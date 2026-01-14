Hytale: Adamantite finden und verwenden – So leicht kommt ihr an das Erz

Um in Hytale den Sprung von Kupfer und Eisen auf das viel bessere Adamantite zu schaffen, müsst ihr es zunächst finden, doch das ist einfacher als gedacht.

Was ist Adamantite? Adamantite ist ein Erz in Hytale, das ihr verwenden könnt, um euch Waffen, Rüstungen und Tools zu craften. Es ist stärker als Eisen und Kupfer und kann als schnelles Upgrade für eure Werkzeuge dienen, wenn ihr es bekommt. Die Beschreibung des Erzes lautet übersetzt:

„Dieses seltene Metall war einst maßgeblich für die Fortschritte der Völker von Crucible verantwortlich. Obwohl von der früheren Pracht der Stadt nur noch wenig übrig ist, finden sich in den Tiefen unter diesen verbrannten Ländern noch immer Spuren des widerstandsfähigen Erzes.“

Hytale: Adamantite finden und verwenden – So leicht kommt ihr an das Erz

Adamantite in Hytale erhalten

Wo gibt es Adamantite? Das seltene Erz finden wir, wie die Beschreibung verrät, unter den verbrannten Ländern. In eurer Welt solltet ihr dafür eine vulkanische Insel im Meer finden. Am leichtesten findet ihr die Insel, wenn ihr eure Übersichtskarte öffnet und an der Küste herumlauft, bis die Insel auftaucht.

Auf die Insel könnt ihr einfach schwimmen, Boote sind derzeit nicht nötig. Seid ihr auf den Vulkaninseln, findet ihr das Adamantite-Erz dann vor allem im „Cinder Waste“-Subbiom, das ihr durch die rot-lilanen Punkte auf der Karte seht.

Das Erz scheint vor allem in der Nähe von Lava zu spawnen, ist aber allgemein selten. Wenn ihr also einen Lavasee findet, gibt es dort meist auch einige Vorkommen des roten Metalls. Um das Erz abzubauen, benötigt ihr mindestens eine Eisen-Spitzhacke.

Adamantite-Erz befindet sich häufig in der Nähe der lilanen Flecken
Adamantite-Erz befindet sich häufig in der Nähe der lilanen Flecken

Adamantite: Dafür benötigt man das Erz

Was macht man aus Adamantite? Adamantite wird benötigt, um das fünfte Set an Waffen, Rüstungen und einem Schild herstellen zu können. Für die Werkzeuge in Tier 6 braucht ihr ebenfalls Adamantite und eine Werkbank der Stufe 3. Bevor die Tools und Waffen aber gecraftet werden können, muss das Adamantite im Ofen zunächst in Barren geschmolzen werden.

Um eine komplette Ausrüstung mit Adamantite zu bauen, braucht ihr einige Ressourcen. So brauchen Axt und Spitzhacke je 8 Barren und eine gesamte Adamantite-Rüstung samt Schild braucht 85 Barren. Zudem müssen eure Crafting-Stationen jeweils auch auf der höchsten Tierstufe 3 sein, um die Gegenstände herstellen zu können.

Adamantite ist die vorletzte Stufe, die ihr für euren Charakter erfarmt. Bevor ihr euch auf die Feuerinsel begebt und das Erz lootet, könnt ihr auch mit einer niedrigen Stufe anfangen, zum Beispiel dem Thorium. Wie ihr das Erz erhaltet, erfahrt ihr in unserem Guide: Hytale: Thorium finden und verwenden – Das kann das vielleicht stärkste Material im Game

