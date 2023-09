„Ich möchte nicht glauben, dass das wahr ist!“ – CoD MW2 wird wohl bald von einem schlimmen TikTok-Trend erobert

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Wie reagieren die Spieler auf den Leak? Die Enthüllung des Battle Buddy: NPC Packs hat in der Community von Call of Duty zu gemischten Reaktionen geführt.

Call of Duty 2023 wird in wenigen Wochen vorgestellt – 11 Leaks, die ihr jetzt kennen solltet

In einer überraschenden Wendung durchbricht der Synchronsprecher sogar die vierte Wand und fragt den Spieler frustriert: „Ugh, kann dieser Trend schon vorbei sein? Ich bin nicht mehr in der Rolle“.

Was hat es mit dem Leak auf sich? Der Leak stammt von der Data-Mining-Gruppe „Task Force Leakers 141“, die am 1. September 2023 einen Vorschauclip auf Twitter/ X des kommenden Skin-Bundles veröffentlicht hat.

Nicki Minaj: neues, pinkes Bundle in Call of Duty

Sie schwanken leicht hin und her, wiederholen ständig die gleichen Sätze oder Laute und führen dazu passende Bewegungen aus. Ein Beispiel: Wenn ein User ein Eis spendet, reagiert der Streamer oder die Streamerin mit einem enthusiastischen „Hmm Ice Cream, so good“ und simuliert, das Eis zu genießen.

