YouTuber-Streich geht schief – 21-Jähriger wird angeschossen: „Er hat’s nicht so gut aufgenommen“

„Prank Videos”, in denen Menschen Streiche gespielt werden, um ihre Reaktionen zu filmen und öffentlich zu machen, erfreuen sich auf YouTube stetiger Beliebtheit. Ein solcher Streich ging nun fürchterlich schief und endete für den Scherzbold im Krankenhaus.

Was ist das für ein YouTuber? Der 21-Jährige Tanner Cook ist ein Mitglied der YouTube-Gruppe „Classified Goons”. Auf ihrem Kanal mit 41.000 Abonnenten beschreiben sie sich als „nur ein paar Holzköpfe”.

Die Videos der Classified Goons bestehen hauptsächlich aus „Pranks”, also Streichen. In ihrem erfolgreichsten Video taten sie sich mit dem kontroversen YouTuber JiDion zusammen und machten Leute auf ihren eigenen Kameramann aufmerksam, nach dem Motto: Schaut mal, da filmt euch einer!

Die Streiche sind in der Regel harmlos, allerdings leben die Videos davon, dass eine Reaktion der Opfer produziert wird. So trägt ein Video den Titel: „Wütender Typ stürmt auf die Kamera zu”. Jetzt ging eine Reaktion viel zu weit: Das Ziel des Streichs zückte eine Waffe und schoss dem 21-Jährigen YouTuber in den Bauch.

Cook: „Ich habe nur einen einfachen Streich gespielt”

Wie kam es zu den Schüssen? Berichten zufolge wurde Cook während eines Drehs der Classified Goons im Einkaufszentrum Dulles Town Center in Sterling, Virginia angeschossen. Dabei soll er am Magen und an der Leber getroffen worden sein.

Das Ziel der Classified Goons soll der 31-jährige Alan W. Colie gewesen sein. Der habe sich jedoch nicht aufgeregt, sondern wortlos seine Waffe gezogen und geschossen.

Wie geht es dem YouTuber? Cook wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht und dort operiert. In einem exklusiven Interview mit dem Nachrichtensender WUSA9 sagte Cook, dass es ihm gut gehe. Er scheint die ganze Sache recht locker zu nehmen:

Es geht mir gut. Ich habe nur einen Streich gespielt, einen einfachen Scherz, und dieser Typ hat es nicht gut aufgenommen und auf mich geschossen. Tanner Cook via Kotaku

Aufhören möchte der 21-Jährige aber nicht: Das Posten von Videos sei seine Leidenschaft, sagte Cook dem Nachrichtensender, er habe vor, zu YouTube zurückzukehren. Er wird sich voraussichtlich vollständig von seinen Verletzungen erholen.

Was geschieht mit dem Schützen? Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Gegen ihn wird wegen schwerer, vorsätzlicher Körperverletzung, Verwendung einer Schusswaffe beim Begehen eines Verbrechens und Entladung einer Schusswaffe in einem Gebäude ermittelt.

Ein Ermittler des Lake County Sherriff’s Office sagte der US-Seite Kotaku:

Wir haben den Schützen in Gewahrsam. Wir können den Namen des Opfers oder die Tatsache, dass das Opfer eine Social-Media-Präsenz hat, was Sie vielleicht schon wissen, nicht veröffentlichen. Wir können nur begrenzte Aussagen machen, aber das Opfer ist immer noch im Krankenhaus.

Das Video, das während des Vorfalls entstand, wurde den Ermittlern übergeben. Eine vorläufige Gerichtsanhörung in dem Fall wurde für Anfang Mai anberaumt.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Streich in den USA mit Schusswaffen-Gebrauch endet. 2017 wurde ein 28-Jähriger erschossen, nachdem zwei CoD-Spieler miteinander in Streit geraten waren und der eine dem anderen aus Spaß die Polizei vorbei schicken wollte. 5 Jahre später wurde der Fall beigelegt:

