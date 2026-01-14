Hytale: Multiplayer – So spielt ihr mit euren Freunden und behebt Fehler

Hytale: Multiplayer – So spielt ihr mit euren Freunden und behebt Fehler

Hytale ist das neue Sandbox-Game für Fans von Minecraft. Viele interessierte Spieler wollen deshalb mit ihren Freunden ein Abenteuer erleben, doch einige von ihnen haben Probleme mit dem Multiplayer. Wir zeigen euch, wie ihr euch mit euren Freunden verbinden könnt.

Wie kann ich mit Freunden zusammen zocken? Es gibt zwei Möglichkeiten, um sich in Hytale mit Freunden zu treffen. Entweder ihr hostet eine Spielwelt und lasst so andere Spieler beitreten, oder ihr tretet selbst einer Welt bei. Dabei nutzt Hytale euren Router mithilfe von UPnP (Universal Plug and Play), um eine gesicherte Verbindung zu schaffen.

Je nachdem, was ihr einrichten wollt, müsst ihr andere Schritte angehen, um euch mit Freunden zu treffen. Wir erklären euch beide Möglichkeiten und nennen euch zudem noch Lösungen, sollte das Treffen mit Problemen einhergehen.

Hytale: Eigene Welt hosten

Um eine Welt zu hosten, solltet ihr wie folgt vorgehen:

  • Erstellt eine Welt im Singleplayer
  • Drückt nun ESC und öffnet das Pausenmenü
  • Drückt auf „Online Play“
  • Stellt „Allow Other Players to Join“ auf „On“
    • (Optional) Aktiviert ein Passwort um den Zugang zu beschränken
    • (Optional) Aktiviert „Include Password in Share Code“, um das Passwort einzubetten.
  • Speichert eure Einstellung

Hytale wird jetzt mit eurem Router kommunizieren, um UPnP zu aktivieren. Ist der Vorgang abgeschlossen, wird ein Code auf eurem Bildschirm angezeigt. Zusätzlich wird der Verbindungsstatus von UPnP und der NAT-Typ unterhalb dargestellt.

Drückt jetzt auf „Copy to Clipboard“ und schickt den Code zu euren Freunden. Mit diesem können sie eurer Welt beitreten.

Hytale: Einer Welt beitreten

Um einer Welt beizutreten solltet ihr wie folgt vorgehen:

  • Öffnet das Menü mit ESC und geht zum Menüpunkt „Servers“
  • Klickt auf „Join via Code“
  • Fügt nun den Code ein, den ihr von euren Freunden erhalten habt
    • (Optional) Wenn ein Passwort aktiv ist, müsst ihr dieses jetzt auch eingeben
  • Drückt auf „Connect“

Der Client versucht, jede Verbindung nach Prioritätsreihenfolge herzustellen, bis eine Verbindung erfolgreich ist.

Mit diesen Schritten solltet ihr euch verbinden können, doch einige Spieler berichten dennoch von Problemen beim Einrichten einer Sitzung. Nachfolgend zeigen wir euch jetzt einige Lösungen, woran das liegen könnte.

Hytale: Multiplayer funktioniert nicht – behebt ihr den Fehler

In Hytale könnte es an verschiedenen Gründen liegen, weshalb ihr einer Welt nicht beitreten oder Codes nicht generieren könnt. Wir nennen euch jetzt für verschiedene Probleme unterschiedliche Lösungen, die ihr ausprobieren könnt.

Fehler 1: Code kann nicht generiert werden

Auftreten des Problems: Beim Generieren eines Codes für eure Welt wurde kein Code generiert. Das System stellt sich quer und ihr erhaltet vielleicht eine Fehlermeldung.

GründeLösungen
UPnP ist beim Router deaktiviertMeldet euch in der Administrationsoberfläche eures Routers an und aktiviert UPnP.
Router unterstützt kein UPnPNutzt die manuelle Portvorausrichtung (Quelle: support.hytale.com) oder lasst einen eurer Freunde die Welt hosten.
Mehrere Router sind aktivAktiviert bei allen Routern UPnP oder verbindet euren PC direkt mit dem Hauptrouter.
Firewall blockiert HytaleLasst Hytale durch eure Firewall operieren.

Fehler 2: Freunde können nicht beitreten

Auftreten des Problems: Code wurde erfolgreich generiert, aber Freunde können sich nicht mit der Welt verbinden. Folge sind Timeouts und Fehler.

GründeLösungen
CGNATEuer Internetanbieter teilt eine öffentliche IP-Adresse mit mehreren Kunden. UPnP-Portweiterleitung funktioniert daher nicht. Freunde sollten Rolle des Hosts übernehmen.
Firewall blockiert eingehenden DatenverkehrHytale in der Windows-Firewall für private und öffentliche Netzwerke zulassen.
UPnP-Zuordnung abgelaufenSpeichert die Online-Spieleinstellungen erneut, um die Zuordnung zu aktualisieren.
Antiviren-InterferenzVorübergehend deaktivieren oder Hytale als Ausnahme hinzufügen.
Internetanbieter blockieren SpielportsInternetanbieter kontaktieren oder Tailscale benutzen (Quelle: support.hytale.com)

Das waren derzeit alle wichtigen Infos, die wir euch für den Multiplayer von Hytale und die Erstellung einer Spielwelt mit an die Hand geben können. Solltet ihr weitere Lösungen anbieten können, die wir nicht aufgelistet haben, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren nennen – wir aktualisieren sie dann. Mehr zu Hytale findet ihr hier: Hytale hat 2,8 Millionen Spieler bei Release, übertrifft damit selbst die Warnungen der Entwickler, die schieben den ersten Patch an

