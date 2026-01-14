Hytale: Welche Codes gibt es und wie löst man sie ein?

In Hytale gibt es derzeit zwei verschiedene Arten von Codes, die ihr eingeben könnt, doch was bringen sie und wo findet man sie? Wir zeigen es euch.

Welche Codes gibt es? In Hytale könnt ihr zwei Arten von Codes eingeben, doch diese funktionieren nicht wie die für Genshin Impact oder Monopoly GO. Diese Codes geben euch keine Vorteile oder Items, sondern lassen euch:

  • Einen Content Creator unterstützen
  • Coupon Codes, um wahrscheinlich den Preis zu reduzieren (noch unbekannter Nutzen, deshalb spekulativ)

Wie löst man sie ein? Den Code eines Content Creators eurer Wahl könnt ihr bevor ihr euren Kauf abschließt, beim Einkaufswagen der offiziellen Seite von Hytale eingeben. Nachdem ihr euren Kauf abgeschlossen habt, bekommt der von euch hinterlegte Content Creator eine kleine Provision.

Was die Coupon Codes angeht, so sind wir uns noch unsicher. Unsere Recherchen haben ergeben, dass kurz vor dem Kauf im gleichen Fenster, wo die Creator Codes eingegeben werden, auch Coupon Codes eingelöst werden können. Noch gibt es jedoch keine im Umlauf und auch sonst haben wir keine Infos über ihren Nutzen herausfinden können. Wir aktualisieren diesen Teil, sobald es neue Details dazu gibt.

Diese Creator Codes gibt es für Hytale

Welche Codes für Content Creator gibt es schon? Wir haben für verschiedene Quellen durchforstet und schon einige Codes für euch herausgeschrieben. Die Auswahl sollte sich aber in den kommenden Tagen erweitern, sobald mehr Content Creator einen Code beantragen:

Das waren alle Infos die wir euch derzeit zu Codes geben können. Sollten endlich Coupon Codes auftauchen, werden wir unseren Artikel natürlich für euch aktualisieren und dementsprechend erweitern. Bis dahin könnt ihr in der Zwischenzeit mehr über den Multiplayer von Hytale erfahren: Hytale: Multiplayer – So spielt ihr mit euren Freunden und behebt Fehler

Quelle(n): progameguides.com
