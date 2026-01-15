Hytale: Darkwood finden und verwenden – Das müsst ihr zum begehrten Holz wissen

Hytale: Darkwood finden und verwenden – Das müsst ihr zum begehrten Holz wissen

Holz gehört mit zu den am häufigsten benötigten Blöcken in Hytale. Dabei gibt es unterschiedliche Holztypen, die ihr in der Welt finden könnt. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Darkwood findet und wie ihr es verwenden könnt.

Was ist Darkwood? Darkwood ist ein sehr dunkles Holz, das ihr durch Cedar Logs erhaltet – lasst euch also nicht verunsichern, wenn ihr in eurem Inventar keinen Gegenstand findet, der Darkwood (Trunk) heißt, Cedar Logs zählen automatisch als Darkwood.

Das Material wird sehr häufig benötigt, denn ihr braucht es für verschiedenste Gegenstände, die ihr mit eurer Werkbank herstellen könnt, Holzplanken für die weitere Verarbeitung oder für wichtige Upgrades.

Die Beschreibung des Materials lautet auf Deutsch:

Dunkelholz ist ein charakteristischer Baum mit dunkler Rinde, der in den borealen Wäldern und Bergregionen der Zone 3 vorkommt. Die Outlander-Fraktion bevorzugt dieses Holz für ihre Siedlungen und Bauwerke, wodurch es zu einem typischen Material der Taiga geworden ist. Dunkelholzbäume wachsen hoch und gerade und liefern hochwertiges Holz mit einer satten, dunklen Färbung.

Daraus ergibt sich auch ein erster Hinweis darauf, wo ihr fündig werdet.

Darkwood in Hytale finden – Hier sind die besten Locations

Wo findet man Darkwood Trunks am besten? Wie bereits in der Beschreibung erwähnt, findet ihr Darkwood hauptsächlich in der kalten Tundra-Zone 3. Schaut ihr auf eure Map, erkennt ihr das Gebiet gut an der kargen, gelblich-beigen Landschaft und dem Schnee.

Haltet dann Ausschau nach Bäumen mit einem eher bläulichen Grünton, das sind die Zedern (engl. Cedar), die ihr für die Darkwood Trunks fällen müsst. Dabei handelt es sich um große Nadelbäume mit dunkelbrauner Rinde, die ihr kaum verfehlen könnt.

So sehen sie aus:

So sehen die Cedar Trees aus, die ihr für Darkwood braucht | Quelle: Quick Tips via YouTube

Um Darkwood abzubauen, benötigt ihr eine Axt – egal ob Holz, Stein oder Besseres. Lasst euch nicht verunsichern, wenn in eurem Inventar Cedar Log und nicht Darkwood Trunk steht. Cedar Logs zählen automatisch als Darkwood Trunks, ihr könnt sie also direkt verwenden.

Jeder Baum gibt euch dabei einige Logs, sodass ihr, wenn ihr einmal im Cedar Wald seid, leicht ausreichend Material farmen könnt.

Auf diese Weise könnt ihr unkompliziert das benötigte Material für eure Aufwertungen finden. Seid ihr generell auf der Jagd nach dringend benötigten Upgrades für eure Werkzeuge und Co. kommt ihr auch an dem Erz Thorium nicht vorbei. Wo ihr es finden könnt und was ihr dazu wissen solltet, erfahrt ihr in unserem Guide dazu: Hytale: Thorium finden und verwenden – Das kann das vielleicht stärkste Material im Game

Quelle(n): Game.Guide, Mon Facts via YouTube, Reddit
