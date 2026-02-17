Hytale lässt euch mit Patch 3 endlich Tiere zähmen, damit ihr nicht mehr tricksen müsst – Alle offiziellen Patch Notes auf Deutsch

6 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Hytales drittes großes Update ist nach den Pre-Release-Tests nun vollständig live und bringt einen Batzen Neuerungen ins Spiel. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier in den Highlights und vollständigen Patch Notes.

Was sind die Highlights von Patch 3? Das wohl größte neue Feature dürfte für die meisten Spieler die Möglichkeit darstellen, dass ihr nun einige freundlich gesinnte Tiere im Spiel zähmen könnt. Dafür müsst ihr herausfinden, was sie gern fressen, und sie mit ihrem Lieblingsleckerbissen bestechen.

Dafür bleiben sie dann in eurer Nähe und ihr könnt sie streicheln, füttern und euch von ihnen wertvolle Ressourcen wie Wolle oder Milch sichern. Ebenso könnt ihr dann einige Tiere auch als Reittiere nutzen, was zuvor nur durch einen Trick möglich war.

Daneben gibt es auch noch einige andere größere Neuerungen, die viele von euch freuen dürften.

Diese Highlights erwarten euch noch in Patch 3

Neben dem neuen Zähm-Feature erwarten euch auch einige weitere Highlights, wie zum Beispiel:

  • Überarbeitung der Klettermechaniken
  • Feuerausbreitung & Goblin-Flammenwerfer (vorerst nur im Kreativmodus)
  • Kampfanpassungen und Bugfixes
  • Verbesserungen an Inventar & Interaktionen
  • Gras breitet sich nun aus
  • Updates für Karte & Navigation (z. B. vom Spieler platzierte Kartenmarker)
  • Neue Blockvarianten
  • Neue Inhalte & Begegnungen
  • Viele neue kosmetische Items und Avatar-Presets

Die vollständigen Patch Notes findet ihr übersetzt in deutscher Sprache auf Seite 2.

Wie geht es jetzt weiter? In ihrem Blog-Post zum Update teilen die Entwickler auch mit, dass es alle 2-6 Wochen solche Patches geben wird, die in wöchentlichen Bundles zum Pre-Release-Test verfügbar werden.

Ebenso soll es künftig sogenannte Kapitel (engl. Chapters) geben, die unter dem Namen „Cursebreaker Arc“ neuen Content für den Exploration Mode bringen sollen. Dabei soll es auch eine Story geben, die dann mit dem finalen Kapitel im vollen Release endet. Um das zu bewerkstelligen, habe man sogar das Team vergrößert und Talente aus der eigenen Modding-Community angestellt.

Währenddessen beweist das Team rund um die Minecraft-Alternative seine Nähe zur Community, als die Map eines Spielers durch einen Bug zerstört wird und seine ganze Arbeit zunichte macht: Hytale frisst die Map eines Spielers auf, erhält daraufhin beste Hilfe, die er sich wünschen kann

