen und geantwortet – unter anderem mit Warnungen vor den Fallen der Ritter oder Aufrufen zur Gegenwehr. Mittlerweile gibt es ganze Kategorien zum Thema Gnomes vs. Knights und Events, die deutlich größer sind als das Meme.

Lustiger Clip entwickelt sich zu einem digitalen Krieg mit zig Fraktionen

Der „Krieg“ zwischen Gnomen und Rittern ist mittlerweile so weit angewachsen, dass sich neue Fraktionen gebildet haben. In einem Clip erklärt der TikToker mason marshal die wirren Zusammenhänge:

„Wir haben jetzt 2 Seiten, die Gnome und die Ritter. […] Wir sehen Gnome, die durch den Wald laufen mit der Musik und in Fallen laufen. Wir sehen Ritter, die Gnome jagen. Die Lore reicht ziemlich tief. Die Gnome erklären, dass die Ritter ihr Land stehlen, Zauberer experimentieren an ihnen. Jetzt gibt es diese Seiten und andere Parteien kommen dazu und machen mit. […] Gnome haben ein paar Verbündete, das ist mittlerweile offiziell, glaube ich. Wyvern sind auf ihrer Seite, und das Maus-Königreich – auch wenn der Mauskönig auf Seiten der Ritter sein soll, hier könnte es Missinformation geben. […] Dann habt ihr die Ritter. Die Zauberer scheinen sich mit den Rittern zu verbrüdern, aber das neue Drama in der Zauberer-Community ist, dass der Zauberer-König ermordet wurde. Also wer auch immer den König getötet hat, gegen den werden die Zauberer vorgehen. […] Die Ritter behaupten auch, dass die Drachen auf ihrer Seite stehen.“

Der TikToker erklärt weiter, dass es jetzt noch viel tiefer geht. Goblins, Waldläufer, Elfen und Zwerge sollen nun auch mitmischen, sich aber noch für keine Seite entschieden haben. Angeblich soll heute, am 4. Juli, ein Großangriff der Gnome starten – rechnet also mit noch mehr Content auf euren Geräten.

Dass ein einzelner Clip direkt so eine Reihe an Events nach sich zieht und so viele Leute mit sich reißt, hat vermutlich selbst Crawly nicht erwartet, immerhin verhalf es dem TikToker aber zu großer Bekanntheit.