Der ehemalige CEO von Activision Blizzard will TikTok kaufen, weil es in den USA verboten werden soll

Ist der Kauf wirklich eine Alternative? Ja, für die amerikanische Regierung wäre das eine Alternative, weil dann das Gesetz nicht mehr greifen würde. So erklärte etwa Senator Lindsey Graham in einem Gespräch, “TikTok zu verbieten, ist vielleicht notwendig, um amerikanische Daten vor China zu schützen. Aber wenn man einen Weg finden kann, das zu vermeiden, wäre das auch gut.”

Was ist das für ein Verbot? In den USA wurde kürzlich im Repräsentantenhaus eine Gesetzgebung verabschiedet, mit der TikTok verboten werden könnte. Denn die USA befürchten, dass die chinesische Regierung zu starken Einfluss auf die Nutzer bekommen könnte. Davon berichtet etwa die New York Times .

Einer der Gründe für diese Aktion ist, dass ein Gesetzesentwurf TikTok in den Vereinigten Staaten verbieten könnte. Das könnte den Eigentümer von TikTok, der chinesische Technologiekonzern ByteDance, dazu zwingen, den Dienst zu verkaufen. Zumindest dann, wen der Dienst in den USA weiterhin verwendet werden soll.

