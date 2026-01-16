Hytale: 7 Tipps für den Anfang, die euch vorbereitet ins Spiel starten lassen

In Hytale gibt es eine Menge zu entdecken und auszuprobieren. MeinMMO gibt euch Tipps für einen entspannten Anfang im Spiel.

Hytale gibt euch am Anfang, ähnlich wie Minecraft, keine großartigen Orientierungsmöglichkeiten und ihr seid von Beginn an auf euch allein gestellt. Das Spiel will vollkommen von euch erkundet werden, was zum Start etwas überfordernd sein kann.

Dafür haben wir 7 Tipps zusammengestellt, die euch den Überblick über das Spiel erleichtern und für einen entspannten Einstieg in das Spiel sorgen. Möchtet ihr die Liste überfliegen, könnt ihr gerne auch unser Verzeichnis nutzen:

Geht zuerst zum Vergessenen Tempel, um Erinnerungen freizuschalten

Eine der ersten Sachen, die ihr in Hytale machen solltet, nachdem ihr natürlich eine Standard-Ausrüstung gecraftet habt, ist es, den Vergessenen Tempel zu besuchen. Ihr erreicht ihn, wenn ihr durch das Portal geht. Das ist auf eurer Karte von Anfang an mit einem Symbol verzeichnet.

Keine Sorge, wenn ihr bis jetzt nicht bereit für einen Kampf gegen den Steintroll seid, der vor dem Portal lauert: Ihr könnt einfach um ihn herumrennen und in das Portal hechten.

Der Vergessene Tempel sieht aus wie eine Art Paradies.

Hier findet ihr einen Brunnen, von dem ihr beim Nähertreten die Möglichkeit erhaltet, Einträge zu Kreaturen zu sammeln. Dafür müsst ihr ihnen einfach nur nahekommen und ein blaues Licht kommt auf euch zu, um den Eintrag freizuschalten.

Wenn ihr mit dem Altar vor dem Vergessenen Tempel interagiert, könnt ihr Einträge übertragen.

Je mehr Erinnerungen ihr freischaltet, desto mehr Belohnungen bekommt ihr:

10x Erinnerungen: 3x Decorative Chests and 2x Eternal Seeds

3x Decorative Chests and 2x Eternal Seeds 25x Erinnerungen: 3x Decorative Chests, 4x Eternal Seeds, and +1 Teleporter

3x Decorative Chests, 4x Eternal Seeds, and +1 Teleporter 50x Erinnerungen: Morph Potions, 4x Eternal Seeds, and +1 Teleporter

Morph Potions, 4x Eternal Seeds, and +1 Teleporter 100x Erinnerungen: Ancient Gateway, Portal Fragments, Backpack Upgrade 2, 3x Decorative Chests, 2x Eternal Seeds, and +2 Teleporters

Ancient Gateway, Portal Fragments, Backpack Upgrade 2, 3x Decorative Chests, 2x Eternal Seeds, and +2 Teleporters 200x Erinnerungen: Harvest Trophy, 2x Decorative Chests, 2x Eternal Seeds, and +2 Teleporters

Mit Dolchen und Schwertern lässt sich schneller rennen

In Hytale müsst ihr, um die riesige Karte zu erkunden, weite Strecken hinter euch bringen. Zwar kommt ihr mit eurem Sprint ziemlich schnell voran, doch mit den Dolchen oder dem Schwert geht es noch etwas schneller.

Dafür müsst ihr einfach nur die rechte Maustaste gedrückt halten und ihr vollführt eine Attacke, die euch einen guten Weg nach vorn bringt.

Lebensanzeige für Gegner und andere Kreaturen

Wenn man das erste Mal einem starken Gegner in Hytale begegnet, fragt man sich im Kampf schnell, wie viel der denn aushalten kann. Um das herauszufinden, könnt ihr in den Einstellungen die Lebensleiste der Gegner anschalten:

Einstellungen -> General -> Show Entity Health Bars „ON“

Mit der Lebensanzeige könnt ihr sehen, wie viel Schaden ein Pfeil denn überhaupt macht.

Essen gibt euch Leben und Buffs

Zwar habt ihr keine Hungeranzeige in Hytale, doch es füllt sich die Lebensanzeige, sobald ihr etwas esst. Einmal heilt ihr ein Stück eurer Lebensanzeige sofort, aber ihr aktiviert auch gleichzeitig die stetige passive Regeneration – zumindest für eine Zeit lang.

Verschiedenes Essen hat allerdings noch andere zusätzliche Effekte. Die können von Gerichten und deren Zubereitung komplett unterschiedlich sein. Es macht sogar einen Unterschied, ob ihr ein Essen am Lagerfeuer oder an einer Kochstelle zubereitet.

Unten links, neben eurer Hot Bar seht ihr die Effekte, die euer Essen euch gerade gegeben hat.

Angriffe blocken geht nicht nur mit einem Schild

In Hytale könnt ihr im Kampf leider nicht ausweichen. Doch um euch dennoch vor gegnerischen Angriffen schützen zu können, könnt ihr euch einen Schild bauen.

Habt ihr dafür allerdings noch nicht die Materialien, so könnt ihr mit eurer Waffe blocken. Greift ihr gleichzeitig an, während ihr blockt, pariert ihr Angriffe und könnt im gleichen Moment zu einem Gegenschlag ausholen. Das verbraucht natürlich Stamina (Ausdauer).

Ofen und Lagerfeuer haben eine Warteschlange

Seid ihr mal längere Zeit woanders beschäftigt und wollt währenddessen eure Erze im Ofen schmelzen lassen, könnt ihr die „Warteschlange“ im Ofen nutzen. Der Ofen erlaubt es euch nämlich, bis zu zwei Erze gleichzeitig in den Ofen zu schmeißen.

Das Erz, das sich links befindet, wird als Erstes geschmolzen.

Dauerhaftes Licht mit der linken Hand

Wenn ihr die Ressourcen für Fackeln sparen wollt, könnt ihr einfach eure linke Hand benutzen. Wenn ihr in eurem Inventar seid, könnt ihr einfach eine Fackel in eure linke Hand packen, sodass sie euch dauerhaft Licht spendet. Das eignet sich super für die Höhlenerkundung, wenn ihr nicht überall Fackeln platzieren, aber trotzdem etwas sehen wollt.

Links seht ihr das Rad, in dem ihr den Platz für das Item auswählen könnt.

Weitere Tipps im schnellen Überblick

Schaltet so bald wie möglich alle Werkbänke frei , damit ihr einen Überblick über alle herstellbaren Items habt.

, damit ihr einen Überblick über alle herstellbaren Items habt. Beim Craften an Werkbänken greift ihr auf Inhalte der Kisten zu , sodass ihr die nötigen Items nicht in eurem Inventar haben müsst.

, sodass ihr die nötigen Items nicht in eurem Inventar haben müsst. Zerstört die untere Seite eines Baums, um den gesamten Baum sofort zu zerlegen.

Wie findet ihr das Spiel Hytale bis jetzt und habt ihr Tipps, die ihr mit anderen Spielern teilen könnt? Schreibt es uns in die Kommentare!

