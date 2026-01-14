Hytale hat 2,8 Millionen Spieler bei Release, übertrifft damit selbst die Warnungen der Entwickler, die schieben den ersten Patch an

Mit Hytale ist nach langem Warten am 13. Januar endlich die erste Version der Minecraft-Alternative gestartet und die Zahlen zeigen schon jetzt den Erfolg.

Wie lief der Start? Die Entwickler von Hytale warnten in den Tagen vor dem Release immer wieder vor Problemen beim Start. So hieß es schon vor dem Release, das Spiel hätte sich bereits eine Million Mal verkauft und man rechne mit einem großen Ansturm. So schrieb Chef Simon am 11. Januar 2026 bereits auf X.com: „Wir erwarten am Tag der Early-Access-Veröffentlichung von Hytale (13. Januar) über 1 Million Spieler […]“.

Doch auch diese Marke wurde final übertroffen. Laut einem Screenshot von Hytale-Content-Creator Myne auf X.com, postete „Simon“, wie er im Spiel heißt, dass die Spielerzahlen bei 2,8 Millionen am Abend des Releases liegen würden. Er selbst ließ auf seinem X.com-Account nur verlauten: „Wir beobachten eine SEHR HOHE Rate an neuen Hytale-Spielern.“

Dabei ist es zwar unklar, ob es Logins, gleichzeitige Spieler oder verkaufte Einheiten sind, da es sich aber um den Abend des Releases handelt, dürften diese Zahlen alle recht nah beieinander liegen. Doch das ist nicht der einzige Erfolg, den Hytale erreicht hat.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Hytale sehen:

Mega-Erfolg für Hytale

Was hat Hytale noch geschafft? Die Minecraft-Alternative ist nicht nur von den Spielerzahlen her erfolgreich, sondern wurde gleichzeitig auch zur größten Gaming-Kategorie auf Twitch, wie die Website SullyGnome.com zeigt. Tausende Streamer und insgesamt über 400.000 Zuschauer wagten sich zusammen in den neuen Hit und erprobten, wie gut Hytale wirklich ist.

Trotz Klötzchenoptik will Hytale auch grafisch punkten.

Zeit für einen Patch

Wie reagieren die Entwickler auf den Ansturm? Während die Entwickler und Chef „Simon“ persönlich schon seit Tagen vor Verzögerungen beim Kauf, Versenden von Bestätigungsmails und Wartezeiten beim Login warnten, blieben diese nicht untätig.

So wurde noch am Release-Tag, dem 13. Januar 2026, ein erster Patch veröffentlicht, der wichtige Bugs im Spiel und vor allem an den internen Systemen beheben soll. Es wurden dabei mehrere Abstürze behoben, die das Spiel zuvor zum Absturz brachten oder zu Problemen beim Login führten. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr auf Hytale.com

Der Patch brachte jedoch keine Erweiterungen für das Gameplay. Diese sind erst in den kommenden Patches zu erwarten, nachdem die Entwickler den Ansturm zum Release überstanden haben.

Wieso startet Hytale erst jetzt? Die Entwicklungsgeschichte von Hytale ließ einige Zweifel aufkommen, ob der Minecraft-Konkurrent wirklich den Erfolg umsetzen kann, den der einst so erfolgreiche Trailer erhoffen ließ. Nach dem Kauf durch Riot setzten diese auf eine andere Engine und ein neues Konzept, entwickelten jahrelang, um die Entwicklung dann doch zu stoppen.

Erst durch die Rettung des Original-Gründers „Simon“, der Hytale 2025 zurückkaufte, ging es zurück zum eigentlichen Konzept der Minecraft-Alternative, die nun am 13. Januar 2026 in einer frühen Alpha-Fassung das Licht der Welt erblickte. Doch der unfertige Zustand bremste den Höhenflug nicht.

Hytale ist gestorben und wurde wiederbelebt, der Erfolg des Spiels beweist wohl, dass die Entwickler und Chef „Simon“ die richtige Entscheidung getroffen haben, das Spiel von Riot zurückzukaufen. Wie das überhaupt geklappt hat, erfahrt ihr hier: Eingestampftes Spiel erinnerte an Minecraft, jetzt bietet der Erfinder 25 Millionen an Riot, um sein Werk zu retten