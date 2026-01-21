Hytale: Crafting Recipes – Alle Rezepte für Waffen, Werkzeuge & Co.

Hytale: Crafting Recipes – Alle Rezepte für Waffen, Werkzeuge & Co.

In Hytale ist Crafting ein essentieller Bestandteil des Spiels. Um einen Überblick zu haben, hat MeinMMO euch alle Crafting Recipes zusammengetragen.

Wie funktioniert Crafting in Hytale? Die Rezepte, die ihr zum Craften von Waffen, Werkzeugen und allen anderen Dingen in Hytale benötigt, werden euch in den Werkbänken angezeigt. Allerdings erst, wenn ihr diese auch gebaut habt.

Um also einen besseren Überblick zu haben und eventuell schon mal zu entscheiden, worauf ihr hinarbeiten möchtet bei der Freischaltung von Werkbänken, geben wir euch einen Überblick über die Rezepte. Dabei haben wir die Rezepte in unterschiedliche Kategorien eingeteilt.

Alle Rezepte für Werkbänke

WerkbankWerkbankMaterialien
WorkbenchPocket
(Tier 1)		・Any Tree Log x4
・Any Stone x3
Builder’s WorkbenchPocket, Workbench
(Tier 1)		・Any Tree Log x6
・Any Stone x3
Armorer’s WorkbenchWorkbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x2
・Any Tree Log x10
・Any Stone x5
Blacksmith AnvilWorkbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x2
・Any Tree Log x10
・Any Stone x5
Tanning RackWorkbench
(Tier 1)		・Light Hide x3
・Any Tree Log x6
・Any Stone x3
Farmer’s WorkbenchWorkbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x20
・Any Tree Log x6
Chef’s StoveWorkbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x2
・Any Tree Log x10
・Any Stone x5
Furniture WorkbenchWorkbench
(Tier 1)		・Any Tree Log x6
・Any Stone x4
Salvager’s WorkbenchWorkbench
(Tier 2)		・Iron Ingot x6
・Any Tree Log x5
・Any Stone x5
Alchemist’s WorkbenchWorkbench
(Tier 2)		・Gold Ingot x5
・Venom Sac x10
・Bone Fragments x10
・Any Stone x20
Arcanist’s WorkbenchWorkbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x10
・Linen Scraps x30
・Essence of the Void x20
FurnaceWorkbench
(Tier 1)		・Any Tree Log x6
・Any Stone x6
CampfirePocket, Workbench
(Tier 1)		・Stick x4
・Any Rubble x2

Alle Rezepte für Werkzeuge

WerkzeugWerkbankMaterialien
Crude HatchetTasche, Workbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x2
・Stick x2
・Any Rubble x2
Crude PickaxePocket, Workbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x2
・Stick x2
・Any Rubble x2
Crude HammerWorkbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x3
・Stick x3
・Any Rubble x2
Copper HatchetWorkbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x3
・Plant Fiber x3
・Any Tree Trunk x6
Copper PickaxeWorkbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x3
・Plant Fiber x1
・Any Tree Trunk x6
Iron HammerWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x6
・Light Leather x3
・Linen Scraps x2
Iron HatchetWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x5
・Light Leather x2
・Linen Scraps x2
Iron PickaxeWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x5
・Light Leather x2
・Linen Scraps x2
Iron ShovelWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x6
・Light Leather x3
・Linen Scraps x2
Thorium HatchetWorkbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x6
・Medium Leather x2
・Linen Scraps x3
Thorium PickaxeWorkbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x6
・Medium Leather x2
・Linen Scraps x3
Cobalt HatchetWorkbench
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x7
・Heavy Leather x2
・Shadoweave Scraps x4
Cobalt PickaxeWorkbench
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x7
・Heavy Leather x2
・Shadoweave Scraps x4
Adamantite HatchetWorkbench
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x8
・Heavy Leather x3
・Cindercloth Scraps x4
Adamantite PickaxeWorkbench
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x8
・Heavy Leather x3
・Cindercloth Scraps x4
Mithril HatchetWorkbench
(Tier 3)		・Mithril Ingot x9
・Storm Leather x4
Mithril PickaxeWorkbench
(Tier 3)		・Mithril Ingot x9
・Storm Leather x4

Tipp: Damit ihr so wenig Verschleiß in Sachen Werkzeuge habt wie möglich, solltet ihr immer ein Repair Kit griffbereit haben. Damit könnt ihr die Haltbarkeit eines Werkzeugs wiederherstellen und müsst nicht ein neues craften. Klappt übrigens auch bei Waffen und Rüstungen.

