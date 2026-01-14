Hytale: Thorium finden und verwenden – Das kann das vielleicht stärkste Material im Game

Hytale: Thorium finden und verwenden – Das kann das vielleicht stärkste Material im Game

Um in Hytale Waffen herzustellen, braucht es das Erz Thorium. In diesem Guide lest ihr, wie ihr das Material findet und wofür es verwendet werden kann.

Was ist Thorium? Thorium ist in Hytale ein grünes Erz. Es wird benötigt, um das dritte Set Rüstung, Waffen und Schild sowie das vierte Set Tools craften zu können. So lautet die Item-Beschreibung:

Während die Ferans selbst keinen Gebrauch von diesem Metall machen, bewachen sie wachsam dessen Vorkommen in den sonnenverbrannten Wüsten und trockenen Ödlanden. Sollten sich ihre uralten Feinde einst wieder erheben, wären diese Reserven das Erste, was sie abzubauen versuchten.

Übersetzt via Gemini
Hytale Thorium
So sieht Thorium in Hytale aus.

Thorium in Hytale finden

Wo findet man Thorium? Thorium kann unter anderem in der Howling Desert (Heulende Wüste) gefunden werden. Dort kann das Erz selbst an und in den Bergen abgebaut werden. Konkret solltet ihr die auf der Karte braun eingezeichneten Teile der Berge durchsuchen, da Thorium bisher nicht in den helleren Regionen gefunden wurde.

In der Wüste gibt es zudem dunkle Löcher im Boden, in denen das Thorium-Erz wie jedes andere Erz spawnt.

Die konkreten Barren sind aber zum Beispiel auch ein Boss-Drop von einem gerüsteten Skelett in vulkanischen Gegenden. YouTuber BundaBlox erhielt zwei Thorium-Barren, nachdem er diesen Gegner erlegte:

Hytale Thorium finden Boss

Thorium – Dafür benötigt man das Erz

Was macht man aus Thorium? Thorium wird benötigt, um das dritte Set an Rüstungen, Waffen und Schild sowie das vierte Set an Tools und die Tier 2 Workbench in Hytale craften zu können. Bevor die Tools und Waffen aber gecraftet werden können, muss das Erz im Furnace zu Barren geschmolzen werden.

Die folgenden Mengen an Thorium benötigt ihr für die jeweiligen Items:

  • Thorium Cuirass (Thorium Brustpanzer): 20 Thorium Barren
  • Thorium Shield (Thorium Schild): 5 Thorium
  • Thorium Pickaxe (Thorium Spitzhacke): 6 Thorium Barren
  • Workbench Tier 2: 30 Thorium Barren
  • Furnace Tier 2: 5 Thorium Barren

Unter anderem das Thorium Schwert sowie die Thorium Spitzhacke können auch in NPC-Dörfern erhalten werden. Sobald mehr Locations von Thorium-Erz und -Barren sowie weitere Crafting-Rezepte bekannt sind, erweitern wir den Guide entsprechend. Hytale ist gerade erst in den Early Access gestartet. Mehr dazu lest ihr hier: Der „Minecraft-Killer“ startet heute viel zu spät und ohne Steam, verkauft sich trotzdem so gut, dass die nächsten 2 Jahre sicher sind

Quelle(n): YouTube, YouTube
