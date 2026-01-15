Hytale: Cobalt finden und verwenden – Dafür braucht ihr das blaue Erz

In Hytale werden Erze und Metallbarren benötigt, um Geräte upzugraden sowie Tools, Waffen und Rüstungen zu craften. Wie ihr das blaue Cobalt-Erz findet und wofür ihr es verwendet, lest ihr hier.

Was ist Cobalt? Cobalt in Hytale ist ein dunkelblaues Erz. Es kann wie die anderen Erze in einem Hochofen (Furnace) zu Cobalt-Barren verschmolzen werden. Mit den Barren kann man unter anderem den Hochofen upgraden sowie Waffen und Rüstungen craften.

So lautet die Item-Beschreibung:

Kann in einem Hochofen zu einem Cobalt-Barren geschmolzen werden.

Hytale: Cobalt finden

Wo findet man Cobalt in Hytale? Cobalt findet man in Hytale in den Bergen des Schnee-Bioms, Whisperfront Frontiers. Das Erz spawnt an den Berghängen von leicht verschneiten Gipfeln ein und kann dort abgebaut werden. Das Erz kann auch in Höhlen und Untergrundarealen im Bereich des Schnee-Bioms gefunden und abgebaut werden.

So sieht das Erz aus, wenn es am Berghang einspawnt:

Hytale Cobalt

Hytale: Cobalt benutzen

Wofür benutzt man Cobalt? Cobalt ist eines von mehreren Erzen bzw. Barren-Typen, die unter anderem für Werkstatt-Upgrades, Waffen, Tools und Rüstungen gebraucht werden. Hier eine Auswahl der Items, die Cobalt in der Erstellung benötigen:

  • Cobalt Helm: 12 Cobalt Barren
  • Cobalt Schwert: 10 Cobalt Barren
  • Cobalt Spitzhacke: [benötigte Menge an Cobalt nicht bekannt]
  • Cobalt Messer: [benötigte Menge an Cobalt nicht bekannt]
  • Cobalt Brustpanzer: [benötigte Menge an Cobalt nicht bekannt]
  • Cobalt Handschuhe: [benötigte Menge an Cobalt nicht bekannt]
  • Cobalt Beinschützer: [benötigte Menge an Cobalt nicht bekannt]
  • Cobald Schild: [benötigte Menge an Cobalt nicht bekannt]
  • Hochofen-Upgrades: [benötigte Menge an Cobalt nicht bekannt]
Hytale startete tatsächlich mit über 2,8 Millionen Spielern zum Release am 13. Januar 2025 und das, nachdem es eigentlich schon gecancelt worden war. Nachdem ausgerechnet Riot Games das Spiel nach Jahren der Entwicklung aufgegeben hat, melden sie sich jetzt zu Wort: Riot gab Hytale nach 5 Jahren Entwicklung ohne Ergebnis zurück, gratuliert jetzt zum Start des Minecraft-Konkurrenten, bekommt Antwort

