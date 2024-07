80 Millionen Views auf TikTok: Was hat es mit dem kleinen grünen Zauberer auf sich?

Vor einigen Tagen postete ein TikTok-Account ein Video, in dem ein kleiner grüner Zwerg in einen Kleidungsladen geht. Mittlerweile hat das Video fast 80 Millionen Klicks. Was hat es mit crawly_posessed auf sich?

Vielleicht habt ihr die Videos des kleinen grünen Gnomenzauberers schon selbst auf TikTok, Instagram, X (ehemals Twitter) oder anderen sozialen Netzwerken gesehen. Das Kerlchen mit weißem Spitzhut, grünem Cape und pinkem Kescher geht seit einigen Tagen viral.

80 Millionen Views konnte das beliebteste TikTok bereits sammeln – dicht gefolgt von weiteren Videos im zweistelligen Millionenbereich. Und das, obwohl der TikTok-Account crawly_posessed dahinter „nur“ drei Millionen Likes verzeichnen kann.

Wer ist crawly_posessed? Der TikTok-Account aus Polen verzeichnete schon vor seinem Zauberer-Durchbruch recht hohe Abrufzahlen. Selbst seine ersten Videos, bei denen er einfach in der Öffentlichkeit umfällt und anfängt zu zucken oder hinter Theken anfängt zu tanzen, werden viel angeschaut.

Sein erster großer Durchbruch und vermutlich auch der Grund für seinen Namen ist ein Video aus dem Oktober 2023, in dem er sich über den Boden robbend durch ein Geschäft bewegt. Im November 2023 startet er dann seinen ersten Aufruf: „Wer will mit mir zusammen krabbeln?“.

Einige Videos später hat er bereits eine große mitrobbende Anhängerschaft aufgebaut. Der Hype wurde so groß, dass eine Telegram-Gruppe gegründet wurde. Die krabbelnden Menschen rund um crawly_posessed verstehen sich nun als Kult und schaffen es erstmals in Newsartikel wie bei digg.com und thetab.com.

Die Geburt des grünen Gnoms

Das erste Video von crawly_posesseds aktueller Kunstfigur erschien am 27. Juni 2024. Zuvor gab es noch einige Versuche, mit einem schwarzen Dämon oder Menschen in OP-Kitteln viral zu gehen. Der richtige Durchbruch gelingt aber dann mit dem kleinen grünen Gnom.

„Habe ein Versteck vor den dummen Rittern gefunden“, titelt das Video, in dem gar keine Ritter zu sehen sind. Anscheinend war das Versteck also gut. In den Kommentaren finden sich viele Menschen, die seine Gangart oder die Art wie er hinfällt zum Schreien komisch finden.

In nur sechs Tagen sammelt das Video über 20 Millionen Klicks. Seitdem gibt es jeden Tag neuen Magier-Content. Und immer geht es um die Ritter, die Crawly entweder fangen wollen oder hinter denen er selbst herjagt.

Warum sind die Videos so erfolgreich? Warum Crawly sich so einer massiven Beliebtheit erfreut, lässt sich nur mutmaßen. In den Kommentaren unter den Tiktoks sagen viele: „Das bin doch ich als Baby“. Damit spielen sie aber (vermutlich) nur zum Teil auf ihre eigene Kindheit an. Der Spruch ist nämlich ebenfalls ein Internet-Meme und bezieht sich auf eine andere Kunstfigur mit weißem Cape und grünem Hut – also den umgekehrten Farben von Crawly – die durch eine Reaktion und den Ausruf eines Kindes „This is me as a baby“ berühmt wurde (via TikTok).

Andere wiederum feiern die Videos für die Reaktionen der umstehenden Personen, die den kleinen Gnom entweder ignorieren oder versuchen fortzuscheuchen. Es werden einzelne Personen und ihre Reaktionen im Video hervorgehoben. Zuletzt dürfte aber auch die Dungeonsynth-Musik in den Videos eine Rolle spielen.

Crawley ist mittlerweile übrigens so berühmt, dass andere große Firmen und Accounts wie etwa die Sprachlernapp Duolingo die Videos auf TikTok aufgreifen und nachahmen. Auch bekannte Influencer wie Ishowspeed haben schon Videos mit dem Zauberer gedreht (via TikTok).

Mittlerweile gibt es sogar schon Videos, in denen die ominösen Ritter zu sehen sind und viele andere TikTok-Accounts, die selbst als kleine Gnome versuchen, in Läden für Chaos zu sorgen. Auch Fan-Content in Minecraft oder Elden Ring findet sich bereits, wenn ihr nach Crawly sucht. Der zauberhafte Gnom und seine absurden Abrufzahlen dürften uns also noch eine Weile erhalten bleiben.