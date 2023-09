Lebensgefährlicher TikTok-Trend: 14-jähriger Schüler stirbt an „One-Chip-Challenge“

In den sozialen Medien verbreitet sich eine gefährliche Challenge, die nun erstmals ein tragisches Ende genommen hat. Ein 14-jähriger US-Amerikaner ist nach seiner Teilnahme an der „One-Chip-Challenge“ verstorben. Doch was steckt eigentlich hinter dieser riskanten Challenge?

Was beinhaltet die Challenge? Die „One-Chip-Challenge“ ist ein Trend auf TikTok, bei dem es darum geht, einen einzelnen scharfen Chip aus einer sargförmigen Box zu essen und sich dabei zu filmen. Doch dieser Chip ist alles andere als gewöhnlich.

Er wird mit der schärfsten Chili der Welt, der „Carolina Reaper Chili“, verfeinert. Dabei wird die Schärfe auf der Scoville-Skala gemessen. Die „Carolina Reaper Chili“ kann einen Scoville-Wert von bis zu 2,1 Millionen erreichen. Zum Vergleich: Eine gewöhnliche Tabascosoße erreicht dabei einen Scoville-Wert zwischen 2500 und 5000.

Was sind die Gefahren? Der Konsum von scharfem Essen kann schwerwiegende gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Zu den häufigsten Folgen gehören Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Magenschmerzen.

Darüber hinaus kann der Verzehr von sehr scharfem Essen zu Atemproblemen, Schwindelgefühlen und einem erhöhten Herzschlag führen. In einigen Fällen kann es sogar zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen wie Magen- oder Darmblutungen kommen. Die „One-Chip-Challenge“ stellt daher eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.

Hier bei MeinMMO liegt unsere Expertise beim Gaming und allem drumherum, nicht aber bei medizinischen Belangen.

Was ist dem Jugendlichen passiert? In den USA hat dieser gefährliche Trend nun ein erschütterndes Todesopfer gefordert. Ein 14-jähriger Jugendlicher, der sich an der „One-Chip-Challenge“ beteiligte, ist tragischerweise verstorben.

Die genauen Umstände sind noch nicht öffentlich, aber es wird vermutet, dass die extreme Schärfe des Chips schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursacht hat.

Auch in Deutschland gab es bereits medizinische Notfälle im Zusammenhang mit der Challenge. Vor kurzem ereignete sich ein Vorfall in Euskirchen, bei dem Fünftklässler einer Gesamtschule den scharfen Tortilla-Chip aßen und anschließend mit Atemnot ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Auf Twitch ist die Challenge schon länger bekannt

Woher kommt die Challenge? Nicht nur auf Plattformen wie TikTok, sondern auch in der Streamer-Szene auf Twitch ist die Challenge bereits länger bekannt. Einige bekannte Streamer wie LetsHugo, die PietSmiets, EliasN97 und zahlreiche weitere haben diese Herausforderung bereits in ihren Streams durchgeführt. Allerdings ging dies in der Regel glimpflicher aus, auch wenn Tränen und Erbrechen keine Seltenheit waren.

MontanaBlack wollte dabei den Spieß umdrehen. Auf der diesjährigen gamescom ließ er seine Zuschauer an einem Schärfe-Contest teilnehmen. Hier ging es darum, wer die extrem scharfen Lebensmittel am längsten ertragen konnte, ohne aufzugeben oder sich zu übergeben.

Leider endete dieser Wettbewerb in einem tragischen Vorfall, als eine Kandidatin der Challenge, ins Krankenhaus gebracht werden musste.

