Hytale: PS5 & Xbox – Wann ist der Release auf Konsole?

Am 13. Januar 2026 ging Hytale im Early Access an den Start – allerdings vorerst nur auf dem PC. Ob und wann das Spiel auch auf Konsole verfügbar wird und welche Infos es dazu gibt, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint Hytale für PS5 und Xbox Series X|S? Hytale wird während des Early Access nicht für Konsolen erscheinen. Ihr müsst euch also gedulden, bis Hytale seinen vollen Release feiert, da die Entwickler ihre Ressourcen zuerst für die PC-Version aufwenden wollen. Einen genauen Zeitpunkt für das Ende des Early Access gibt es allerdings noch nicht.

Die Entwickler schreiben dazu im FAQ:

„Wir planen eine Konsolenversion zu einem späteren Zeitpunkt, aber dafür sind umfangreiche Arbeiten an den Backend-Systemen erforderlich, sodass wir derzeit keine Ressourcen dafür investieren möchten. Vorerst möchten wir uns darauf konzentrieren, zunächst ein gutes Spiel zu entwickeln.“

Wie lange soll der Early Access ungefähr dauern? Das ist noch nicht bekannt und soll sich laut Entwicklern am Feedback der Spieler orientieren. Dank der Vorverkäufe ist die Entwicklung des Spiels bereits für 2 Jahre gesichert.

Es kommt also darauf an, wie ausführlich das Feedback ist und wie schnell die Entwickler mit ihrem Ergebnis zufrieden sind, damit weitere Ressourcen auf die Optimierung für Konsolen gelegt werden können.

Kann man die PC-Version denn mit Controller spielen? Derzeit gibt es keine offizielle Möglichkeit, Hytale mit Controller zu spielen. Das Feature ist allerdings laut der Homepage für die Zukunft geplant. Einige Spieler berichten jedoch, dass sie das Spiel mit Controller spielen konnten, indem sie es manuell zu Steam hinzugefügt haben (siehe Reddit).

