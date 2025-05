„Für eine Sekunde dachte ich, das sind einfach Fotos aus dem echten Leben“: Spieler zeigt seine Version von Mittelerde – in Minecraft

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

In den Filmen zu Der Herr der Ringe taucht das Nebelgebirge bekanntermaßen ebenfalls auf. Für die zugehörigen Szenen wurden die Darsteller mit einem Helikopter an den Drehort geflogen. Nur einer weigerte sich: Einer der Gefährten aus Herr der Ringe war am Set alles andere als mutig und musste deshalb stundenlang einen Berg besteigen

Welches Gebirge wird hier abgebildet? Hierbei handelt es sich um eine Nachbildung des Nebelgebirges. Das ist im Kanon von Mittelerde Schauplatz zahlreicher Ereignisse. Außerdem liegen viele berühmte Orte wie Bruchtal, Moria und Isengart am Fuß oder in der Nähe dieses Gebirges.

Minecraft teilt sich in Java und Bedrock – Neuer Trailer zeigt, was sich mit den Editionen ändert

„In dieser Zeit könnte man einen Doktor machen“: Spieler baut 13 Jahre lang an einer Map in Minecraft

So schreiben viele Reddit-User in den Kommentaren unter dem Post:

