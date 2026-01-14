Hytale schränkt mich so ein, wie ich es mir von Minecraft immer gewünscht habe

Zu Release von Hytale hat sich MeinMMO-Autorin Johanna den Minecraft-Konkurrenten angeschaut. Ihr Fazit: Hytale gibt ihr genau das, was sie bei Minecraft immer vermisst hat.

Zugegeben: Als ich gehört hatte, dass Hytale jetzt doch einen Release haben soll, war ich ziemlich skeptisch. Nach all den Jahren und dem Hin und Her mit Riot Games hatte ich mich mental schon auf ein Fiasko eingestellt.

Vor allem, weil die Reichweite auch durch ein Ausbleiben auf Steam eingeschränkt sein könnte; das ist allerdings nicht der Fall, wie wir gerade sehen.

Und noch ein weiteres zugegeben: Minecraft, dem Hytale sehr ähnlich ist, war nie wirklich mein Spiel. Ich habe nie übermäßig Stunden in das Spiel versenkt, nur – so wie viele andere wohl auch – die zwei Wochen im Jahr, in denen man das Spiel mit seinen Freunden spielt. Sonst hat mich das Spiel nie wirklich gepackt.

Trotzdem wollte ich Hytale unbedingt ausprobieren. Das Spiel zeigte in seinem Trailer schon viele Sachen, die mein Interesse weckten: Einen Avatar, den man selbst gestalten kann (I am a simple woman), Entdecken von Tempeln und anderen interessanten Gebäuden plus Survival-Elemente.

Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck mit dem Gameplay-Trailer verschaffen:

Einschränkung ist mehr

Was gibt mir Hytale denn nun? Ganz simpel gesagt: Einschränkung und einige wenige RPG-Elemente.

Minecraft ist im Prinzip ein riesiges Sandbox-Spiel, das einem die Freiheit gibt, das zu bauen, was man möchte. Das überfordert mich. Es ist mir zu viel Entscheidung. Ich muss viel eigene Kreativität aufbringen, um die Welt von Minecraft zu füllen.

Das fühlt sich bei Hytale nicht so an. Ich verspüre nicht den Druck, groß kreativ zu sein, um eindrucksvolle Bauten zu erschaffen, denn die gibt es schon.

Ich weiß, was jetzt das Gegenargument ist: „Hytale ist doch auch ein Sandbox-Spiel!“ Und das stimmt, keine Frage, vor allem in dem jetzigen Zustand. Aber! Hytale gibt mir insofern Einschränkungen, dass es einen Stil vorgibt und nicht allzu viele Baumöglichkeiten hat (bis jetzt natürlich).

Das Spiel zeigt eine Welt, die in sich schlüssig ist, mit ihren Details und ihrer Gestaltung. Das inspiriert mich, meine eigenen Bauten so zu gestalten, dass sie in die Welt passen.

Hytale zeigt mir eine Welt, mit vielen schönen Details, die ich erkunden kann.

Des Weiteren bietet Hytale schon jetzt viele verschiedene Biome mit vielen unterschiedlichen Kreaturen. Von den Monstern ganz zu schweigen.

Und ein weiteres gelöstes Problem, das ich in Minecraft hatte: Ich habe mich als Solo-Spielerin immer ziemlich einsam gefühlt. In Hytale spawne ich zwar auch alleine, doch es dauerte keine halbe Stunde, da hatte ich schon andere freundliche Kreaturen gefunden.

NPCs grüßen mich, indem sie winken, wenn ich ihnen begegne. Meine Einsamkeit ist geheilt!

Bei Hytale ist Geduld gefragt

Was ist der Nachteil? Etwas ärgerlich finde ich, dass Hytale noch im Early Access ist und viele Aspekte im Spiel bisher nicht möglich sind. Ich hätte einfach gerne noch mehr „Einschränkung“ beziehungsweise Sachen, die ich tun kann.

Viele Gebäude sind leider noch nicht betretbar und mit einem solchen Schild versehen.

Doch das sind Kleinigkeiten und mit dem, was Hytale bis jetzt schon zu bieten hat, bin ich gespannt, was die Zukunft des Spiels bereithält. Ich bin mir sicher: In Hytale werde ich mehr Zeit verbringen als die maximalen zwei Wochen im Jahr wie bei Minecraft.

Habt ihr schon Hytale ausprobiert? Wenn ja, wie findet ihr es? Schreibt es uns in die Kommentare!

Hytale wird wohl das Spiel sein, das den ersten Platz auf meiner aktuellen Zocker-Liste einnehmen wird. Der Start von Hytale hat wohl nicht nur mir gefallen, denn die Minecraft-Alternative hat schon am Release-Tag alle Rekorde gebrochen: Hytale hat 2,8 Millionen Spieler bei Release, übertrifft damit selbst die Warnungen der Entwickler, die schieben den ersten Patch an