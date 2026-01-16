Hytale: Pferde zähmen – So rennen sie euch nicht weg

In Hytale gibt es Pferde, die euch das Reisen durch die Welt erheblich vereinfachen können, doch wie im echten Leben, sind diese Tiere scheu. Wer also nicht aufpasst, kann sein Reittier schnell verlieren. Wir zeigen euch, wie ihr euren Gaul bei euch behaltet.

Pferde zähmen – Geht das schon? Um ein Pferd zu besitzen, müsst ihr es zähmen. Ohne eine Zähmung wird das Pferd euch nicht als Halter anerkennen und vor Schreck jedes Mal vor euch fliehen. Deshalb ist es kein Wunder, dass Fans von Minecraft nun auch in Hytale versuchen, ihre Reittiere zu zähmen.

Leider müssen wir euch enttäuschen. Derzeit könnt ihr in Hytale noch keine Pferde zähmen wie in Minecraft. Ihr könnt Pferde ohne Probleme reiten, denn dafür ist kein Sattel und keine Nahrung notwendig. Allerdings flieht der Gaul, sobald ihr von seinem Rücken steigt. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, wie ihr den Fluchtinstinkt eures Pferdes unterdrücken könnt.

Wie sorge ich dafür, dass mein Pferd nicht flieht? Laut dem Reddit-User ImSoundless geht das mit Karotten (Quelle: reddit.com). Rüstet dafür das orange Gemüse in einer Hand aus, bevor ihr von eurem Pferd absteigt. Durch die Karotte vergisst euer Pferd seine Angst und versucht nicht, vor euch zu fliehen.

Seid aber vorsichtig: In der Sekunde, in der ihr das Gemüse wegsteckt, wird euer Gaul sofort versuchen zu fliehen. Reitet das Tier also am besten in einen selbstgebauten Stall mit mindestens 2 Blöcken an Höhe, steigt mit einer Karotte in der Hand vom Rücken ab und sperrt das Pferd dann ein. So werdet ihr euer Fortbewegungsmittel nicht so leicht verlieren.

Wird das Feature nachgereicht? Derzeit befindet sich Hytale noch im Early Access und das auch noch recht frisch. Laut einem Reddit-Post haben sich schon einige Spieler gefragt, ob es ein Zähm-Feature gibt. Laut User Dape_Games ist ein solches Feature schon für zukünftige Updates geplant, doch das Team arbeite vorerst an Inhalten des Kernspiels, bevor es an die Pferde rangeht. Ihr müsst euch also noch etwas gedulden.

Das waren alle Infos die es derzeit über das Zähmen der Pferde gibt. Hytale ist erst frisch in den Early Access gestartet, und wer neu in die Welt der Blöcke einsteigt, wird sicher Hilfe benötigen. Unsere MeinMMO-Autorin Johanna liefert euch deshalb Tipps, mit denen euer Einstieg erleichtert wird: Hytale: 7 Tipps für den Anfang, die euch vorbereitet ins Spiel starten lassen

