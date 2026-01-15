Riot gab Hytale nach 5 Jahren Entwicklung ohne Ergebnis zurück, gratuliert jetzt zum Start des Minecraft-Konkurrenten, bekommt Antwort

2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Riot gab Hytale nach 5 Jahren Entwicklung ohne Ergebnis zurück, gratuliert jetzt zum Start des Minecraft-Konkurrenten, bekommt Antwort

Hytale ist vor wenigen Tagen in den Early Access gestartet. Ironischerweise gratuliert ausgerechnet das Entwicklerstudio, das für einen sechsjährigen Stopp in der Veröffentlichung sorgte.

Was ist passiert? Das Sandbox-Rollenspiel Hytale von Hypixel Studios wurde 2018 erstmals angekündigt und startete vor wenigen Tagen in den Early Access, allerdings ohne Steam. Trotzdem lief der Release so gut ab, dass die nächsten 2 Jahre gesichert sind.

Zu so einem erfolgreichen Release ließ es sich auch Riot Games nicht nehmen, zu gratulieren. Sie schrieben auf X, dass sie dem Spiel zum Early Access gratulieren. 

Riot Games gratuliert Hytale zum Release.

Und tatsächlich gab es prompt eine Antwort vom Team hinter Hytale. Sie schreiben, dass sie dankbar dafür seien, dass Riot Games geholfen habe, Hytale wieder zurück nach Hause zu bringen.

Hytale war jahrelang bei Riot Games untergebracht

Wieso ist das so besonders? Ursprünglich war Riot Games der Verantwortliche für die Entwicklung des Spiels. 2 Jahre nach der Ankündigung kaufte Riot Games nämlich die Hypixel Studios. Die Entwicklung lief also 5 Jahre lang unter dem Schirm des LoL-Entwicklers.

Doch im Juni 2025 gab es eine traurige Botschaft: Nach jahrelanger Entwicklung wurde der Geldhahn zugedreht und das Hypixel Studio nach und nach geschlossen. Als Grund nannte man die immer steigende Ambition des Studios und die sich stets verändernde Vision, die immer mehr Zeit und Budget verlangt hätte.

Riot Games zeigte sich nach der Auflösung kollegial und gab Hytale wieder an Hypixel Studios zurück. So konnten sie das Spiel letztendlich so weit fertigstellen, dass es bereit für den Early Access war.

Deshalb ist die Nachricht wohl so persönlich und dankbar von Hypixel Studios verfasst worden. Sie freuen sich, dass ihnen Hytale wieder zurückgegeben wurde und sie es letztendlich veröffentlichen konnten.

Was ist Hytale eigentlich? Bei dem Spiel handelt es sich um ein Sandbox-RPG, das optisch starke Ähnlichkeiten mit Minecraft hat. Die Entwickler haben zugegeben, dass diese Ähnlichkeit kein Zufall ist, aber sie wollen einiges besser machen als ihr Vorbild.

In dem Spiel könnt ihr eine prozedural generierte Welt voller Dungeons und Kreaturen erkunden. Im Early Access sollen vor allem die Erkundungen und das Kaufsystem sowie das Bauen im Fokus stehen.

Auch beim Vorbild gibt es tolle Nachrichten: Eine 81 Jahre alte Oma wollte Geld für die Behandlung ihres Enkels sammeln. Dazu spielte sie das Sandbox-RPG und verriet, ob ihr Plan aufgegangen ist: 81 Jahre alte Oma spielt Minecraft auf YouTube, um Geld für die Behandlung ihres Enkels zu verdienen: „Wir waren fassungslos“

Quelle(n): PCGamer