Alle Rezepte für Waffen

WaffeWerkbankMaterialien
Crude SwordPocket, Workbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x2
・Stick x2
・Any Rubble x2
Crude DaggersWorkbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x2
・Stick x2
・Any Rubble x3
Crude BattleaxeWorkbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x4
・Any Stone x6
・Any Tree Trunk x3
Crude MaceWorkbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x4
・Any Stone x6
・Any Tree Trunk x3
Crude ShortbowWorkbench
(Tier 1)		・Stick x4
・Plant Fiber x6
Crude Arrow x4Workbench
(Tier 1)		・Stick x4
・Any Rubble x1
Copper SwordBlacksmith’s Anvil
(Tier 1)		・Copper Ingot x4
・Plant Fiber x3
・Any Tree Log x4
Iron SwordBlacksmith’s Anvil
(Tier 1)		・Iron Ingot x6
・Light Leather x3
・Linen Scraps x3
Thorium SwordBlacksmith’s Anvil
(Tier 2)		・Thorium Ingot x8
・Medium Leather x3
・Linen Scraps x3
Cobalt SwordBlacksmith’s Anvil
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x10
・Heavy Leather x3
・Shadoweave Scraps x3
Adamantite SwordBlacksmith’s Anvil
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x11
・Heavy Leather x4
・Cindercloth Scraps x3
Mithril SwordBlacksmith’s Anvil
(Tier 3)		・Mithril Ingot x6
・Storm Leather x3
・Voidheart x1
Copper MaceBlacksmith’s Anvil
(Tier 1)		・Copper Ingot x6
・Plant Fiber x2
・Any Tree Log x10
Iron MaceBlacksmith’s Anvil
(Tier 1)		・Iron Ingot x10
・Light Leather x4
・Linen Scraps x3
Thorium MaceBlacksmith’s Anvil
(Tier 2)		・Thorium Ingot x12
・Medium Leather x4
・Linen Scraps x3
Cobalt MaceBlacksmith’s Anvil
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x14
・Heavy Leather x4
・Shadoweave Scraps x3
Adamantite MaceBlacksmith’s Anvil
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x16
・Heavy Leather x5
・Cindercloth Scraps x3
Mithril MaceBlacksmith’s Anvil
(Tier 3)		・Mithril Ingot x10
・Storm Leather x4
・Voidheart x1

