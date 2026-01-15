Hytale: Mithril finden und schürfen – Gibt es das Erz schon?

2 Min. Christos Tsogos
Hytale: Mithril finden und schürfen – Gibt es das Erz schon?

In Hytale gibt es viele Ressourcen und einige der wichtigsten stellen die Erze dar. Mit ihnen könnt ihr starke Waffen und Rüstungen bauen, doch die letzte Stufe dieser Items braucht das Erz Mithril. Was es mit dem Erz auf sich hat und ob man es schon finden kann, zeigen wir euch hier.

Wo finde ich Mithril? Derzeit weiß das leider noch niemand so genau. Unsere Recherche führte zu keinem Ergebnis und viele Spieler und Streamer stehen nun ratlos da. Das Komische: im Crafting-Menü für Waffen und Rüstungen wird Mithril schon genannt und dargestellt. Das Erz existiert also schon offiziell, doch was seinen Fundort angeht, gibt es keine Details.

Viele Fans vermuten nun, weil Hytale sich im Early Access befindet, dass Mithril noch nicht für die Spieler freigeschaltet wurde. Es könnte also sein, dass ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt auf die stärksten Items im Spiel zugreifen könnt. Bis dahin müsst ihr euch mit Adamantite zufriedengeben.

Mithril verwenden – Dafür benötigt man das Erz

Wozu brauche ich Mithril? Wer weit in Hytale vorangeschritten ist, wird früher oder später in der Schmiede auf Items stoßen, die für den Bau Mithril benötigen. Darunter befinden sich vor allem Waffen und Rüstungen. Diese kommen nach den Versionen aus Adamantite und stellen hiermit die wohl stärkste Version der baubaren Ausrüstungsstücke dar.

Derzeit könnt ihr diese aber nicht bauen, da das genannte Erz nicht auffindbar ist.

Kann ich die Items trotzdem testen? Ja, das geht, jedoch nicht im Überlebensmodus. Ihr müsst dafür eine Runde im „Creative Mode“ starten und euch die Items sowie das Erz aus dem Item-Katalog in euer Inventar packen. So könnt ihr sie testen und begutachten, ohne das Erz tatsächlich in der Welt finden zu müssen.

Das waren derzeit alle wichtigen Infos zu Mithril und seinem möglichen Standort. Ihr müsst also erstmal abwarten und mit neuen Updates hoffen, dass das Erz freigeschaltet wird. Sollte dies der Fall sein, werden wir natürlich unsere Übersicht aktualisieren und mit den neuen Informationen ergänzen. Bis dahin könnt ihr euch hier weiter über Hytale informieren: Hytale im Early Access – Alles zum Release, den Kosten und den Plattformen

Quelle(n): reddit.com
