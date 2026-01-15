Hytale: Alle Guides, Tipps und Listen zum Game

Hytale: Die besten Waffen in der Tier List

Den Erfolgs-Anime Overlord gibt es nur, weil der Autor von seinen Freunden enttäuscht wurde

Hier sind 4 bekannte Völker, die ihr wahrscheinlich in Divinity spielen könnt – und 2 völlig neue, die noch unsicher sind

Einen Sci-Fi-Film auf HBO Max habe ich gleich mehrfach geschaut, obwohl er von der Kritik zerrissen wurde

Star Trek Starfleet Academy: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Serie auf Paramount+

Die wichtigste Serie auf HBO Max endete schon vor über 18 Jahren, doch jeder Fan von Breaking Bad sollte sie gesehen haben

Neues Spiel auf Steam soll der Höhepunkt der Karriere für einen umstrittenen Entwickler werden, zeigt im Trailer, wie gut es ist

Ich warte seit zwei Jahren auf die neue Staffel von One Piece und kann mich an den neuen Bösewichten nicht satt sehen

Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen

In der neuen Staffel von Scrubs erfahren wir, wie es bei den Romanzen weiter gegangen ist – Aber welche Pärchen sind die beliebtesten?

Entwickler von ARC Raiders weiß, dass dem Spiel gerade eine Sache fehlt, und gesteht: Er spielt stattdessen mit Gratis-Loadouts

LoL hat sich in 14 Jahren stark verändert, doch Spieler vermissen eine unfaire Strategie