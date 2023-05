TikTok: 18-Jähriger filmt sich dabei, wie er Hunde klaut und in fremde Häuser läuft, jetzt gibt es Konsequenzen

SecretMizzy, der hinter einer Reihe viraler Scherz-Videos steckte, wurde von TikTok und YouTube gesperrt. Wir von MeinMMO sagen euch, was dahintersteckt.

Was sind das für Videos? Wer in den letzten Tagen auf Social Media unterwegs war, ist vielleicht auf ein Video gestoßen, in dem eine Gruppe Jugendlicher unter dem Vorwand, eine Lerngruppe zu suchen, in ein fremdes Haus marschiert.

In einem anderen Video schnappt sich einer der Jugendlichen, ein 18-Jähriger, im Park den Hund einer älteren Dame und rennt damit weg. Andere Aufnahmen zeigen ihn dabei, wie er in fremde Autos springt oder Bücher aus einer Bücherei zerstört.

Die Videos sorgten für große Empörung bei den Zuschauern. Viele schrieben, dass es nur eine Frage der Zeit sei, ehe einer dieser “Streiche” böse ausgeht oder fantasierten selbst darüber, die vermeintlichen “Scherzkekse” zu bestrafen.

Eine erste Konsequenz hat das Verhalten nun schon nach sich gezogen: Der TikTok-Account von “SecretMizzy”, der hinter den Videos steckt, wurde gebannt.

“Hausfriedensbruch-Challenge” geht viral

Was steckt dahinter? Wie Dexerto berichtet, ist SecretMizzy ein in London ansässiger YouTuber und TikToker. Er hatte schon länger derartige “Pranks” online gestellt, doch erst am 17. Mai wurden sie plötzlich rasant verbreitet.

TikTok ergriff prompt Konsequenzen und sperrte den Account bereits am 19. Mai aufgrund eines Verstoßes gegen die Community-Richtlinien. Somit sind auch die Original-Videos von der Plattform verschwunden. Dafür gibt es mittlerweile unzählige Posts auf allen gängigen sozialen Netzwerken, in denen die Aufnahmen diskutiert werden.

Ein Video, das von Dexerto selbst auf Twitter geteilt wurde, wurde von mehr als 26 Millionen Nutzern gesehen.

Während Dexerto am 22. Mai noch von einem Wachstum des YouTube-Kanals von SecretMizzy berichtete, ist die Videoplattform mittlerweile nachgezogen und hat den Account des 18-Jährigen ebenfalls gesperrt zu haben. Zuvor soll er allerdings noch 2.000 neue Abonnenten und 260.000 Video-Aufrufe erzielt haben.

Scherzbold wird festgenommen

Was ist die aktuelle Entwicklung? Wie ein Sprecher der Metropolitan Police bestätigte, wurde nun ein 18-Jähriger in Hackney, London festgenommen. Er steht unter dem Verdacht, ein öffentliches Ärgernis verursacht und es für soziale Medien gefilmt zu haben.

Ich unterschätze nicht die weit verbreitete Bestürzung, den Kummer und die Besorgnis, die diese Videos ausgelöst haben. Einige Leute haben diese Videos als „Scherz“ bezeichnet, aber ich hoffe, dass diese bedeutsame Entwicklung zeigt, wie ernst wir diese Ermittlungen nehmen, seit dieses Material im Internet kursiert. Detective Chief Superintendent James Conway via Dexerto

Die Polizei nimmt die vermeintlichen Scherze also sehr ernst und möchte so wohl auch potenzielle Nachahmer abschrecken. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass sich Nutzer auf Social Media zu gefährlichen Challenges anstiften lassen.

Eine häufige Reaktion auf die Videos von SecretMizzy sind Kommentare, in denen Nutzer diskutieren, wie derartige Streiche wohl in den USA angekommen wären. Die kaum versteckte Andeutung: Dort hätte wohl Waffengewalt dem Treiben vorerst ein Ende bereitet. Tatsächlich gab es bereits einen derartigen Fall:

