Hytale: Softwood finden und verwenden

Softwood ist eines der verschiedenen Hölzer, die ihr in Hytale abbauen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr es zuverlässig findet und wofür ihr es braucht.

Was ist Softwood? Softwood gehört zu den gängigeren Hölzern in Hytale und ihr könnt es vor allem von zwei verschiedenen Baumarten ernten: entweder Beech Trees oder Aspen Trees. Ihr benötigt das Holz für verschiedene Bauten und Blöcke, aber auch, um eure Workbench auf Tier 2 zu upgraden.

Doch keine Bange, sie sind recht leicht zu finden. Ihr benötigt lediglich eine Axt und solltet schnell welche finden können. Wir zeigen euch hier, woran ihr die nötigen Bäume erkennt.

Beech & Aspen Trees in Hytale finden und erkennen

Beide Baumarten sind häufiger in eurer Welt zu finden. Ihr findet sie häufig vor allem in Zone 1 in den Emerald Wilds, insbesondere in den Gebieten Seedling Woods und Drifting Planes.

Am leichtesten solltet ihr Aspen Trees finden, denn sie haben eine recht helle Rinde und gelblich-orange Blätter, die ihr kaum verfehlen könnt. Öffnet dafür eure Karte und haltet nach orangen Bäumen darauf Ausschau. Lauft dann dort hin und baut sie ab – schon habt ihr einige Softwood Logs in eurem Inventar.

Alternativ könnt ihr nach Beech Trees schauen. Die sind etwas dunkler mit hellen, grünen Blättern. Hier könnt ihr beide Bäume einmal sehen:

Links seht ihr den Beech Tree, rechts Aspen.

Baut sie ab und ihr erhaltet genügend Material für euer Upgrade oder die Bauten, die ihr herstellen wollt. Ebenso könnt ihr einfach Setzlinge der Bäume in die Nähe eurer Basis pflanzen, um künftig nicht mehr so weit laufen zu müssen.

Für das Workbench-Upgrade braucht ihr lediglich 5 Softwood Logs, sodass ihr das schnell erledigt haben solltet. Mehr für etwaige Bauten aus dem Holz, findet ihr aber immer an den genannten Stellen.

Hytale befindet sich seit dem 13. Januar 2026 im Early Access und wird stetig weiterentwickelt. Das heißt auch, dass einige Dinge derzeit unfertig oder fehlerbehaftet sind. Solltet ihr an einer Stelle nicht weiterkommen, schaut doch einmal in unserer Guide-Sammlung vorbei, vielleicht haben wir schon die Lösung für euer Problem: Hytale: Alle Guides, Tipps und Listen zum Game