Alle Rezepte für Rüstungen

RüstungsteilWerkbankMaterialien
Copper HelmArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x6
・Plant Fiber x2
Iron HelmArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x9
・Light Leather x4
・Linen Scraps x3
Thorium HelmArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x11
・Medium Leather x4
・Linen Scraps x4
・Venom Sac x2
Cobalt HelmArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x12
・Heavy Leather x4
・Shadoweave Scraps x4
Adamantite HelmArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x15
・Heavy Leather x5
・Cindercloth Scraps x4
Mithril HelmArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Mithril Ingot x12
・Storm Leather x4
・Essence of the Void x40
Copper CuirassArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x11
・Plant Fiber x4
Iron CuirassArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x16
・Light Leather x7
・Linen Scraps x6
Thorium CuirassArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x20
・Medium Leather x7
・Linen Scraps x7
・Venom Sac x4
Cobalt CuirassArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x24
・Heavy Leather x7
・Shadoweave Scraps x7
Adamantite CuirassArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x28
・Heavy Leather x8
・Cindercloth Scraps x7
Mithril CuirassArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Mithril Ingot x24
・Storm Leather x8
・Essence of the Void x80
Copper GauntletsArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x5
・Plant Fiber x1
Iron GauntletsArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x7
・Light Leather x3
・Linen Scraps x3
Thorium GauntletsArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x9
・Medium Leather x3
・Linen Scraps x3
・Venom Sac x1
Cobalt GauntletsArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x8
・Heavy Leather x3
・Shadoweave Scraps x3
Adamantite GauntletsArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x12
・Heavy Leather x4
・Cindercloth Scraps x3
Mithril GauntletsArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Mithril Ingot x8
・Storm Leather x2
・Essence of the Void x20
Copper GreavesArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x9
・Plant Fiber x3
Iron GreavesArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x13
・Light Leather x6
・Linen Scraps x4
Thorium GreavesArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x15
・Medium Leather x6
・Linen Scraps x6
・Venom Sac x3
Cobalt GreavesArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x18
・Heavy Leather x6
・Shadoweave Scraps x6
Adamantite GreavesArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x22
・Heavy Leather x7
・Cindercloth Scraps x6
Mithril GreavesArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Mithril Ingot x18
・Storm Leather x6
・Essence of the Void x60
Copper ShieldArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Copper Ingot x2
・Plant Fiber x3
・Any Tree Log x1
Iron ShieldArmorer’s Workbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x4
・Light Leather x3
・Linen Scraps x3
Thorium ShieldArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Thorium Ingot x5
・Medium Leather x3
・Linen Scraps x3
Cobalt ShieldArmorer’s Workbench
(Tier 2)		・Cobalt Ingot x6
・Heavy Leather x3
・Shadoweave Scraps x3
Adamantite ShieldArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Adamantite Ingot x8
・Heavy Leather x4
・Cindercloth Scraps x3
Mithril ShieldArmorer’s Workbench
(Tier 3)		・Mithril Ingot x4
・Storm Leather x3
・Stormsilk Scraps x3

Alle Rezepte für Baumaterialien

BaumaterialienWerkbankMaterialien
Light LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Light Hide x1
Medium LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Medium Hide x1
Heavy LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Heavy Hide x1
Dark LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Dark Hide x1
Prismatic LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Prismatic Hide x1
Scaled LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Scaled Hide x1
Storm LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Storm Hide x1
Soft LeatherTanning Rack
(Tier 1)		・Soft Hide x1

Sonstige Rezepte in Hytale

ItemWerkbankMaterialien
Crude BedrollPocket, Workbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x3
・Light Hide x2
Crude Torch x4Pocket, Workbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x1
・Tree Sap x1
・Stick x1
Wooden ChestPocket, Workbench
(Tier 1)		・Any Tree Log x10
Repair KitWorkbench
(Tier 1)		・Linen Scraps x2
・Iron Ingot x1
・Light Leather x1
Bear TrapWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x3
Hay TargetWorkbench
(Tier 1)		・Plant Fiber x1
Metal Spike TrapWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x1
Rail x4Workbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x1
・Any Planks x2
Rail CartWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x12
Training DummyWorkbench
(Tier 1)		・Tree Sap x3
・Stick x3
・Any Tree Log x1
Wooden Spike TrapWorkbench
(Tier 1)		・Tree Sap x1
・Any Tree Log x2
Unlock BackpackWorkbench
(Tier 1)		・Iron Ingot x8
・Medium Leather x8
Backpack Upgrade IWorkbench
(Tier 2)		・Cindercloth Scraps x40
・Cobalt Ingot x8
・Heavy Leather x24
Backpack Upgrade IIWorkbench
(Tier 3)		・Voidheart x1
・Adamantite Ingot x8
・Storm Leather x16
Hytales Welt bietet zahlreiche Möglichkeiten zu Craften und gleichzeitig eine riesige Welt zu erkunden. In der großen Welt befinden sich viele Kreaturen, die ihr ausfindig machen könnt. Eine Liste der Mobs, die euch in der Klötzchen-Welt begegnen kann, haben wir euch hier zusammengetragen: Hytale: Alle Mobs im Spiel und wo ihr sie findet

