Hytale: Modding Guide – Wie funktioniert das und wo gibt’s Mods?

Wie in Minecraft sollen Fans auch in Hytale Mods erstellen oder installieren können, doch das Spiel ist noch frisch. Viele Abenteurer fragen sich, wo sie die Mods finden können, um sie dann zu aktivieren. Deshalb findet ihr hier alle wichtigen Infos zum Modding.

Wo finde ich Mods? Wenn ihr Mods installieren wollt, ist derzeit eure beste Option die Mod-Seite „CurseForge“. Zum Release gingen die Entwickler von Hytale eine Kooperation mit CurseForge ein und integrierten die Funktion des Moddings direkt in das neue Blöckchenspiel.

Wir können euch aber beruhigen: Ihr müsst keinen Launcher für den Download eurer Mods herunterladen. Stattdessen reicht es, die gewünschte Mod in CurseForge herunterzuladen und diese dann in den richtigen Ordner zu packen. Wie das geht, erklären wir euch jetzt.

So installiert ihr Mods in Hytale

Wie installiere ich Mods? Ihr habt zwei Möglichkeiten, wie ihr Mods installieren könnt:

Nutzt den Launcher von CurseForge und lasst ihn die ganze Arbeit machen

Downloade t eure Mods selbstständig und packt sie händisch in den richtigen Ordner

Wer den Launcher für die Verwaltung seiner Mods nutzen möchte, sollte wie folgt vorgehen:

Installiert den Standalone-Launcher von CurseForge (nicht den von Overwolf, dieser versorgt euren PC nur mit Werbung).

Loggt euch als Gast ein.

Installiert nun die Mods, die ihr haben möchtet.

Drückt jetzt auf der oberen Seite des Launchers auf „Run Game“, um die Mods zu aktivieren.

Jetzt startet ihr Hytale und öffnet mit einem Rechtsklick das Menü eurer Welt.

Nun könnt ihr auf der linken Seite eures Menüs die Mods aktivieren oder deaktivieren.

Habt ihr kein Interesse an einem Launcher und wollt lieber alles selbst verwalten, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Öffnet die offizielle Seite von CurseForge (Quelle: curseforge.com/hytale).

Sucht die Mods, die ihr wollt, heraus und installiert sie manuell auf euren Desktop. Drückt dazu auf der rechten Seite eures Bildschirms auf den orangen Pfeil.

Öffnet jetzt Hytale und sucht euch eure Welt heraus.

Öffnet mit Rechtsklick das Menü eurer Welt und drückt dann im unteren Teil eures Bildschirms auf die Schaltfläche „Open Folder“.

Jetzt öffnet sich der Dateipfad eurer Spielwelt. Wichtige Info: Wenn ihr die Mods nur in der derzeit ausgewählten Welt haben wollt, könnt ihr die Mods in den Ordner „mods“ reinpacken.

Drückt nun im Dateipfad auf „UserData“.

Packt jetzt eure Mod in den Ordner „Mods“.

Jetzt könnt ihr eure Welt mit Rechtsklick auswählen und eure Mods vor dem Spawnen aktivieren oder deaktivieren.

Mit diesen Schritten werden alle Mods für jede verfügbare oder zukünftig erstellte Map aktiviert.

Kann ich für die Nutzung von Mods gebannt werden? Nein, denn ihr spielt nicht auf dem internen Server der Entwickler. Diese Server werden oft von anderen Spielern gehostet. Solltet ihr in diesen Welten jedoch Unfug treiben, können euch die Admins von den Servern ausschließen und euch somit bannen.

Das waren alle wichtigen Infos zu den Mods in Hytale. Habt ihr noch Schwierigkeiten beim Einrichten eurer Welt oder konnte unser Guide euch helfen? Abseits von Mods wird das neue Blöckchenspiel auch Fans von Minecraft mit Neuerungen überraschen. Worauf ihr bei eurem Start achten solltet, erfahrt ihr hier: Hytale: 7 Tipps für den Anfang, die euch vorbereitet ins Spiel starten lassen